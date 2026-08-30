/दुनिया के दो ‘डबल लैंडलॉक्ड’ देशों में एक है उज्बेकिस्तान, वहां पर PM मोदी की यात्रा क्यों है अहम? घटेगा चीन का प्रभाव

Significance of PM Modi Visit to Uzbekistan: PM मोदी चार देशों की यात्रा पर हैं. वे इस उज्बेकिस्तान पहुंचे हुए हैं. यह दुनिया के दो ‘डबल लैंडलॉक्ड’ देशों में से एक है. इस देश में PM मोदी की यात्रा को बेहद अहम बताया जा रहा है. मध्य एशिया के बीच स्थित उज्बेकिस्तान भारत के लिए कारोबार, ऊर्जा, सुरक्षा और अफगानिस्तान के लिहाज से अहम है. पाकिस्तान के रास्ते सीधी जमीन तक पहुंच नहीं होने के कारण भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बहाने यह समझने की जरूरत है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना अहम है और दोनों देश अपने रिश्ते को किस दिशा में ले जा सकते हैं. आइए आपको पीएम मोदी की इस यात्रा की अहमियत के बारे में विस्तार से बताते हैं.