/Opinion: ज्यादा व्याकुल नहीं होना है... वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ डेब्यू ही तो करना है!

पहले तो ये समझिए किए कि टीम इंडिया और यहां का बोर्ड क्रिकेट महाशक्ति चुटकी बजाकर नहीं बना है. एक दिन में नहीं बना है. एक साल में नहीं बना है. ये वही टीम है जिसके बारे में 1983 वर्ल्ड कप में एक जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा लिखा कि उसे वो पेपर फाइनल मैच के बाद चबा लेना पड़ा था. टीम चैंपियन बन चुकी थी. वेस्टइंडीज को हराया था. वो वेस्टइंडीज जहां क्रिकेट का सूर्य नहीं अस्त होता था. ये वही टीम है जिसने उस ऑस्ट्रेलिया को झेला जिसने क्रिकेट की परिभाषा लिख दी थी. हर तरह से झेला गेंद और बैट से भी स्लेजिंग से भी. यहां नायडू, रंजीत, पटौदी, विश्वनाथ, बेदी, गावस्कर, कपिल, तेंदुलकर, धोनी, कोहली जैसे अनगिनत नाम शामिल हैं. इस बोर्ड के पास खिलाड़ियों को देने के पैसे नहीं होते थे. वो बोर्ड अब पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्डों में धमाकेदार हैसियत रखता है. हालांकि ये सब भी कोई नई बात नहीं है. मगर डेब्यू मैच के लेट होने की वजह से गर कोई नाराज है तो उसे नाराज नहीं होना चाहिए.