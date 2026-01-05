Advertisement
Venezuela US Tensions: वेनेजुएला संकट से क्या रॉकेट बनेंगे सोने-चांदी, तेल की कीमत में लगेगी आग? जानें एक्सपर्ट ने क्या कहा

Venezuela Crisis:3 और 4 जनवरी की रात में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में, अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में बड़े पैमाने पर हमला किया. इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया. यह कार्रवाई अमेरिका और वेनेजुएला के बीच महीनों से बढ़ते तनाव के बाद हुई है. वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है.  

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:31 PM IST
Venezuela Crisis Impact: वेनेजुएला पर बीते शनिवार को अमेरिका ने हमला कर दिया. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने यह हमला वेनेजुएला की राजधानी काराकास के कई सैन्य ठिकानों पर किया. इस दौरान अमेरिकी डेल्टा फोर्स के सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोसल मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए. अमेरिका को काफी दिनों से मादुरो की तलाश थी, उनपर 2020 में न्यूयार्क में नार्को आतंकी का भी आरोप लगा था. निकोलस लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर थे और उनपर ड्रग्स कार्टेल चलाने समेत कई और आरोप लगे हैं. इस बीच वेनेजुएला संकट का दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसपर चर्चा हो रही है. जी हां, करीब 9 लाख 16 हजार से अधिक वर्ग किमी में फैला वेनेजुएला दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है. यहां गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है. अब सवाल यह है कि वेनेजुएला जिस संकट से अभी गुजर रहा है, उसका विश्व में सोने, चांदी और कच्चे तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इसकी जानकारी एक्सपर्ट अच्छे तरीके से देंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं.

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार 
मालूम हो कि वेनेजुएला में नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है. यहां दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल मिलता है. इसके अलावा इस देश में सोना, कोयला, बॉक्साइट और लोहा समेत अन्य खनिज भी पाए जाते हैं. वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का बड़ा भंडार है. यह दुनिया के कुल तेल भंडार का पांचवा हिस्सा है. वेनेजुएला के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र यानी मराकाइबो क्षेत्र और ओरिनोको बेल्ट में सबसे अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है. इनमें से भी ओरिनोको बेल्ट में सबसे अधिक तेल भंडार है, जो करीब 55 हजार वर्ग किमी में फैला हुआ है. वेनेजुएला का तेल अधिक सल्फर वाला होता है, जो डीजल बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है. 

तेल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खराब- एक्सपर्ट 
बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने न्यूज एजेंसी को बताया, "दरअसल, प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप वेनेजुएला की जीडीपी 2012 में 350 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2025 में 80 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई है. 116 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी में यह आंकड़ा कुछ नहीं है. तेल की बात करें तो, विशाल भंडार होने के बावजूद, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खराब हो गई है और सरकारी तेल उत्पादक कंपनी के अलावा केवल शेवरॉन ही कुछ तेल क्षेत्रों का संचालन कर रही है. ऐसे में, वेनेजुएला के प्रतिदिन 950,000 बैरल के कुल उत्पादन का नुकसान भी 103 मिलियन बीडी की ग्लोबल सप्लाई चैन में कोई खास मायने नहीं रखता." बग्गा ने कहा कि अगर वेनेजुएला अपने मौजूदा लगभग 950,000 बैरल प्रति दिन के उत्पादन को पूरी तरह से खो भी देता है, तो भी ग्लोबल तेल बाजार में इसका प्रभाव नामात्र होगा, जो लगभग 103 मिलियन बैरल प्रति दिन का उत्पादन करता है.

 सोने-चांदी की कीमत पर क्या असर?
न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि एक्सपर्ट ने हाल ही में अमेरिका-वेनेजुएला के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वेनेजुएला से जुड़ा मौजूदा संकट सोने, चांदी और कच्चे तेल की ग्लोबल कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश कई वर्षों से प्रतिबंधों के अधीन है और औपचारिक ग्लोबल सप्लाई चैन में इसकी भूमिका सीमित है. कीमती धातुओं पर अपनी बात करते हुए बग्गा ने कहा, "सोने और चांदी के संदर्भ में, प्रतिक्रिया अधिकतर सुरक्षित निवेश के रूप में की जा रही है, जैसा कि अमेरिकी डॉलर के मामले में हो रहा है, जिसमें आज तेजी आई है. ऐसे में, वेनेजुएला स्वयं आज सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण नहीं है, बल्कि पिछले वर्ष के कई मुद्दे इसमें भूमिका निभा रहे हैं."

तेल की कीमतों पर तत्काल कोई असर नहीं - एक्सपर्ट 
एनर्जी पॉलिसी के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने एएनआई को बताया कि वेनेजुएला से ग्लोबल तेल कीमतों में तत्काल कोई दिक्कत उत्पन्न होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा, "मुझे तेल की कीमतों पर तत्काल कोई असर नहीं दिख रहा है. भले ही वेनेजुएला के पास तेल का बड़ा भंडार हो, लेकिन ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में तेल की आपूर्ति के मामले में उसकी भूमिका बहुत कम है. वह मुश्किल से 9 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है. इसका अधिकांश हिस्सा निर्यात किया जाता है और चीन को जाता है. अब अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं. संभावना है कि वेनेजुएला अगले एक साल के भीतर प्रतिदिन 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन शुरू कर देगा, जिसका मतलब है कि तेल ग्लोबल सप्लाई चैन में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, जो कि कोई बड़ी खबर नहीं है." कुल मिलाकर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेनेजुएला संकट से निकट भविष्य में तेल या कीमती धातुओं के बाजारों में बड़े झटके लगने की संभावना नहीं है.

अमेरिका, वेनेजुएला का शासन संभालेगा- ट्रंप 
बता दें कि 3-4 जनवरी, 2026 के वीकेंड में एक बड़े सैन्य अभियान में, अमेरिका ने कराकस में बड़े पैमाने पर हमला किया. इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया. यह कार्रवाई अमेरिका और वेनेजुएला के बीच महीनों से बढ़ते तनाव के बाद हुई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि दुनिया का कोई भी देश वह हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने हासिल किया है. फ्लोरिडा के पाम बीच से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक हम सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला का शासन संभालेगा.

