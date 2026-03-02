Advertisement
क्या इजरायली चश्मे से तेहरान को देख रहे अमेरिका से हो गई बड़ी चूक? खामेनेई के जाने से और खूंखार हुआ ईरान!

US-Israel War with Iran: अमेरिका और इजरायल ने जितना हल्के में ईरान को लिया था, वो वास्तव में उतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है. भले ही अमेरिका की शह पर इजरायल ने ईरानी सुप्रीम लीडर को मार डाला हो, लेकिन अब ईरानी सेना बदले की आग में अंधी हो चुकी है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:52 PM IST
हमने अंग्रेजी साहित्य के मशहूर ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपीयर की ट्रैजिक स्टोरी स्टोरी 'मैकबेथ' में पढ़ा था कि मैकबेथ अपनी पत्नी की कही गई बातों पर आंखें बंद करके इतना भरोसा करता है कि वो उसकी बातों को चेक भी नहीं करता. ऐसे में वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां से कभी वापस नहीं लौट पाता है. कुछ ऐसी ही कहानी हमें ईरान पर हमले को लेकर भी दिखाई दे रही है. अमेरिका इजरायल की बातों पर इतना भरोसा करता है कि वो कभी ये नहीं चेक करता कि इजरायल ईरान को लेकर जो जानकारियां अमेरिका को दे रहा है वो सही है भी या नहीं. अमेरिका ने ईरान पर ये हमला सिर्फ इजरायल की दी गई जानकारियों के बाद किया. वहीं अमेरिका और इजरायल को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान इतना खूंखार हो जाएगा. 

दरअसल ईरान पर हमले से पहले अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान बदले में इतना बड़ा पलटवार करेगा. अमेरिका और इजरायल को लगा था कि वेनेजुएला पर की गई स्ट्राइक की तरह हम ईरान पर हमला करेंगे और कोई पलटवार नहीं होगा. लेकिन खामेनेई की मौत के बाद से ईरान की सेना अपने सुप्रीम लीडर की मौत पर प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही है. ऐसे में वो अमेरिका से जुड़े हर हर प्रतिष्ठान पर लगातार हमले कर रही है. अमेरिका और इजरायल ने जितना हल्के में ईरान को लिया था, वो वास्तव में उतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है. भले ही अमेरिका की शह पर इजरायल ने ईरानी सुप्रीम लीडर को मार डाला हो, लेकिन अब ईरानी सेना बदले की आग में अंधी हो चुकी है. 

ईरान के खिलाफ अमेरिका के कान भरता रहा इजरायल!

अगर हम बात करें इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की तो साफ तौर पर इन्ही दोनों देशों के बीच असली दुश्मनी थी. 7 अक्टूब 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजरायल पर एक साथ 5 हजार मिसाइलों से हमला किया था तो वहां तबाही मच गई थी. इसके पीछे अगर देखें तो कहीं न कहीं इन आतंकी संगठनों को मजबूत करने में ईरान का हाथ था. ऐसे में ये दावा और भी मजबूत हो जाता है जब इजरायल पलटवार कर गाजा पट्टी में तबाही मचा देता है तो ईरान न सिर्फ इसका विरोध करता है बल्कि इजरायल को खामियाजा भुगतने की धमकी भी देता है. इजरायल अकेले दम पर गाजा पट्टी पर इस्लामिक चरमपंथियों से लोहा लेता है जबकि उसके विरोध में लेबनान, हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोहियों ने मोर्चा खोल दिया था और इन सब की पीठ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं ईरान का हाथ था.

ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल ने चली ये चाल?

जब गाजा पट्टी में इजरायल इन सभी आतंकी संगठनों पर अकेले भारी पड़ने लगा तो ईरान ने कई बार इजरायल को धमकाया और इस्लामिक देशों के एकजुट होने की बात कही ऐसे में इजरायल के पास अमेरिका से मजबूत कोई साथी नहीं दिखाई दिया. ऐसे में इजरायल ने ईरान के खिलाफ ये बड़ी चाल चली और अमेरिका को लगातार ईरान के खिलाफ  अब इजरायल ने ये तय कर लिया कि अगर हमें शांति पूर्वकर रहना है तो ईरानी सत्ता को खत्म करना ही होगा. ऐसे में इजरायल ने अमेरिका के कान भरने शुरू कर दिए. इजरायल ने अमेरिका को बताया कि ईरान परमाणु हथियारों का परीक्षण करने जा रहा है. अगर ईरान इन परीक्षणों में सफल हो जाता है तो फिर वो किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा. इस तरह से अमेरिका ने इजरायल की इन शिकायतों पर अमल कर लिया और इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया. 

खामेनेई की मौत के बाद खूंखार हुआ ईरान

अमेरिका और इजरायल ने शनिवार की रात को ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी थी. तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम एक-दो दिन में स्थितियों पर काबू पा लेंगे लेकिन यहां तो मामला और भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. ईरानी फौजों ने न सिर्फ इजरायल के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी जोरदार मोर्चा खोल दिया है. अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेने के लिए ईरानी फौजें अब किसी भी हद तक उतरने को बेताब दिखाई दे रहीं हैं. ईरानी फौजों ने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां अमेरिकी प्रतिष्ठान हो और उन्होंने वहां हमला न किया हो. अपने सुप्रीम लीडर की मौत ने ईरानी फौजों को और भी खूंखार बना दिया है. 

लेडी मैकबेथ की तरह नेतन्याहू ने भरे ट्रंप के कान!

जिस तरह से विलियम शेक्सपीयर के मशहूर ड्रामा 'मैकबेथ' में लेडी मैकबेथ किंग डंकन की हत्या के लिए लगातार अपने पति मैकबेथ का कान भरती है. उसे राजा बनने के लिए राजा की हत्या करने की साजिश रचती है वैसे ही यहां पर हमें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दिखाई दी. नेतन्याहू ने यूदियों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये बड़ी चाल चली. अब आगे ये देखना है कि क्या स्कॉटलैंड के किंग डंकन के सेनापति की मैकबेथ की तरह इस कहानी का अंत भी उतना ही ट्रैजिक होता है या कुछ और परिणाम निकलेगा. क्योंकि जब मैकबेथ किंग डंकन की हत्या करता है तो वो पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता और सेना उसके सामने झुक जाती है, वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर की हत्या तो इजरायल ने कर दी है लेकिन ईरानी फौजों ने हथियार नहीं डाले बल्कि और भी खूंखार हो गई हैं. अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा. 

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

iranus attack on iranIsrael

