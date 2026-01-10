ट्रंप की 500% टैरिफ की आशंका, तनाव के बीच ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई को झटका; क्या भारत में बढ़ेंगे दाम?

Trump Tariff, Geopolitical Tensions: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला पर हमला हो या फिर उधर रूस-यूक्रेन का युद्ध, ईरान की करेंसी रियाल में भारी गिरावट हो या फिर वहां महंगाई को लेकर नागरिकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन समेत अन्य चीजें, दुनिया में कई Geopolitical tensions चल रही हैं. इतना ही नहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो रूस प्रतिबंध बिल को भी मंजूरी दे दी है, जिससे ट्रंप को यह अधिकार मिल जाता है कि वह रूस से तेल की खरीदारी करने वालों देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं. इसके जद में भारत के अलावा चीन और ब्राजील भी आते हैं. भारत, चीन के बाद रूस से सबसे अधिक तेल लेने के मामले में दूसरे स्थान पर है. ट्रंप ने पिछले साल अगस्त में भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था. इसमें से 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ यह कहते हुए लगाया था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है, इसलिए उसपर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि भारत केवल रूस से ही तेल की खरीदारी करता है. इसके अलावा अमेरिका समेत अन्य देश भी हैं. बहरहाल, हम यहां एक खास स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं. जी हां. ट्रंप के द्वारा 500 फीसदी टैरिफ का दबाव और ग्लोबल क्रूड ऑयल की सप्लाई को झटका के बीच भारत के तेल की क्या सुरक्षा है? क्या भारत को किसी प्रकार से तेल के आयात में कोई दिक्कत नहीं होगी? आइए जानते हैं कि इन परेशानियों और चुनौतियों के बीच भारत की तेल सुरक्षा की क्या स्थिति है.

भारत पर भी हो सकता है असर

अमेरिकी टैरिफ की धमकी और इतनी सारी Geopolitical tensions के बीच भारत को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है. कारण साफ है क्योंकि इन सभी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अपनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है. लेकिन चर्चा अब एनर्जी सेक्टर में ऑयल को लेकर हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत अपनी 85 फीसदी से अधिक कच्चे तेल की जरूरतों को विदेशों से आयात करता है. इनमें से भी सबसे अधिक वह रूस से तेल का आयात करता है. ट्रंप के 500 फीसदी टैरिफ और Geopolitical tensions समेत अन्य कारणों से यदि कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी होती है या फिर इसका सप्लाई चैन प्रभावित होता है तो यह भारत पर भी असर डाल सकता है. भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ जाती है.

किस देश से कितना तेल लेता है भारत?

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने यूज के 100 फीसदी कच्चे तेल में से 35 फीसदी से अधिक तेल रूस से मंगाता है. मतलब कि भारत अन्य देशों से तेल की खरीदारी करने की तुलना में सबसे अधिक तेल की खरीदारी वह रूस से करता है. इसके बाद इराक का नाम आता है. भारत इराक से 18 फीसदी से अधिक तेल का आयात करता है. खाड़ी देश की बात करें तो यूएई से भारत 9 फीसदी से अधिक तो सऊदी अरब से एक फीसदी के करीब तेल की खरीदारी करता है. अब बात अमेरिका की भी करते हैं. भारत, अमेरिका से लगभग 7 फीसदी के आसपास तेल का आयात करता है. लेकिन अमेरिका, भारत के द्वारा रूस से तेल की खरीदारी करने का विरोध कर रहा है. उसका आरोप है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है, जिससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध में कर रहा है. अगर भारत ऐसे ही रूस से तेल की खरीदारी को जारी रखेगा तो हम उसपर और भी टैरिफ लगा देंगे.

भारत की तेल सुरक्षा कितनी सुरक्षित?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत करीब 85 फीसदी से अधिक कच्चे तेल का आयात विदेशों से करता है. इसलिए ग्लोबल स्तर पर उसकी निर्भरता बहुत अधिक है. टीओआई के अनुसार, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनर्जी सुरक्षा (तेल की सुरक्षा भी शामिल) न केवल भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक रणनीति जरूरत भी है. रिपोर्ट के अनुसार, एक एक्सपर्ट ने बताया कि भारत बाहरी एनर्जी संकटों के प्रति कमजोर बना हुआ है क्योंकि इसकी लगभग 9-10 कच्चे तेल की आवश्यकता आयात पर निर्भर है. उन्होंने यह भी कहा कि आज देश का पूरा एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक मजबूत है. एक्सपर्ट ने कहा कि भारत ने विश्व में कच्चे तेल के आयात को लेकर कई देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए हुए हैं, जिससे उसकी जरूरत से अधिक निर्भरता कम हुई है और सप्लाई में दिक्कतों का जवाब देने की उसकी क्षमता में सुधार हुआ है. एक्सपर्ट ने कहा कि भारत कई देशों से तेल का आयात करता है, जिससे इसकी विविधता बनी हुई है औैर इसपर ट्रंप टैरिफ के अलावा Geopolitical tensions का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ना चाहिए. हालांकि, कच्चे तेल की दामों में बढ़ोतरी होने से इसका असर भारत में तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

भारत के पास कितना तेल भंडार?

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, Geopolitical tensions और टैरिफ टेंशन के बीच भारत का रणनीतिक तेल भंडार काफी मायने रखता है. पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने रणनीतिक तेल भंडार को 9 दिनों के लिए पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने की दिशा में काम दिया है. एक्सपर्ट ने बताया कि भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार अभी करीब 53 लाख मीट्रिक टन है. ये भंडार मंगलुरु, पादुर और विशाखापत्तनम के अंडरग्राउंड गुफाओं में फैले हुए हैं. यह करीब 39 मिलियन बैरल के बराबर हैं. यह भंडार भारत में 9 से 10 दिनों की राष्ट्रीय कच्चे तेल की खपत के लिए काफी है.