ट्रंप टैरिफ की ‘टांय टांय फिस्स’, दिसंबर में भारतीय निर्यात में 19% की बढ़त; इन प्रोडक्ट्स की सबसे अधिक डिमांड

India exports in December 2025: डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वे एक से बढ़कर एक कई बड़े चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं. उनके इस दूसरे कार्यकाल का अब करीब एक साल पूरा होने वाला है. उन्होंने पिछले साल 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी. हम यहां बात ट्रंप के द्वारा भारत पर मनमाने ढंग से थोपे गए टैरिफ के बावजूद देश के बढ़ते निर्यात की कर रहे है. जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर पिछले साल अगस्त में 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा दिया था.

इसकी वजह से देश को कुछ दिनों तक निर्यात में दिक्कत हुई, लेकिन भारत के पास दुनिया में अपने ट्रेड और खासकर के निर्यात को बढ़ाने का एक बड़ा मौका मिल गया. आज भारत अमेरिका के इस 50 फीसदी टैरिफ चुनौती के साथ ग्लोबल अनिश्चितता के बीच अपने निर्यात में काफी सुधार करते हुए बढ़त हासिल की है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में भारत का कुल निर्यात नवंबर 2025 की तुलना में 19 फीसदी बढ़ा है. आइए इन आंकड़ों को समझते हैं और इसके साथ ही जानेंगे कि भारत के निर्यात में किन सामानों/सेक्टरों की डिमांड सबसे अधिक रही है.

दिसंबर में 38.5 अरब डॉलर रहा निर्यात

देश के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत के द्वारा दिसंबर 2025 में अमेरिका के निर्यात में कमी आई है और यह करीब 1.83 फीसदी गिरा है. लेकिन अमेरिका को छोड़कर भारत का अन्य देशों जैसे चीन, जर्मनी, यूएई को होने वाले निर्यात में बढ़त हासिल हुई है. आंकड़ों के अनुसार, भारत का वस्तु निर्यात दिसंबर 2025 में नवंबर की तुलना में 19 फीसदी बढ़ा है, जो समाना अवधि के लिए पिछले साल से करीब 1.87 फीसदी अधिक है. दिसंबर में भारत का निर्यात बढ़कर 38.5 अरब डॉलर का हो गया है. मंत्रालय के अनुसार, भारतीय निर्यात में यह बढ़त इंजीनियरिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री प्रोडक्ट्स, रेडीमेंड गारमेंट सेक्टर में रही है. वहीं, दिसंबर में व्यापार घाटा करीब 25.04 अरब डॉलर का रहा है.

इन प्रोडक्ट्स की सबसे अधिक डिमांड

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ओर से दिसंबर 2025 में सबसे अधिक निर्यात मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स में हुआ है. ये कुल निर्यात के करीब 30.16 फीसदी हैं. दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 16.78 फीसदी है. तीसरे स्थान पर समुद्री प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी निर्यात में हिस्सेदारी 11.73 फीसदी है. इनके अलावा फार्मा (5.65 फीसदी), रेडीमेड गारमेंट्स (2.89 फीसदी) और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स (1.28 फीसदी) है. वहीं, जेम्स व ज्वेलरी और लेदर आइटम के निर्यात में गिरावट आई है.

FY26 में 850 अरब डॉलर निर्यात पार करेंगे- सचिव

गुरुवार को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें भारत के व्यापारिक विकास पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, "चालू वित्त वर्ष में हम 850 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात पार कर लेंगे. हमारे निर्यात में पॉजिटिव बढ़त हुई है. हमने पॉजिटिव वृद्धि को बरकरार रखा है." वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2025) में, भारत का कुल निर्यात (वस्तु + सेवाएं) 634.26 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 607.93 अरब अमेरिकी डॉलर से काफी अधिक (4.33% की वृद्धि)है.

पिछले दो वित्त वर्षों के आंकड़ें

अब हम यहां बात पिछले दो वित्त वर्षों की कर रहे हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर (All-time high) 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. यह 2023-24 के 778.1 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात की तुलना में 6.01 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, जिससे एक नया वार्षिक रिकॉर्ड बना था. 2024-25 के निर्यात ने 800 अरब अमेरिकी डॉलर के शुरुआती अनुमान को पार कर लिया था. अब मौका चालू वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात को लेकर इतिहास रचने का है. अगर भारत का कुल निर्यात 850 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, तो यह एक नया All-time high हो जाएगा.

भारत से स्मार्टफोन का सबसे बड़ा खरीदार USA

वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारी टैरिफ के बावजूद अमेरिका भारत से स्मार्टफोन लेने के मामले में देश का सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है. जी हां, अप्रैल-नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के द्वारा अमेरिका (USA) को स्मार्टफोन निर्यात में 200 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. चालू वित्त वर्ष में भारत अब तक कुल 19 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात कर चुका है. अमेरिका के अलावा भारत का यह निर्यात चीन, स्पेन, यूएई और पुर्तगाल समेत अन्य देशों में होता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. दिसंबर 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है?

दिसंबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 38.5 अरब डॉलर का रहा है.

2. दिसंबर 2025 में भारत का कुल आयात कितना रहा है?

दिसंबर 2025 में भारत का कुल आयात 63.55 अरब डॉलर का रहा है.

3. अमेरिका ने भारत पर कितने फीसदी का टैरिफ लगाया है?

अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है. इसमें से 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ और 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ है.

4. रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है?

रेसिप्रोकल टैरिफ एक ट्रेड पॉलिसी है, जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने प्रोडक्ट्स पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) के बराबर टैरिफ लगाता है.

5.भारत सबसे अधिक स्मार्टफोन किस देश को बेचता है?

भारत सबसे अधिक स्मार्टफोन अमेरिका को बेचता है.