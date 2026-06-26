/Opinion: ज्यादा व्याकुल नहीं होना है... वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ डेब्यू ही तो करना है!

भारतीय क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उसकी पूरी लीगेसी इस समय दुनिया के सबसे चमकदार क्रिकेट यात्रा की कहानी बनी हुई है. और ऐसा महज संयोग से नहीं हुआ है. इस टीम ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 25 जून 1932 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. लॉर्ड्स में खेला था. टेस्ट मैच था. कुछ ही सालों में सौ साल हो जाएंगे. हर दिन, हर मैच हर सीरीज और हर बड़े टूर्नामेंट के अपने संघर्ष और परिणाम रहे हैं. आज 26 जून 2026 है. वैभव सूर्यवंशी नाम का एक धूमकेतु इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में चर्चा में है. आज क्रिकेट प्रेमी उसके डेब्यू का इंतजार कर रहे थे. डेब्यू नहीं हो पाया. टॉस के समय टीम के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कारण भी बताया. डेब्यू नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग नाराज नजर आ रहे हैं. उन्हें कुछ चीज समझने की जरूरत है.
पहले तो ये समझिए किए कि टीम इंडिया और यहां का बोर्ड क्रिकेट महाशक्ति चुटकी बजाकर नहीं बना है. एक दिन में नहीं बना है. एक साल में नहीं बना है. ये वही टीम है जिसके बारे में 1983 वर्ल्ड कप में एक जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा लिखा कि उसे वो पेपर फाइनल मैच के बाद चबा लेना पड़ा था. टीम चैंपियन बन चुकी थी. वेस्टइंडीज को हराया था. वो वेस्टइंडीज जहां क्रिकेट का सूर्य नहीं अस्त होता था. ये वही टीम है जिसने उस ऑस्ट्रेलिया को झेला जिसने क्रिकेट की परिभाषा लिख दी थी. हर तरह से झेला गेंद और बैट से भी स्लेजिंग से भी. यहां नायडू, रंजीत, पटौदी, विश्वनाथ, बेदी, गावस्कर, कपिल, तेंदुलकर, धोनी, कोहली जैसे अनगिनत नाम शामिल हैं. इस बोर्ड के पास खिलाड़ियों को देने के पैसे नहीं होते थे. वो बोर्ड अब पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्डों में धमाकेदार हैसियत रखता है. हालांकि ये सब भी कोई नई बात नहीं है. मगर डेब्यू मैच के लेट होने की वजह से गर कोई नाराज है तो उसे नाराज नहीं होना चाहिए.
अब फिर वापस आज पर आते हैं. वैभव सूर्यवंशी की तारीफों में जो भी लिखा जाए वो अतिश्योक्ति नहीं होगा. कम ही होगा. रेयर टैलेंट है. इस बच्चे ने उम्र में अभी महज 15 साल ही पूरे किए हैं. मगर ब्रांड बन गया है. जब अधिकांश क्रिकेट प्रेमी मैच का दिन और समय भूलने लगे हैं तो इस बच्चे ने फिर मैच की टाइमिंग लोगों को याद दिला दी है. कुछ अलग लेवल का रोमांच सूर्यवंशी की वजह से पैदा हो रहा है. ऐसा लग रहा है एक तूफानी स्टारडम की नींव पड़ चुकी है.
आज देश के इस पहले जेन जी सुपरस्टार के इंटरनेशनल सफर की शुरुआत होनी थी. ये सब बात सही है मगर टॉस के समय अय्यर ने जो कहा वो सौ फीसदी सही है. प्लेइंग-11 के लिए पहले से ही दावेदार बैठे हैं. सूर्यवंशी गन प्लेयर हैं मगर आज की टीम में उनको मौका नहीं दिया गया आगे जरूर दिया जाएगा. अय्यर की बात एक लाइन की थी मगर सही थी. किसको हटाएं अभिषेक को? ईशान को? या सैमसन को जिसने अभी-अभी वर्ल्ड कप में जोरदार खेलकर टीम को तोहफा दिया है.
सूर्यवंशी ने यहां पहुंचने के लिए आलरेडी करिश्माई सफर और बेजोड़ प्रदर्शन किया है. जो खिलाड़ी महज 15 साल की उम्र में आईपीएल के एक सीजन में 776 रन बना दे, 72 छक्के उड़ा दे, दुनिया के हर बड़े गेंदबाज की पहली गेंद को सीमा रेखा दिखा दे, अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल को कुछ ही मिनटों में पलट दे उसके टैलेंट पर टीम इंडिया, कप्तान, कोच और सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है और कोई संदेह नहीं है. शायद इसीलिए वो डेब्यू के मुहाने पर खड़े हैं. इसलिए बतौर क्रिकेट प्रेमी आपको इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि पहले मैच में डेब्यू नहीं हुआ. पहले में नहीं दूसरे में होगा. तीसरे में होगा.सिर्फ डेब्यू की ही तो बात है उसके बाद फिर सूर्यवंशी की चमक ही दिखनी है.
जय हो
- भारतीय क्रिकेट का एक फैन (गौरव)