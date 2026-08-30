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दुनिया के दो ‘डबल लैंडलॉक्ड’ देशों में एक है उज्बेकिस्तान, वहां पर PM मोदी की यात्रा क्यों है अहम? घटेगा चीन का प्रभाव

Reasons for PM Modi Visit to Uzbekistan: दुनिया के दो ‘डबल लैंडलॉक्ड’ देशों में एक उज्बेकिस्तान भी है. अब पीएम उसी मुल्क की यात्रा पर पहुंचे हैं. आखिर उनकी इस विजिट को बेहद खास क्यों कहा जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 30, 2026, 05:05 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:24 AM IST
दुनिया के दो ‘डबल लैंडलॉक्ड’ देशों में एक है उज्बेकिस्तान, वहां पर PM मोदी की यात्रा क्यों है अहम? घटेगा चीन का प्रभाव
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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