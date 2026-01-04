तेल, सोना और उससे कहीं ज्यादा—भारत-वेनेजुएला व्यापार की वो कहानी जो कम ही बताई जाती है

Advertisement
Venezuela India Oil News: शनिवार को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर कई बड़े हमले किए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिए. अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे थे. दुनिया में तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला वेनेजुएला से भारत का कैसा ट्रेड रहा है? 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:14 PM IST
Venezuela India Trade News: अमेरिका ने शनिवार को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हमला कर दिया. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सरकार की अमेरिकी सेना ने यह हमला वेनेजुएला की राजधानी काराकास के कई सैन्य ठिकानों पर की. इस दौरान अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोसल मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अपने देश लेकर चले गए. वहीं, इस बीच वेनेजुएला की उपराष्ट्पति डेल्सी रोड्रिग्ज (इस खबर की तस्वीर में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ डेल्सी रोड्रग्ज-फाइल फोटो) को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है. अमेरिका को काफी दिनों से मादुरो की तलाश थी, उनपर 2020 में न्यूयार्क में नार्को आतंकी का भी आरोप लगा था. निकोलस लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर थे और उनपर ड्रग्स कार्टेल चलाने समेत कई और आरोप लगे हैं. अमेरिका ने तो निकोलस पर 5 करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा था. खैर, हम यहां बात कर रहे हैं वेनेजुएला में नेचुरल रिसोर्सेज की. जी हां, करीब 9 लाख 16 हजार से अधिक वर्ग किमी में फैला यह देश दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है. यहां गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ मिलते हैं. आइए जानते हैं प्राकृतिक संपदा से संपन्न वेनेजुएला का भारत के साथ कैसा रहा है व्यापार.

वेनेजुएला की चौहद्दी 
वेनेजुएला की चौहद्दी की बात करें तो यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है, जो इसकी उत्तरी तट पर स्थिति है. इसका एक बड़ा हिस्सा उत्तर दिशा में कैरेबियन सागर से लगता है. इसके पूर्व में गुयाना तो पश्चिम में कोलंबिया है. इसके दक्षिण में ब्राजील पड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 80 लाख से अधिक है. इसकी राजधानी काराकास में करीब 50 लाख से अधिक लोग लोग रहते हैं.  

यह भी पढ़ें- जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं निकोलस मादुरो..अब ट्रंप ने क्या हालत कर दी?

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार 
वेनेजुएला में नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है. यहां दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल मिलता है. इसके अलावा इस देश में सोना, कोयला, बॉक्साइट और लोहा समेत अन्य खनिज भी पाए जाते हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का बड़ा भंडार है. यह दुनिया के कुल तेल भंडार का पांचवा हिस्सा है. वेनेजुएला के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र यानी मराकाइबो क्षेत्र और ओरिनोको बेल्ट में सबसे अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है. इनमें से भी ओरिनोको बेल्ट में सबसे अधिक तेल भंडार है, जो करीब 55 हजार वर्ग किमी में फैला हुआ है. वेनेजुएला का तेल अधिक सल्फर वाला होता है, जो डीजल बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है. 

भारत-वेनेजुएला व्यापार
भारत-वेनेजुएला के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं. कई बार खास मौकों पर दोनों देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर भी दिखे हैं. भारत-वेनेजुएला व्यापार खासकर के ऊर्जा क्षेत्र में तेल को लेकर अधिक रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में भारत ने करीब 2.54 लाख बैरल तेल प्रतिदिन (कुल निर्यात का करीब आधा हिस्सा) आयात कर रहा था. भारतीय एंबेसी के आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.175 बिलियन डॉलर का रहा है. भारत, वेनेजुएला से कच्चे तेल का बड़ा खरीदार रहा है. तेल के अलावा भारत, वेनेजुएला से लोहा, स्टील, तांबा समेत अन्य चीजें आयात करता रहा है. वहीं, वेनेजुएला, भारत से सूती धागे और कपड़े, दवाएं, जैविक रसायन आदि की खरीदारी करता रहा है.  

भारत-वेनेजुएला संबंध
भारत और वेनेजुएला के बीच साल 1959 से राजनयिक संबंध है. साल 2023 में दोनों देशों ने इस संबंध के 64 साल पूरे किए थे, जिसके लिए कई आयोजन भी हुए थे. वेनेजुएला और भारत के रिश्ते कई मायनों में खास रहे हैं. इनमें से एक है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की बात. जी हां, वेनेजुएला ने भारत की ओर से साल 2017 में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहण की थी. निकोलस मादुरो, जिन्हें अब अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है, यह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के तौर पर साल 2018 में भारत आए थे. वे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए आए थे. इनसे पहले साल 2005 में वहां के राष्ट्रपति रहे ह्यूगो शावेज भी नई दिल्ली आए थे. शावेज के निधन के बाद साल 2013 में निकोलस वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने. उसके बाद साल 2024 के चुनाव में निकोलस को विजेता घोषित किया गया था. 

यह भी पढ़ें- 2025 में झटका! रिकॉर्ड बिकवाली के बाद अब विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में होगी जोरदार वापसी, क्या कहती है रिपोर्ट?

ट्रंप ने लाइव देखा ऑपरेशन
शनिवार (भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े ग्यारह बजे) को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर सात बड़े हमले किए. इस ऑपरेशन के दौरान वे वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिए. अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे थे. उन्होंने खुद इसकी जानकारी अपने ट्रुथ सोशल पर दी और कहा कि हम तब तक वेनेजुएला का शासन संभालेंगे जब तक कि सुरक्षित और समझदारी भरा सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता. ट्रंप ने कहा - मादुरो और उनकी पत्नी को न्यू यॉर्क लाया गया है, जहां उनपर आपराधिक मामला चलाया जाएगा. स्टील के दरवाजों को चंद सेकेंड में तोड़कर मादुरो के बेडरूम में घुसते अमेरिकी सेना को मैंने पहली बार लाइव देखा. वहीं, अमेरिकी कार्रवाई पर वेनेजुएला सरकार का कहना है कि अमेरिका तेल संसाधनों पर कब्जा चाहता है.  

