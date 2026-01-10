Union Budget 2026: बजट लीक और वित्त मंत्री के इस्तीफे से लेकर हलवा सेरेमनी तक, वो 11 बातें जो आपको पता होनी चाहिए

Budget 2026: मोदी सरकार की ओर से एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. वे संसद भवन में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी. एक महिला वित्त मंत्री के रूप में लगातार 9वीं बार बजट पेश करना अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी होगा. शनिवार को बजट से पहले उन्होंने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक भी की. इस बैठक और अन्य गतिविधियों को देखकर मालूम होता है कि वित्त मंत्रालय बजट पेश करने को लेकर अब अपनी फाइनल तैयारी में है. इस बीच हम बजट से जुड़ी हुई कुछ खास, ऐतिहासिक और दिलचस्प जानकारियां यहां बता रहे हैं. इनमें बजट लीक और वित्त मंत्री का इस्तीफा से लेकर हलवा सेरेमनी तक की कहानी है. आइए अब बिना किसी देरी के इनके बारे में जानते हैं.

26 नवंबर को पहला बजट

अपना देश भारत अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ था और हम आजाद हो गए थे. इसके बाद आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था. तब देश के वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी थे. उन्होंने यह अंतरिम बजट पेश किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश की आजादी और विभाजन (भारत-पाकिस्तान) की कई चुनौतियों का सामना करते हुए 197.29 करोड़ रुपये का खर्च और करीब 171.15 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाते हुए बजट पेश किया गया था. 1 मार्च को दूसरा बजट

चूंकि 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ बजट देश का अंतरिम बजट था, जो केवल साढ़े 7 महीने के लिए ही था. उसके बाद देश का दूसरा और पूर्ण बजट 1 मार्च 1948 को पेश किया गया. इस बजट को भी वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. इसके बाद बजट पेश करने की तारीख एक बार और बदली गई. 28 फरवरी को तीसरा बजट

देश का तीसरा बजट 28 फरवरी 1949 को पेश किया गया. इससे पहले 1 मार्च को बजट पेश करने की जो तारीख थी, उसे बदलकर अब 28 फरवरी कर दिया गया. इस बजट को वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था. आजादी के बाद शुरू के तीन बजट में तीन बार तारीख बदलने के बाद अब इसे कुछ वर्षों तक के लिए फिक्स कर दिया गया. मतलब कि देश में बजट फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी को ही पेश होने लगा. वहीं, साल 2017 में इस तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया. बजट लीक

साल 1950 में देश का बजट संसद भवन में पेश होने से पहले ही लीक हो गया था. पहले राष्ट्रपति भवन में ही बजट की छपाई होती थी. वहीं से बजट के कुछ पेज समय से पहले ही लीक हो गए थे. तब देश के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे. वित्त मंत्री का इस्तीफा

साल 1950 का बजट लीक हो गया था. यह मामला इतना तूल पकड़ा कि वित्त मंत्री जॉन मथाई को इस्तीफा तक देना पड़ गया था. इस घटना के बाद से दो बड़े बदलाव हुए. पहला बदलाव यह कि बजट बनाने और छापने का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर नॉर्थ ब्लॉक (इससे पहले कुछ समय के लिए मिंटो रोड स्थित प्रेस) में शिफ्ट कर दिया गया. वहीं, दूसरा काम यह हुआ कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' जैसे सख्त नियम/प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए. देश का ब्लैक बजट

वित्त वर्ष 1973-74 के लिए देश के वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण ने संसद में ब्लैक बजट पेश किया था. इसके पीछे का कारण देश की आर्थिक स्थित सही नहीं होना और सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 550 करोड़ रुपये का होना था. बताया जाता है कि जिस बजट को यशवंतराव बी चव्हाण के द्वारा पेश किया गया था, वह 550 करोड़ रुपये के घाटे वाला था. इसलिए उसका नाम ब्लैक बजट रखा गया था. राजकोषीय घाटे का कारण सरकार के द्वारा आय से अधिक खर्च कर देना था. 1973 में बजट को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण ने कहा था कि देश में सूखा और खाद्यान की कमी के कारण स्थिति बिगड़ गई थी. इस कारण ही बजट में घाटा हुआ. युगांतकारी बजट

भारत को 1990-91 में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, पेमेंट बैलेंस में गंभीर संकट समेत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.तब पीएम नरसिम्हा ने अपने मंत्रिमंडल में भारत के दिग्गज अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी. मनमोहन सिंह 21 जून 1991 को भारत के वित्त मंत्री बनें. वित्त मंत्री बनते ही देश की अर्थव्यवस्था को सही करने की चुनौती उनके सामने थी. इतना ही नहीं उन्हें एक महीने के अंदर देश का बजट भी पेश करना था. 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की संसद में भारत का बजट पेश किया. इसमें LPG Policy, Import-Export Policy समेत लाइसेंस राज का खात्मा को लेकर बड़े कदम उठाए गए थे. यह बजट इतना प्रभावशाली हुआ कि इसका नाम The Epochal Budget या युगांतकारी बजट दिया गया. यह बजट देश की आर्थिक नीतियों में एक बड़ा बदलाव लेकर आया और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी. पहला पेपरलेस बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश करके इतिहास रचते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की थी. उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान साल 2021 में 1 फरवरी को भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था. कोविड 19 महामारी की वजह से डिजिटल इंडिया काम आया और कागज के यूज से बचने के लिए यह पेपरलेस बजट एक ऐतिहासिक कदम रहा. तब वित्त मंत्री सीतारमण ने पारंपरिक कागज वाले बजट (बही-खाता) की जगह मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल कर संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था. उसके बाद से मानों एक नई परंपरा शुरू हो गई और अब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट ही पेश करती हैं. बजट का सबसे लंबा भाषण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट पेश के दौरान सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड है. उन्होंने साल 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने तब 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था. इस रिकॉर्ड को बनाते हुए उन्होंने साल 2019 में 2019-20 के लिए दिए गए खुद के ही बजट भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. साल 2019-20 के बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 17 मिनट की स्पीच दी थी. संविधान में बजट शब्द नहीं

जी हां, यह बात बिल्कुल सही है कि बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है. संविधान में इसकी जगह अनुच्छेद 112 में जानकारी तो दी गई है लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को बजट नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी Annual Financia Statement(AFS) कहा जाता है. इसका अर्थ सरकार की अनुमानित आय (इनकम) और व्यय (खर्च) का एक ब्यौरा है. बताया जाता है कि Annual Financia Statement(AFS) शब्द अंग्रेजों की परंपरा से आया हुआ है, जिसे भारत के संविधान बनाने वालों ने 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा है. मतलब कि आप कह सकते हैं कि संविधान में लिखित 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का ही लोकप्रिय नाम बजट है. हलवा सेरेमनी

अंत में बात बजट के लिए हलवा सेरेमनी की करते हैं. यह देश के बजट से जुड़ी एक पारंपरिक रस्म है. बजट पेश होने से कुछ दिन पहले इस रस्म को वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) में मनाया जाता है. इस दौरान एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया जाता है. इस हलवे को वित्त मंत्री सहित बजट निर्माण में लगे सभी अधिकारियों के बीच बांटा जाता है. इस रस्म के बाद बजट से जुड़े अधिकारियों और इस नियम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए 'लॉक-इन पीरियड' की शुरुआत हो जाती है. इस समय के दौरान बजट से जुडे़ वित्त मंत्रालय के अधिकारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं. यह समय और सख्त नियम बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए होता है.