रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति? कहीं कट ना जाए आम आदमी की जेब

Impact of War on India: रूस-यूक्रेन युद्ध को 3 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. ये अब सिर्फ जंग नहीं बल्कि Global Energy War बन चुका है. इसी बीच यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि, यूक्रेनी नौसेना के ड्रोन ने रूस के 2 तेल के टैंकरों पर हमला किया. ये टैंकर काला सागर(Black Sea)से गुजर रहे थे और रूस के छाया बेड़े का हिस्सा थे. तुर्की अधिकारियों ने इन टैंकरों का नाम कैरोस और विराट बताया है और दोनों पर गाम्बिया का झंडा लगा था. आइए जानते हैं कि इससे भारत की तेल नीति पर क्या असर पड़ेगा.

यूक्रेन ने तेल टैंकरों पर हमला क्यों किया?

यूक्रेन ने रूस की उस Shadow Fleet को निशाना बनाया है जो पश्चिमी प्रतिबंधों से बचकर चोरी-छिपे रूस का कच्चा तेल दुनिया तक पहुंचाती है. रूस अपनी अर्थव्यवस्था और खासतौर पर यूक्रेन से चल रहे युद्ध का खर्च चलाने के लिए तैल और गैस की बिक्री से होने वाली कमाई पर बहुत निर्भर करता है. इसके पीछे का मकसद साफ था, रशिया की वॉर फंडिंग की सबसे बड़ी नस काटना.

भारत के लिए रूस का कच्चा तेल क्यों जरूरी है?

2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत रूस से 20% से ज्यादा कच्चा तेल आयात कर रहा है. इसके पीछे की 3 मुख्य वजहें है, क्योंकि यह सस्ता मिलता है, डॉलर की बचत करता है और महंगाई को कंट्रोल में रखता है. यहीं वजह है कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें युद्ध के बावजूद भी बहुत हद तक काबू में रहीं.

रूस की ऑयल सप्लाई टूटने से क्या होगा?

अगर रूस की ऑयल सप्लाई टूटती है इसका भारत पर घातक असर हो सकता है. इसमें कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी क्योंकि ब्रेंट क्रूड पहले ही अस्थिर है. साथ ही सप्लाई रुकने से कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल जा सकती हैं. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल महंगा होगा और सरकार पर सब्सिडी का दबाव बढ़ेगा जिससे राजनीतिक गर्मा-गर्मी भी बढ़ सकती है. तेल महंगा होने से ट्रांस्पोर्ट, सब्जी-दूध-राशन महंगा होगा जो आम आदमी पर दोहरी मार होगी.

अमेरिका और यूरोप का दवाब बढ़ेगा?

USA और European Union पहले से ही चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बनाए और उससे सस्ता तेल खरीदना बंद करे. अब जैसे-जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध तेज होगा वैसे ही ड्रोन हमले बढ़ने की भी संभावना है, नतीजतन भारत सरकार पर Diplomatic Pressure भी बढ़ेगा. इसे लेकर अब भारत दोराहे पर फंस चुका है.

किस दोराहे में फंसा भारत?

यह भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकता है. इसमें अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखता है तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी लेकिन पश्चिम देशों की नाराजगी भारत से और बढ़ेगी. लेकिन, अगर भारत पश्चिमी देशों की बात मानता है तो देश की डिप्लोमैसी मजबूत होगी पर तेल महंगा हो जाएगा. यहां भारत को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि तेल रिफाइनरी और टैंकर अब युद्ध का हथियार बन चुके हैं और 2026 तक एक बड़े Global Oil Shock की आशंका भी बढ़ गई है.

क्या हो सकते हैं नतीजे?

ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अब सिर्फ सीमाओं की जंग नहीं लड़ रहा बल्कि यह तेल, डॉलर, महंगाई और वैश्विक राजनीति की जंग बन चुका है. अगर इस जंग में रूस का तेल रास्ते से हटा तो भारत की पूरी तेल रीसेट करनी पड़ सकती है जिससे तेल की कीमतें तो आसमान छूएंगी ही साथ ही देश में अस्थिरता का माहौल भी भड़क सकता है.