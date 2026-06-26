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Opinion: ज्यादा व्याकुल नहीं होना है... वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ डेब्यू ही तो करना है!

आज देश के पहले Gen-जी सुपरस्टार के इंटरनेशनल सफर की शुरुआत होनी थी. डेब्यू नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग बहुत खुश नहीं है. उन्हें थोड़ा सा और धैर्य दिखाने की जरूरत है. उसके कुछ कारण हैं.

Written ByGaurav Prabhat Pandey
Published: Jun 26, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:39 PM IST
Opinion: ज्यादा व्याकुल नहीं होना है... वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ डेब्यू ही तो करना है!
Image Credit: From the Gallery of BCCI PhotoshootSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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