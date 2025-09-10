EXPLAINER: डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफ मोदी से मिलने की बेताबी और दूसरी तरफ EU से 100% टैरिफ की गुजारिश... चाहते क्‍या हैं वो?
Advertisement
trendingNow12916125
Hindi NewsExplainer

EXPLAINER: डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफ मोदी से मिलने की बेताबी और दूसरी तरफ EU से 100% टैरिफ की गुजारिश... चाहते क्‍या हैं वो?

Donald Trump आखिर चाहते क्या हैं? रूस-यूक्रेन वॉर को काबू करने के लिए वो रूस पर लगाम लगा पाएं या न लगा पाएं लेकिन इस माथापच्ची के दौरान उनकी 'मुख में राम बगल में छुरी' वाली नीति से भारत जरूर इनके हाथ से निकल जाएगा. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EXPLAINER: डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफ मोदी से मिलने की बेताबी और दूसरी तरफ EU से 100% टैरिफ की गुजारिश... चाहते क्‍या हैं वो?

Why do you want Donald Trump: एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए खुद को बेताब बताया है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ (EU) से इस बात की अपील की है कि वह भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए. ताकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव और अधिक बढ़ाया जा सके. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कदम तभी उठाया जाएगा जब यूरोपीय साझेदार इसमें अमेरिका का साथ देंगे. इस अधिकारी ने इशारों में कहा है कि अमेरिका इस मामले में संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक अधिकारी और एक यूरोपीय यूनियन (EU) के राजनयिक ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह अनुरोध एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए यूरोपीय संघ (EU) के सैंक्शंस एनवॉय डेविड ओ'सुलिवन और अन्य अधिकारियों के साथ साझा किया गया. इस दौरान EU प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में सैंक्शंस कोऑर्डिनेशन वार्ता में हिस्सा ले रहा था. एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया, 'हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन यह कदम हम केवल तभी उठाएंगे जब हमारे यूरोपीय साझेदार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें.'

'मुख में राम बगल में छुरी' वाली राह पर ट्रंप
दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी से दोस्ती की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि उनसे मुलाकात करने के लिए बेताब हैं लेकिन दूसरी तरफ वो यूरोपीय यूनियन से भारत को 100 फीसदी व्यापार टैरिफ लगाने की इजाजत मांगते हैं. ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? रूस-यूक्रेन वॉर को काबू करने के लिए वो रूस पर लगाम लगा पाएं या न लगा पाएं लेकिन इस माथापच्ची के दौरान उनकी 'मुख में राम बगल में छुरी' वाली नीति से भारत जरूर इनके हाथ से निकल जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब

ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को बताया ये प्लान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से बातचीत के दौरान एक योजना साफ तौर पर सामने रखी कि सभी देश मिलकर भारत और चीन पर टैरिफ लगाए रखें. जब तक कि वह रूस से तेल की खरीद बंद न कर दे. ट्रंप ने जोर दिया कि तेल की आपूर्ति के लिए भारत और चीन के पास अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. एक यूरोपीय संघ (EU) के राजनयिक ने इस बात का खुलासा किया कि वाशिंगटन ने यह संकेत भी दिया है कि यदि ब्रसेल्स जहां EU और नाटो (NATO) जैसे प्रमुख संगठनों के मुख्यालय स्थित हैं भी ऐसा कदम उठाता है तो अमेरिका भी समान टैरिफ लागू करेगा.

ट्रंप की बेताबी का पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दिया जवाब
इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना घनिष्ट मित्र बताते हुए उनसे मिलने की बेताबी दिखाई थी तो पीएम मोदी ने भी उनकी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए ट्रंप के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापारिक बातचीत भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को अनलॉक करने का रास्त खोलेंगी करेंगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम कर रही है. मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हूं. हम दोनों अपने लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.'

यह भी पढ़ेंः Trump Tariff: ट्रंप ने मोदी के दोस्त को फुसलाया, कहा- पुतिन को ठिकाने लगाने के...

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpindiachina

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;