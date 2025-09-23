UN General Assembly: इस बार इस बैठक में कौन-कौन देश लेंगे हिस्सा, क्या होगा इस बैठक का एजेंडा?
UN General Assembly: इस बार इस बैठक में कौन-कौन देश लेंगे हिस्सा, क्या होगा इस बैठक का एजेंडा?

UN General Assembly: यह सभा ऐसे समय में हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर है. इसमें इजरायल का गाजा में सैन्य अभियान और रूस का यूक्रेन में युद्ध को लेकर होने वाल बातचीत में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है. सोमवार को फ्रांस और सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से एक बैठक की अध्यक्षता की. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:27 AM IST
UN General Assembly: इस बार इस बैठक में कौन-कौन देश लेंगे हिस्सा, क्या होगा इस बैठक का एजेंडा?

दुनिया भर के नेता इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए इकट्ठा हो रहे हैं. जहां गाजा और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों पर चर्चा के हावी होने की उम्मीद है. दुनिया भर के नेताओं के लिए वार्षिक सभा का आयोजन आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर को शुरू हुआ. मंगलवार को मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गाजा और यूक्रेन में हाई लेवल संघर्षों को लेकर सामान्य बहस शुरू होगी.

परंपरा के मुताबिक इस महासभा की बहस में ब्राजील सबसे पहले अपनी बात रखेगा. इसके बाद मेजबान देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका. संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल प्रमुख के अनुसार ये परंपरा शुरुआती वर्षों से चला आ रही है. इसके पहले जब भी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कोई देश बोलना नहीं चाहता था तब ब्राजील ने हमेशा से पहले बोलने की पेशकश की. साल 1955 में 10वीं महासभा से ब्राजील ने इस सम्मान को बनाए रखा है. अमेरिका ब्राजील के बाद अपनी बात रखने वाला दूसरा देश होता है क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की मेजबानी करता है.

एक खास एल्गोरिदम बाकी देशों का क्रम निर्धारित करता है
इसके बाद एक जटिल एल्गोरिदम से वहां आए बाकी के देशों के प्रवक्ताओं का क्रम निर्धारित करता है. यह सभा ऐसे समय में हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर है. इसमें इजरायल का गाजा में सैन्य अभियान और रूस का यूक्रेन में युद्ध को लेकर होने वाल बातचीत में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है. सोमवार को फ्रांस और सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से एक बैठक की अध्यक्षता की. अमेरिका एकमात्र स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य है जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देता. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जिन्हें अमेरिकी वीजा से वंचित कर दिया गया है वो इस सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को बोलने वाले हैं.

ज़ेलेंस्की भी इस बहस में लेंगे हिस्सा
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सोमवार को पहले न्यूयॉर्क पहुंचे और वे सामान्य बहस और विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभा में एक मुख्य भाषण देने की उम्मीद है जिसमें प्रथम महिला भी उनके साथ होंगी. उनका कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और बहुपक्षीय चर्चाओं में भागीदारी शामिल है जिसका समापन संयुक्त राष्ट्र नेताओं के स्वागत समारोह में उनके उद्बोधन के साथ होगा.

कई शक्तिशाली देशों ने भेजे अपने प्रतिनिधि मंडल
हालांकि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई प्रमुख शक्तिशाली देशों ने अपने विश्वसनीय प्रतिनिधिमंडलों को भेजा है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार एक और वर्ष के लिए इस सभा में शामिल नहीं होंगे और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मॉस्को के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. चीन का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बजाय प्रीमियर ली कियांग करेंगे जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को देश का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा सौंपा है.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने की एस जयशंकर से मुलाकात
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को जयशंकर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की. विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में एक अनौपचारिक बैठक में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने बहुपक्षवाद, भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, यूक्रेन संघर्ष, गाजा, ऊर्जा और व्यापार पर खुले तौर पर विचारों का आदान-प्रदान किया. इसके बाद जयशंकर ने भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की. 

सीरियाई राष्ट्रपति भी इस बैठक के लिए निकल पड़े
इस बीच एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा न्यूयॉर्क में सभा को संबोधित करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं. यह 1967 के बाद पहली बार है जब कोई सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा करेगा. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन भी इस बहस में हिस्सा लेंगे क्योंकि तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है. कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी भी हाल के इजरायली हमलों के बाद उनकी राजधानी पर मौजूद होंगे.

क्या है इस वर्ष की थीम?
इस वर्ष का थीम है "बेहतर एक साथ: शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक" - यह एकता का संदेश है जो वर्तमान वैश्विक विभाजनों के विपरीत है। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, जो 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, ने इस सभा को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में प्रस्तुत किया है।

सुश्री बेयरबॉक ने कहा,'1945 से संयुक्त राष्ट्र ने जो हासिल किया है, उसे संरक्षित करने के लिए. हमारे संयुक्त राष्ट्र को नवीनीकृत करने के लिए. हमें, संयुक्त राष्ट्र को भविष्य के लिए उपयुक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए और "बेहतर एक साथ!"  इस उत्साहपूर्ण नारे के साथ उन्होंने अपनी बात समाप्त की. यह सभा इस बात की परीक्षा लेगी कि क्या वैश्विक युद्ध के बाद स्थापित एक संगठन कई एक साथ चल रही संकटों का सामना कर रहे विश्व में सहयोग को बढ़ावा दे सकता है.

