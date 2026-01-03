कभी चीन से 12 गुना ज्यादा रईस, तेल से लबालब भरा वेनेजुएला पर खजाना खाली, पहले ही हाथ-पैर काट चुका था अमेरिका,अब ट्रंप ने किया The End

Venezuela-US Conflict Reason: अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई नहीं है. बीते तीन दशकों से दोनों के बीच विवाद बना हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से आधी रात वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधन बना लिया, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. वेनेजुएला, जिसके पास धरती पर सबसे बड़ा तेल का भंडार है. विश्व के कुल तेल भंडार का 20 फीसदी अकेले इस देश के पास है. 303 अरब बैरल तेल के भंडार वाला ये देश कभी चीन से 12 गुना अधिक अमीर था, आज वो बदहाली, भूखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से बुरी तरह से जूझ रहा है.

कभी चीन से 12 गुना अधिक अमीर था वेनेजुएला

वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के डेटा के मुताबिक जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के जूझ रही थी, उस वक्त साल 1950 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था. उसकी जीडीपी 7424 डॉलर की थी.वहीं चीन मात्र 614 डॉलर के साथ 45वें नंबर पर था, लेकिन साल बदलने के साथ हालात ने भी पलटी मार ली. वेनेजुएला की सरकार के गलत फैसलों ने उन्हें गर्त में धकेल दिया. हालात ऐसे हैं कि वहां महंगाई चरम पर है.

कैसे बर्बाद हो गया वेनेजुएला

1950 से 1980 तक वेनेजुएला के लिए गोल्डन पीरियड रहा. 1982 में वो लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था, लेकिन इसके बाद चीजें बदलने लगी. आज वहीं वेनेजुएला लैटिन अमेरिका की सबसे गरीब इकोनॉमी है. अमेरिका ककी गरीबी 1989 में 84.5 फीसदी से बढ़कर 1996 में 99.9 फीसदी पर पहुंच गई. वेनेजुएला की करेंसी बोलिवर का वैल्यूएशन डॉलर के मुकाबले 560 बोलिवर पर पहुंच गई. महंगाई 500 गुना बढ़ गई. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डेटटा के मुताबिक 2.82 करोड़ आबादी वाले इस देश की 90 फीसदी आबादी गरीबी मं दी रही है, जिसमें से 40 फीसदी अबादी के पास सर्वाइव करने की क्षमता नहीं है. 4 मिलियन लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं. अब जरूरी सवाल ये कि जिस वेनेजुएला के पास धरती का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसके पास 303 अरब बैरल कच्चा तेल है, जिसके पास 8900 टन सोना है, जिसके पास 201 ट्रिलियन क्यूटिब फीट प्राकृतिक गैस है, जिसके पास 14600 टन लोहे की खदान है, जिसके पास 12 करोड़ टन बॉक्साइट और 2.89 करोड़ टन निकेल है, वो इस हालात में कैसे पहुंचा ? जहां की 90% आबादी भूख से बिलख रही, उस देश के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप? वेनेजुएला के पास ऐसा क्या, जिस पर गड़ी अमेरिका की नजर, बदलेगा तेल का खेल

वेनेजुएला की गलतियों की लिस्ट लंबी

वेनेजुएला के पास तेल है, जिसे आधुनिक दुनिया का ब्लैक गोल्ड माना जाता है. जो देश तेल से लबालब भरा है, उसका खजाना खाली हो गया. इसके पीछे कई वजहे हैं, लेकिन एक बड़ी वजह अमेरिका से दुश्मनी भी है. वेनेजुएला के पास तेल तो है, लेकिन उसे निकालना आसान नहीं है. वहां का ज्यादातर तेल बहुत भारी और गाढा है, जिसे रिपाइन करने से पहले पतला करना पड़ता है. जिसे निकालने की लागत और रिफाइनिंग की कॉस्टिंग बड़ जाती है. वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA जो कभी देश की अर्थव्यवल्था के लिए रीढ़ का काम करती थी, समय के साथ उसपर राजनीति हावी हो गई. कंपनी में निवेश रुक गया, मशीनें पुरानी हो गई और वेनेजुएला के राजनीतिक हालात के चलते हुनरमंद इंजीनियर और टेक्निकल लोग देश छोडकर चले गए, जिसकी वजह से तेल उत्पादन तेजी से गिरा. रही-सही कसर सरकार के फैसलों से पूरा कर दिया.

वेनेजुएला के सरकार के फैसले ने बर्बाद हो गया देश

1990 तक सब ठीक थी, लेकिन जैसे ही 1999 में वेनेजुएला में वामपंथी राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज की सरकार सत्ता में आई, अमेरिका के साथ उनके संबंध बिगड़ने लगे. ये संबंध सरकार के उस फैसले से बिगड़ने, जिसने अमेरिका के मुनाफे पर कैंची चला दी. दरअसल शावेज ने वेनेजुएला के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे वहां के तेल सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की भूमिका घट गई. अमेरिकी कंपनियों को इससे बड़ा नुकसान हुआ. वेनेजुएला ने अमेरिका के बजाए क्यूबा, रूस और चीन के साथ ईरान से करीबी बढ़ा ली. साल 2013 में ह्यूगो शावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने, अब अमेरिका और वेनेजुएला खुलकर एक दूसरे पर हमलावर होने लगे. अमेरिका उसपर तेल सेक्टर को खोलने का दबाव बनाता रहा, लेकिन मादुरो सरकार ने ऐसा नहीं किया, हालांकि ये फैसले उसके लिए भी खतरनाक साबित हुआ. विदेशी कंपनियों के निवेश घटने के साथ-साथ साल 2017 में अमेरिका के प्रतिबंध ने तेल निर्यात को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया. साल 2019 में अमेरिका ने उन्हें और कड़ा कर दिया,जिससे वेनेजुएला के लिए अपने कच्चे तेल को वैश्विकबाजार में बेचना मुश्किल होने लगा.

वेनेजुएला की सबसे बड़ी गलती

वेनेजुएला ने राहत के नाम पर लोगों को तेल पर भारी सब्सिडी दी. सालों तक वहां मुफ्त में पेट्रोल बिकता रहा. ये फैसले उसके लिए बाद में चलकर खतरनाक साबित हुआ. साल 2003 से 2012 तक जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत उफान पर थी, वेनेजुएला ने इसका फायदा उठाया, लेकिन साल 2014 में जब कच्चे तेल की कीमत गिरी, वहां की अर्थव्यवस्था हिल गई, क्योंकि वहां की सरकार ने तो वैक्लिपक आय स्त्रोत बनाए थे और न ही टैक्स सिस्टम. साल 2000 तक वेनेजुएला का तेल उत्पादन 30 लाख बैरल था, जो साल 2023-24 में गिरकर 4-5 लाख बैरल पर पहुंच गया. यानी वेनेजुएला के पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो जमीन से तेल निकालकर उसे बेच सके.

मादुरो की सबसे बड़ी गलती पैसे छापना

वेनेजुएला में महंगाई इतनी बढ़ी कि लोग देश छोड़कर भागने लगे. 2.82 करोड़ की आबादी वाले देश के अमीरों के लिए भी दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया. वहां हालात ऐसे है कि गरीब लोग तो पेट भरने के लिए कचरे में पड़ी जूठन को खाने के लिए मजबूर हैं. World of Statistics के मुताबिक वेनेजुएला में फूड इनफ्लेशन 403 फीसदी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. महंगाई बढ़ी तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कर्ज के भुगतान के लिए बेतहाशा पैसे छापे. जिसका असर हुआ कि वेनेजुएला की करेंसी की कीमत काफी गिर गई.फिर साल 2019 में मादुरो ने करेंसी कंट्रोल में छूट दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया और हालात बद से बदतर हो गया.

तेल के अलावा कुछ और न सोचना सबसे बड़ी गलती

वेनेजुएला ने धीरे धीरे अपनी पूरी अर्थव्यवस्था तेल के भरोसे छोड़ दी. वहाँ की अर्थव्यवस्था का 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट तेल था और निर्यात से होने वाली कमाई का 95% हिस्सा तेल से आता था. न तो कभी खेती पर ध्यान दिया गया न ही किसी अन्य सोर्स पर. तेल पर पूरी तरह निर्भरता ने वेनेजुएला की कमर तोड़ दी. जो सोर्स कभी धन बरसा रहा था, वो आज श्राप बन चुका था.

मादुरो के खिलाफ क्यों है ट्रंप ?

ट्रंप लंबे समय से मादुरो के खिलाफ माने जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वेनेजुएला से अवैध अप्रवासियों के लिए मादुरो जिम्मेदार हैं.उन्हें ड्रग्स तस्कर करार देकर उनपर ईनाम की घोषणा कर दी. ट्रंप भले ही नशा को इस दु्श्मनी की वजह बता रहे हो, लेकिन वेनेजुएला ने साफ कहा कि अमेरिका की नजर उनके तेल के भंडार पर है.