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चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला सिर्फ ईरान की खबर नहीं, भारत के लिए है 'रणनीतिक' अलर्ट; बिखर सकता है ये बड़ा सपना

Why Chabahar Port is crucial for India? चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की ओर से शुक्रवार को हमला किया गया. यह अटैक सिर्फ ईरान की खबर नहीं, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक अलर्ट है. अगर भारत ने तेजी से कदम नहीं उठाए तो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का उसका सपना बिखर सकता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:30 AM IST
चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला सिर्फ ईरान की खबर नहीं, भारत के लिए है 'रणनीतिक' अलर्ट; बिखर सकता है ये बड़ा सपना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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