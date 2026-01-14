ट्रंप की दादागिरी का होगा हिसाब! डॉलर का विकल्प तलाश रही दुनिया; भारत की भूमिका कितनी अहम?

Donald Trump: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके मनमाने फैसले दुनिया को हैरान के साथ परेशान भी कर रहे हैं. शपथ लेते ही ट्रंप ने टैरिफ का मुद्दा छेड़ा था. उन्होंने पिछले साल अगस्त में ब्राजील, चीन, भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. हालांकि, चीन ने ट्रंप की भाषा में ही उनको जवाब दिया था, जिस कारण अमेरिकी प्रेसिडेंट चीन के सामने नरम होते हुए दिखाई दिए. हालांकि, ट्रंप का रुख भारत और ब्राजील के लिए बदला नहीं. उन्होंने इन दोनों ही देशों पर भारी टैरिफ लगा रखा है. ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है और अभी वे इसे अधिक बढ़ाने की धमकी भी दे रहे हैं. अमेरिकी प्रेसिडेंट दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बंधक बनाकर अमेरिका मंगा लिया है और उस देश पर खासकर उसकी तेल संपत्ति पर अपने कब्जे का दावा कर रहे हैं. ट्रंप की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है. उनके इस व्यवहार का कारण अमेरिका का दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के साथ विकसित देश भी होना माना जा रहा है. इसके पीछे की मजबूत वजह अमेरिकी मुद्रा डॉलर है. जी हां, आज दुनिया में डॉलर से ही अन्य देशों की करेंसी की तुलना की जाती है. अधिकतर देश अमेरिकी डॉलर में ही ट्रेड करते हैं. लेकिन अब अमेरिका और खासकर के प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है. चीन, रूस, भारत समेत कई देश हैं, जो अब डॉलर का विकल्प तलाश कर रहे हैं. इसके लिए उनकी रणनीति भी बन रही है. इस वजह से ट्रंप परेशान भी दिख रहे हैं. आइए जानते है डॉलर का विकल्प तलाश रही दुनिया की कहानी, इसके साथ ही जानेंगे कि इसमें भारत की क्या भूमिका है...

डॉलर का विकल्प तलाश रही दुनिया

अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को तंग कर दिया है. वे अब खूब अपनी मनमानी कर रहे हैं. हाल ही में वेनेजुएला पर हमला करने और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नि को बंधक बनाकर अमेरिकी सेना USA लेकर आ गई थी. इसके बाद ट्रंप वेनेजुएला पर कब्जे की बात कर रहे हैं. वेनेजुएला के बाद ट्रंप अब ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं और हो सकता है कि उसपर भी अटैक कर दें. इसके अलावा ट्रंप ने हाल ही में ईरान को एक बार फिर से झटका दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान से ट्रेड करने वाले देशों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगेगा. इन देशों में भारत के अलावा, चीन, यूएई, तुर्की और यूरोपियन संघ भी हैं. ट्रंप ने एक तरह से दुनिया को हिला कर रख दिया है. इस कारण कई देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ट्रंप की मनमानी को झटका देने के साथ-साथ अमेरिकी साम्राज्य को दुनिया में कमजोर करने और डॉलर की मांग को कम करने को लेकर दुनिया के कई देश अब डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं. रिपोर्ट बताती हैं कि डॉलर का दुनिया के बाजारों में अपना प्रभुत्व रहा है. यह प्रभुत्व 1920 के दशक से है, जब डॉलर ने अंतरराष्ट्रीय आरक्षित करेंसी (International Reserve Currency) के तौर पर स्टर्लिंग और पाउंड की जगह लेनी शुरू कर दी थी.

यह भी पढ़ें- ईरान से व्यापार करने पर देना होगा 25% टैरिफ, ट्रंप के इस 'फरमान' से भारत-UAE-चीन किसको सबसे अधिक नुकसान?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है International Reserve Currency?

International Reserve Currency वह होती है, जिसे एक देश का केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्दा भंडार के हिस्से के रूप में रखता है. इसका उपयोग इंटरनेशनल ट्रेड करने, निवेश करने और देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है. इस करेंसी के रूप में सबसे मजबूत डॉलर ही है. हालांकि, International Reserve Currency में डॉलर के अलावा पाउंड, यूरो, येन जैसी करेंसी भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- ईरान पर ट्रंप के टैरिफ का दर्द भारत भी झलेगा,जिस देश में महंगाई से छिड़ा 'जनयुद्ध', उससे क्या खरीदते, क्या बेचते हैं हम ?

डी-डॉलराइजेशन की ओर दुनिया

डी-डॉलराइजेशन की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि ग्लोबल ट्रेड, विदेशी मुद्दा भंडार समेत अन्य जगहों पर डॉलर को कमजोर करना. डी-डॉलराइजेशन में दुनिया के देश डॉलर की जगह पर अन्य करेंसी जैसे- रूबल, येन, रुपया आदि या फिर सोने का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं. वे डॉलर को छोड़कर इन करेंसियों में अंतरराष्ट्रीय लेन-देन और व्यापार करते हैं. डी-डॉलराइजेशन से डॉलर कमजोर होने का खतरा होता है. एक लाइन में अगर कहें तो डी-डॉलराइजेशन मतलब डॉलर को छोड़कर अन्य स्थानीय करेंसी में ट्रेड करना या उनका डॉलर की जगह यूज करना होता है. देश डी-डॉलराइजेशन करके डॉलर पर अपनी निर्भरता को घटाते हैं. अब दुनिया के कई देश डी-डॉलराइजेशन की ओर हैं. इनमें रूस, चीन ने तो अपना ट्रेड भी शुरू कर दिया है.

रूस का रूबल में कई देशों के साथ ट्रेड

बता दें कि अमेरिका की मनमानी और वर्चस्व को कम करने के लिए दुनिया के कई देश डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं. कई ऐसे देश हैं, जिन्होंने स्थानीय करेंसी में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड भी शुरू कर दिए हैं. इनमें रूस के अलावा चीन और अब धीरे-धीरे भारत की भी भूमिका की बात सामने आ रही है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद अपनी करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा दिया. रूस ने दूसरे देशों के साथ रूबल में ट्रेड शुरू कर दिया. वहीं, यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, यह प्रतिबंध पश्चिमी देशों के साथ अमेरिका ने लगाए. इसके जवाब में रूस ने रूबल में ट्रेड को और बढ़ा दिया. रूस और चीन रूबल और युआन में द्विपक्षीय ट्रेड कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, रूस और चीन की स्थानीय करेंसी में यह ट्रेड आठ महीनों में 80 गुना तक बढ़ गया. चीन के अलावा रूस के साथ भारत भी रूबल और रुपये में ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है. सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि तेल लेने के लिए देश डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह बात उसने साल 2023 में कही थी.

यह भी पढ़ें- अमेरिका, यूके नहीं बल्कि इस देश का पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली, क्या है भारत की रैंकिंग? यहां देखें TOP 10 की FULL LIST

भारत की क्या है भूमिका?

भारत ने रूस के साथ रूबल और रुपये में व्यापार को तेज करने की बात कही है. साल 2023 में ही भारत ने इसपर अपना काम करना शुरू कर दिया था. ब्रिक्स (BRICS) जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका है. इन्होंने मिलकर अपनी करेंसी लाने की बात कही थी. इन्होंने डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में ट्रेड समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यों को करने की बात की है. इस कारण ट्रंप और परेशान हो गए हैं. बीते वर्ष उन्होंने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया था. उन्होंने यह धमकी भी दी थी कि अगर ये देश अपनी करेंसी लाते हैं तो अमेरिका उनपर और भी कई कड़े फैसले ले सकता है. हालांकि, ट्रंप की इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए भारत के साथ अन्य देश स्थानीय करेंसी समेत ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही इसपर कुछ बड़ा फैसला भी आ सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में ब्रिक्स की करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं, ग्लोबल ट्रेड में इस संगठन की 26 फीसदी की हिस्सेदारी है. इस नजरिए से अगर ब्रिक्स संगठन के देश डॉलर का इस्तेमाल बंद करते हैं तो डॉलर के साथ अमेरिका और खासकर के अभी के अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को जोरदार झटका लगने वाला है. हालांकि, ट्रंप ब्रिक्स की अपनी करेंसी लाने की बात पर ही गुस्से में दिख रहे हैं. उन्होंने डॉलर की अहमियत को कम करने की कोशिश करने वालों को धमकी भी दे दी है. भारत रूस के अलावा मॉरीशस, यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया से भी स्थानीय करेंसी (जैसे रुपया) में ट्रेड कर रहा है. इनके अलावा कई और देश हैं, जिनके साथ भारत रुपयों में ट्रेड की प्लानिंग कर रहा है. नेपाल और भूटान से तो कई वर्षों से रुपयों में ही ट्रेड होता आ रहा है. इससे जहां रुपये की ग्लोबल मजबूती बढ़ेगी, वहीं, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कम जोखिम होंगे.