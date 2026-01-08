ग्रीनलैंड को हड़पना नहीं बल्कि खरीदना चाहते हैं Trump, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप USA के लिए इतना खास क्यों?

Donald Trump and Greenland: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद अब डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए बैठे हैं. यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित करीब 56 हजार से अधिक की आबादी वाले इस द्वीव को ट्रंप कब्जाने की तैयारी में हैं. यह द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, जो किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है. हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने देश के सांसदों से कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि उसे खरीदना चाहते हैं. बता दें कि मंगलवार को व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप का अगला निशाना ग्रीनलैंड क्यों बन रहा है और अमेरिका के लिए यह इतना खास क्यों है.

ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी - ट्रंप

मालूम हो कि 3-4 जनवरी की रात अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर दिया था. इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फोर्स ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अपने कब्जे में ले लिया था. इस सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे थे. उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्रुथ सोशल पर दी और कहा कि हम तब तक वेनेजुएला का शासन संभालेंगे जब तक कि सुरक्षित और समझदारी भरा सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता. ट्रंप की इस बड़ी कार्रवाई के बाद दुनिया में सबसे अधिक तेल के भंडार वाले वेनेजुएला पर अब अमेरिकी नियंत्रण की बात कही जा रही है.ट्रंप ने इसको लेकर हाल ही में कई नियम-कानून की बात कही थी.

वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. अमेरिकी प्रेसिडेंट दुर्लभ खनिजों से भरे और अमेरिका के लिए रणनीति रूप से काफी मायने रखने वाले ग्रीनलैंड पर अपना दबदबा चाह रहे हैं. उनके इस कदम का यूरोपिय देश विरोध कर रहे हैं लेकिन ट्रंप अपने सैन्य शक्ति और शायद 'घमंड' में चूर हैं. बीते सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा था कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की मौजूदगी बढ़ रही है. इसलिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए जरूरी बताया.

डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं- ट्रंप

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ग्रीनलैंड जैसे महत्वपूर्ण विदेश नीति के टारगेट को पाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम और चर्चा कर रही है. बताया गया कि इस प्रयास में कमांडर-इन-चीफ के पास अमेरिकी सेना के इस्तेमाल करने का भी विकल्प है. हालांकि, डेनमार्क के नियंत्रण वाले ग्रीनलैंड हमेशा से यह कहते हुए आ रहा है कि वह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता है. बहरहाल, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को ग्रीनलैंड काफी जरूरी लग रहा है. सोमवार को उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड हर जगहों पर रूस और चीन के जहाजों से घिरा हुआ है. डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होगा. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी मिसाइलों को भी तैनात करना चाहता है. बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल भी ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात कही थी. अब वे इस काम को तेजी देने में लग गए हैं.

अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना खास क्यों?

अब आइए जानते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना खास क्यों हैं. विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रीनलैंड रेयर खनिजों से भरा हुआ द्वीव है. यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख, 66 हजार 86 वर्ग किलोमीटर है. यह किसी महाद्वीप का हिस्सा भी नहीं है. इसपर अभी डेनमार्क का नियंत्रण है, लेकिन अब अमेरिका अपना नियंत्रण चाहता है. मात्र 56 हजार की आबादी वाला यह द्वीव व्यापार, अमेरिका की सुरक्षा और अन्य चीजों के लिए भी खास है. दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक यूरेनियम का यहां काफी बड़ा भंडार है. इसके अलावा यहां काफी मात्रा में लोहे का भी भंडार है. रिपोर्ट बताती है कि यहां बर्फ पिछल रही है, इससे नीचे दबे हुए खनिजों को बाहर निकालना काफी आसान हो जाएगा. अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जल्द से जल्द इस द्वीप पर अपना कब्जा चाहता है. जानकार बताते हैं कि भविष्य में व्यापार के नजरिए से भी यह द्वीप काफी अहम है. इसकी खास बात यह भी है कि ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछलियों को पड़कने और उनके व्यापार पर ही निर्भर है. ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अमेरिका कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण कर सकता है.