आधा सच ही बोल रहे ख्वाजा आसिफ, जानिए कैसे पाकिस्तान खुद बनता गया अमेरिका का टॉयलेट पेपर?

Pakistan Defence Minister Khwaja Asif Statement: पाकिस्तान की कथनी और करनी में काफी फर्क है. वह हर एक पैंतरा आजमाता रहा है, जिससे भारत को नुकसान पहुंच सके. इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसकी चर्चा चारों ओर की जाने लगी है. पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया है और बदले में कुछ नहीं मिला. आसिफ ने यहां तक आरोप जड़ दिए कि अफगानिस्तान से जंग में US ने लोगों को जिहाद के नाम पर मरवाया और जब काम हो गया, तो अकला छोड़ दिया.

ऐसे में सवाल है कि आसिफ ख्वाजा का ये बयान क्या वास्तव में सच है या फिर ये दावा देश में सहानुभूति बटोरने और विदेशों में जांच से ध्यान हटाने के लिए रचा गया है. हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आसिफ ख्वाजा केवल आधा सच बोल रहे हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बयान पाकिस्तान को अमेरिकी सत्ता की राजनीति का असहाय शिकार नहीं, बल्कि एक ऐसे चालाक साझेदार के रूप में उजागर करता है जिसने बार-बार वाशिंगटन का इस्तेमाल अपने उद्देश्यों, विशेषकर भारत के खिलाफ अपने जुनून को पूरा करने के लिए किया.



पाकिस्तान ने हमेशा खुद लिया युद्धों में हिस्सा

जानकार बताते हैं कि ज ख्वाजा आसिफ चाहें, जो कहें लेकिन पाकिस्तान को कभी भी अमेरिका के युद्धों में घसीटा नहीं गया. उसने स्वेच्छा से भाग लिया. पाकिस्तान ने हमेशा अपने भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की है. विचारधारा को सैन्य रूप दिया और जिहाद को एक सेवा के रूप में पेश किया. ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ संबंध शुरू से ही लेन-देन पर आधारित रहे हैं. यह भरोसे के बजाय आपसी शोषण पर टिके रहे.

अमेरिका पाकिस्तान के संबंध की नींव

गौरतलब है कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की जड़ें शीत युद्ध के शुरुआती दौर से ही निहित है. उस दौरान जब इस्लामाबाद ने खुद को साम्यवाद के खिलाफ एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया था. इसके बदले में पाकिस्तान को सैन्य सहायता, आर्थिक सहयोग और राजनयिक संरक्षण प्राप्त हुआ. ये पूरी व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त रही. चूंकि, उस वक्त अमेरिका को एक विश्वसनीय क्षेत्रीय चौकी की आवश्यकता थी और पाकिस्तान को हथियार, वैधता और भारत के विरुद्ध प्रभाव की आकांक्षा थी.

ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तालिबानियों ने जब रूस के खिलाफ जंग छेड़ी, उसका नाम जिहाद दिया गया था. आसिफ दावा करते रहे हैं कि वह जिहाद नहीं था. तर्क देते हुए कहा कि रूस ने कभी भी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया. हालांकि, आसिफ ख्वाजा यह बताना भूल गए कि इस्लामाबाद ने इस युद्ध का इस्तेमाल अपनी आंतरिक विचारधारा को नया रूप देने, उग्रवादी ढांचे का विस्तार करने और चरमपंथ को राज्य नीति में शामिल करने के लिए किया. जिहाद कोई आकस्मिक घटना नहीं थी. यह एक रणनीतिक निवेश था.

पाकिस्तान का दोहरा खेल

11 सितंबर के हमलों के बाद पाकिस्तान ने खुद के एक बार फिर अपरिहार्य देश के रूप नें स्थापित करने की कोशिश की. पाक ने अफगानिस्तान में अमेरिकी हवाई अड्डे, आपूर्ति मांर्ग और खुफिया सहायता प्रदान की. इसके बदले में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता और राजनयिक समर्थन मिला था. हालांकि, यह सहयोग पूरी तरीके से चुनिंदा था. पाक ने अमेरिकी सेना को सामरिक सहायता प्रदान करते हुए भविष्य में संभावित खतरों से बचाव के लिए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे समूहों को पनाह और समर्थन तक दे दिया. कई मौकों पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस दोहरे खेल को स्वीकार भी किया है. इसका एक सबूत साल 2011 में देखने को मिला. इस दौरान जब ओसामा बिल लादेन को एबटाबाद में एक प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने के पास रहते हुए पाया गया. इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कोई संयोग था. बल्कि यह पाकिस्तान की चुनिंदा आतंकवाद-विरोधी नीतियों का तार्किक परिणाम था.

बिना जवाबदेही सहानुभूति चाहता है पाकिस्तान

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ की टॉयलेट पेपर वाली टिप्पणी एक रणनीतिक रणनीति का हिस्सा है. पाकिस्तान लेन-देन वाली कूटनीति के लाभ को बरकरार रखना चाहता है. वहीं, पाकिस्तान इसके परिणाम की जिम्मेदारी से खुद को बचाना चाहता है. पाक किसी जवाबदेही के बिना ही सहानुभूति चाहता है. सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ने खुद अमेरिका का उतना ही इस्तेमाल किया है, जितना अमेरिका ने पाक का. पाकिस्तान ने हमेशा युद्धों को बढ़ावा दिया, उग्रवाद को आर्थिक रूप से बढ़ावा दिया और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों को आपस में लड़ाया. वाशिंगटन को दोष देने से संसद में वाहवाही तो मिल सकती है, लेकिन इससे इतिहास नहीं बदलेगा.

क्या विदेश नीति की विफलता पर भड़के आसिफ?

अब रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का टॉयलेट पेपर वाला बयान कहीं न कहीं पाकिस्तान की विदेश नीति की विफलता को दिखा रहा है. पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान दुनिया के दो सुपर पावर के बीच में फंसा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद से पाक पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं.

