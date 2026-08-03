जिनपिंग के 'रोबोट'और इन्वर्टर अमेरिका में बैन, जानिए ट्रंप के फैसले की इनसाइड स्टोरी

USA bans China made robots' power inverters: अमेरिका ने चीन समेत दूसरे देशों से आने वाले ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे दिखने वाले और चार पैरों पर चलने वाले रोबोट के आयात पर रोक लगा दी है. अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन की तरफ से जारी आदेश में सुरक्षा का हवाला देते हुए दिया गया है, अमेरिका का मानना है कि इंटरनेट से जुड़े ये एडवांस्ड रोबोट राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, वहीं चीन ने इसे अपनी कंपनियों को दबाने की साजिश करार दिया.
क्या साइंस फिक्शन फिल्मों का सबसे बड़ा डर अब सच होने जा रहा है?
क्या इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट किसी देश को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं?
दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को शायद इसी बात का डर सता रहा है, अमेरिका ने चीन से आने वाले सभी एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स और रोबोटिक डॉग्स के आयात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, अमेरिका ने इसे देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा डिजिटल टाइम बम बताया है.
अमेरिकी रेगुलेटर FCC ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए कहा- 'चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हर प्रोडक्ट से सावधान रहने की जरूरत है. ऐसे में अमेरिकी सरकार ने इंटरनेट कनेक्टेड ह्यूमनॉइड रोबोट हों या चार पैरों वाले रोबोटिक डॉग्स या फिर पावर इन्वर्टर के नए मॉडलों के आयात पर पूरी तरह रोक लगाती है.'
वहीं व्हाइट हाउस प्रशासन यानी ट्रंप की सरकार के मंत्रियों का कहना है कि चीन के ये रोबोट, अमेरिकी घरों, दफ्तरों और मिलिट्री बेस में घुसकर वो सब कुछ देख और सुन सकते हैं. जो अमेरिका की सुरक्षा को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकता है.
अमेरिका को डर है कि चीन की सरकार इन रोबोट्स को 'स्लीपर सेल' या 'बॉटनेट' की तरह इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इन एडवांस्ड रोबोट्स में बेहद संवेदनशील कैमरे, पावरफुल माइक्रोफोन, जीपीएस और एआई सेंसर्स लगे होते हैं,
जानकारों के मुताबिक, अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, तो बीजिंग दूर बैठे ही एक सिंगल कमांड से अमेरिका में मौजूद लाखों चीनी रोबोट्स को हैक कर सकता है, वो इनसे अमेरिकी नागरिकों की जासूसी करवा सकता है, और तो और, सोलर ग्रिड से जुड़े चीनी इन्वर्टर को बंद कर पूरे अमेरिका की बत्ती गुल कर सकता है.
लेकिन अमेरिका के इस फैसले पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने आरोप लगाया कि अमेरिका बिना किसी सबूत के चीनी कंपनियों को निशाना बना रहा है. चीन ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी जवाबी कदम उठाएगा. चीन के इस गुस्से के पीछे एक कड़वी हकीकत भी है.
2024 में चीन ने अपने कारखानों में 2.95 लाख औद्योगिक रोबोट लगाए.
जबकि अमेरिका ने सिर्फ 34,200 रोबोट लगाए.
यानी चीन ने अमेरिका से करीब 9 गुना ज्यादा रोबोट लगाए.
इस समय चीन के कारखानों में 20 लाख से ज्यादा औद्योगिक रोबोट काम कर रहे हैं.
जबकि अमेरिका में इनकी संख्या करीब 3.94 लाख है.
अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर औद्योगिक रोबोट जापान और यूरोप से आते हैं. लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में चीन तेजी से सबसे आगे निकल चुका है.
सबसे एडवांस AI मॉडल विकसित करने में अमेरिका बढ़त बनाए हुए है लेकिन चीन ने कम समय में कई नए AI मॉडल पेश किए हैं और AI से चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट के उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई है.
इसलिए अमेरिका का यह बैन सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं है. यह आने वाले समय में दुनिया की महाशक्ति कौन बनेगा, उसकी जंग है. जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को कंट्रोल करेगा, वही पूरी दुनिया पर राज करेगा.
अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए चीनी रोबोट्स के दरवाजे तो बंद कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या चीन इस अपमान का बदला लेगा और अमेरिकी कंपनियां इस खाली जगह को कैसे भर पाएंगी.