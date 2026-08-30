/दुनिया के दो ‘डबल लैंडलॉक्ड’ देशों में एक है उज्बेकिस्तान, वहां पर PM मोदी की यात्रा क्यों है अहम? घटेगा चीन का प्रभाव

Significance of PM Modi Visit to Uzbekistan: PM मोदी चार देशों की यात्रा पर हैं. वे इस उज्बेकिस्तान पहुंचे हुए हैं. यह दुनिया के दो ‘डबल लैंडलॉक्ड’ देशों में से एक है. इस देश में PM मोदी की यात्रा को बेहद अहम बताया जा रहा है. मध्य एशिया के बीच स्थित उज्बेकिस्तान भारत के लिए कारोबार, ऊर्जा, सुरक्षा और अफगानिस्तान के लिहाज से अहम है. पाकिस्तान के रास्ते सीधी जमीन तक पहुंच नहीं होने के कारण भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बहाने यह समझने की जरूरत है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना अहम है और दोनों देश अपने रिश्ते को किस दिशा में ले जा सकते हैं. आइए आपको पीएम मोदी की इस यात्रा की अहमियत के बारे में विस्तार से बताते हैं.
उज्बेकिस्तान समुद्र से काफी दूर है. इसके बावजूद भारत के लिए खासा अहम है. इसकी वजह उसकी भू-राजनीतिक और भू-सामरिक स्थिति है, जिसके चलते इसे मध्य एशिया का मुख्य द्वार भी कहा जाता है. असल में उज्बेकिस्तान की सीमाएं मध्य एशिया के अन्य चार देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ-साथ दक्षिण में अफगानिस्तान से मिलती हैं. उज्बेकिस्तान से संपर्क मजबूत करने का सीधा मतलब पूरे मध्य एशियाई क्षेत्र तक भारत की पहुंच को आसान करना होगा.
उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के RATS (Regional Anti-Terrorist Structure) का मुख्यालय (ताशकंद) है. भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से 'DUSTLIK' सैन्य अभ्यास करते हैं, जिससे सीमा पार आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने में मदद मिलती है.
प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा रहे ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे शहरों के साथ भारत का सदियों पुराना संबंध है. बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा, योग और आयुर्वेद की उज्बेकिस्तान में भारी मांग है, जो भारत की 'सॉफ्ट पावर' को मजबूती देती है.
पाकिस्तान की ओर से भारत को अपने भू-भाग से होकर मध्य एशिया जाने का रास्ता न देने की जिद ने भारत को वैकल्पिक मार्गों की खोज के लिए मजबूर किया. इसके लिए उसने ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाकर वहां पर चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) विकसित किया. यह बंदरगाह भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है.
अब भारत के कांदला या मुंद्रा पोर्ट के जरिए माल पानी के जहाजों के जरिए ईरान के चाबहार पहुंचता है. इसके बाद सड़क और रेल मार्ग के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते या तुर्कमेनिस्तान होते हुए उसे कार्गो के जरिए उज्बेकिस्तान तक पहुंचा दिया जाता है.
यही नहीं, भारत अब तेजी से अपनी पहल इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) और अश्गाबात समझौते (Ashgabat Agreement) के जरिए भी चाबहार को सीधे उज्बेकिस्तान से जोड़ रहा है. उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने के लिए भारत-ईरान-उज्बेकिस्तान त्रिपक्षीय कार्य समूह में गहरी रुचि दिखाई है.
इसकी वजह ये है कि स्वेज नहर या यूरोप होकर रूस/मध्य एशिया जाने वाले लंबे रास्ते की तुलना में चाबहार और INSTC मार्ग का इस्तेमाल करना उसके लिए काफी सस्ता सौदा है. ऐसा करने से उसके माल परिवहन का समय 40% कम हो जाता है और लागत में भी लगभग 30% की बचत होती है.
बुनियादी ढांचों में निवेश और अरबों डॉलर की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) परियोजना के जरिए चीन मध्य एशिया में अपना गहरा प्रभाव बना चुका है. हालांकि, दूसरे देशों का हाल देखकर अब मध्य एशियाई देश चीन के 'कर्ज जाल' को लेकर सतर्क हैं और एक संतुलित विदेश नीति अपनाना चाहते हैं. ऐसे में भारत के पास मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का बढ़िया मौका है. वह अनेक तरीकों से वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है.
चीन की तरह अपने कर्ज जाल में फंसाने के बजाय भारत संप्रभुता अनुकूल विकास सहायता देता है. इसके लिए वह उन्हें लाइन्स ऑफ क्रेडिट की सुविधा दे सकता है. वह उज्बेकिस्तान में बने उत्पादों को भारत में प्रवेश की सुविधा मुहैया करवा सकता है. उज्बेकिस्तान के IT, हेल्थकेयर, फार्मास्यूटिकल्स और शिक्षा में दीर्घकालिक निवेश कर सकता है.
भारत अपने UPI, डिजिटल पेमेंट और ई-गवर्नेंस मॉडल भी उज्बेकिस्तान से शेयर कर सकता है. कुल मिलाकर, चीन की तरह विशाल वित्तीय संसाधन भारत भले ही न झोंके, लेकिन विश्वसनीय साझेदार, तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय रोजगार सृजन के जरिए वह उज्बेकिस्तान में अपनी स्थायी पकड़ मजबूत कर सकता है.
उज्बेकिस्तान में खनिज, यूरेनियम और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं. ये सब संसाधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. अपनी ऊर्जा जरूरतों और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार के लिए भारत को कच्चे माल और खनिजों की सख्त जरूरत है. ऐसे में उज्बेकिस्तान उसके लिए एक आदर्श साझेदार बनकर उभरता है.
उज्बेकिस्तान दुनिया के शीर्ष यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक है. अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए भारत उसके साथ दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते कर चुका है, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा नीति के लिए महत्वपूर्ण है.
उज्बेकिस्तान में सोने, तांबे, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के विशाल भंडार हैं. भारत की इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्रांति के लिए इन खनिजों की निर्बाध आपूर्ति आवश्यक है. ऐसे में दोनों के बीच सहयोग बढ़ना अनिवार्य है.
उज्बेकिस्तान अपनी दवाओं की जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है. भारतीय फार्मा कंपनियां ताशकंद और अन्य शहरों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर रही हैं. उज्बेकिस्तान कपास और रेशम का बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत के पास उन्नत कपड़ा प्रसंस्करण तकनीक है. दोनों देश इसमें वैल्यू-एडिशन पार्टनर बन सकते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा कारोबार और संपर्क बढ़ाने के कई ठोस रास्ते खुल सकते हैं. मौजूदा समय में में भारत और उज्बेकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 350-400 मिलियन डॉलर के आसपास है, जो दोनों देशों की क्षमता से बहुत कम है. इस यात्रा से व्यापार को जल्द ही 1 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का रोडमैप तैयार होगा.
चाबहार मार्ग के अलावा व्यापार की सबसे बड़ी बाधा वित्तीय लेन-देन और बैंकिंग नेटवर्क की कमी रही है. दोनों देश अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और UPI/पेमेंट गेटवे के एकीकरण पर सहमति बना सकते हैं.
उज्बेकिस्तान का तरमेज़ (Termez) शहर अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है. भारत चाबहार-तरमेज कॉरिडोर विकसित करके अपने सामान को पूरे मध्य एशिया और रूस तक निर्बाध रूप से पहुंचा सकता है.
यही नहीीं, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप्स और रक्षा उपकरण निर्माण के क्षेत्रों में भारतीय निवेश के लिए भी नए समझौते होने की पूरी संभावना है. जिससे दोनों देशों के संबंध अगले स्तर तक पहुंच जाएंगे.
उज्बेकिस्तान का ‘डबल लैंडलॉक्ड’ होना भारत के लिए कोई रुकावट नहीं, बल्कि चाबहार और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए मध्य एशिया के द्वार खोलने का एक रणनीतिक अवसर है. प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित न रखकर ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के नए युग में ले जाने का काम करेगी.
'डबल लैंडलॉक्ड’ (Double-Landlocked) देश का मतलब एक ऐसा मुल्क होता है, जो चारों तरफ से केवल उन देशों से घिरा होता है जो खुद भी लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं.
इसे आसान शब्दों में समझें तो लैंडलॉक्ड देश वह होते हैं, जिनकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं होती. वे किसी ओर देश की जमीन से होकर समुद्र तक पहुंचते हैं. जैसे कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान.
वहीं डबल लैंडलॉक्ड देश वे होते हैं, जिनकी अपनी कोई समुद्री सीमा होती ही नहीं है. लेकिन उनसे सटे पड़ोसी देश की भी कोई समुद्री सीमा नहीं होती. यानी उस देश के सामान या लोगों को खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है.
पूरी दुनिया में इस तरह के केवल दो देश हैं जो 'डबल लैंडलॉक्ड' हैं. इनमें एक उज्बेकिस्तान है, जो मध्य एशिया में स्थित है. इसके सभी 5 पड़ोसी देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान हैं. ये पांचों देश भी लैंडलॉक्ड यानी समुद्र से दूर हैं.
इस तरह का दूसरा 'डबल लैंडलॉक्ड' देश लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) है. यह यूरोप का बहुत छोटा देश है. इसके दोनों पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड भी लैंडलॉक्ड हैं.
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री मार्ग सबसे सस्ता जरिया माना जाता है. लेकिन लैंडलॉक्ड देश इसका लाभ नहीं उठा पाते. इसकी वजह है कि समंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें होता है. 2-2 देशों के बंदरगाहों, रेल और सड़क मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनका आयात-निर्यात काफी महंगा और समय लेने वाला हो जाता है.
यही नहीं, अपने आयात-निर्यात के लिए उन्हें पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्हें उनकी जायज और कभी-कभी नाजायज शर्तें भी माननी पड़ती हैं. जिससे उन देशों की जनता में गुस्सा और हीनता बढ़ती है.