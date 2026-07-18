चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला सिर्फ ईरान की खबर नहीं, भारत के लिए है 'रणनीतिक' अलर्ट; बिखर सकता है ये बड़ा सपना

यूएस और ईरान के बीच जंग दोबारा से भड़क उठी है. अपने मनमुताबिक समझौते के लिए राजी न होने पर ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान को मिट्टी में मिलाने का आदेश दे दिया है. यूएस मिलिट्री पिछले 7 दिनों से रोजाना रात को ईरान के अलग-अलग शहरों में भारी बमबारी कर रही है. उसके निशाने पर ईरान के पोर्ट, बिजली संयत्र, पुल, सड़कें समेत बुनियादी ढांचे हैं. ऐसा करके वह ईरान को पूरी तरह पंगु कर देना चाहता है. अमेरिकी सेना ने चाबहार बंदरगाह पर बने वॉच टावर को भी मिसाइल मारकर उड़ा दिया. इस घटना के बाद से भारत में भी चिंता बढ़ गई है. इसकी वजह ये है कि यह बंदरगाह भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है. जिसके निर्माण पर भारत 40 अरब डॉलर खर्च कर चुका है.