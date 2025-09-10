Why do you want Donald Trump: एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए खुद को बेताब बताया है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ (EU) से इस बात की अपील की है कि वह भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए. ताकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव और अधिक बढ़ाया जा सके. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कदम तभी उठाया जाएगा जब यूरोपीय साझेदार इसमें अमेरिका का साथ देंगे. इस अधिकारी ने इशारों में कहा है कि अमेरिका इस मामले में संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक अधिकारी और एक यूरोपीय यूनियन (EU) के राजनयिक ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह अनुरोध एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए यूरोपीय संघ (EU) के सैंक्शंस एनवॉय डेविड ओ'सुलिवन और अन्य अधिकारियों के साथ साझा किया गया. इस दौरान EU प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में सैंक्शंस कोऑर्डिनेशन वार्ता में हिस्सा ले रहा था. एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया, 'हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन यह कदम हम केवल तभी उठाएंगे जब हमारे यूरोपीय साझेदार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें.'

'मुख में राम बगल में छुरी' वाली राह पर ट्रंप

दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी से दोस्ती की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि उनसे मुलाकात करने के लिए बेताब हैं लेकिन दूसरी तरफ वो यूरोपीय यूनियन से भारत को 100 फीसदी व्यापार टैरिफ लगाने की इजाजत मांगते हैं. ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? रूस-यूक्रेन वॉर को काबू करने के लिए वो रूस पर लगाम लगा पाएं या न लगा पाएं लेकिन इस माथापच्ची के दौरान उनकी 'मुख में राम बगल में छुरी' वाली नीति से भारत जरूर इनके हाथ से निकल जाएगा.

ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को बताया ये प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से बातचीत के दौरान एक योजना साफ तौर पर सामने रखी कि सभी देश मिलकर भारत और चीन पर टैरिफ लगाए रखें. जब तक कि वह रूस से तेल की खरीद बंद न कर दे. ट्रंप ने जोर दिया कि तेल की आपूर्ति के लिए भारत और चीन के पास अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. एक यूरोपीय संघ (EU) के राजनयिक ने इस बात का खुलासा किया कि वाशिंगटन ने यह संकेत भी दिया है कि यदि ब्रसेल्स जहां EU और नाटो (NATO) जैसे प्रमुख संगठनों के मुख्यालय स्थित हैं भी ऐसा कदम उठाता है तो अमेरिका भी समान टैरिफ लागू करेगा.

ट्रंप की बेताबी का पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दिया जवाब

इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना घनिष्ट मित्र बताते हुए उनसे मिलने की बेताबी दिखाई थी तो पीएम मोदी ने भी उनकी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए ट्रंप के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापारिक बातचीत भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को अनलॉक करने का रास्त खोलेंगी करेंगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम कर रही है. मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हूं. हम दोनों अपने लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.'

