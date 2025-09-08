Explainer: उपराष्‍ट्रपति चुनाव की कहानी, आंकड़ों की जुबानी; नंबर गेम में कौन है आगे?
Advertisement
trendingNow12913216
Hindi NewsExplainer

Explainer: उपराष्‍ट्रपति चुनाव की कहानी, आंकड़ों की जुबानी; नंबर गेम में कौन है आगे?

Who wins VP Election: एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया हैं. वहीं इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के रहने वाले पूर्व चीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: उपराष्‍ट्रपति चुनाव की कहानी, आंकड़ों की जुबानी; नंबर गेम में कौन है आगे?

Vice President Election: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साल 2022 में उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया था. इस हिसाब से उन्हें 2027 तक इस पद पर बने रहना था लेकिन 21 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ दिन में राज्यसभा के सभापति के तौर पर धनखड़ ने कार्यभार देखा और रात को अपने सोशल मीडिया पर सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था. अब 9 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे. पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. कल यानि कि 9 सितंबर को ही इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा नंबर गेम्स क्या कहते हैं आइए आपको बताते हैं विश्लेषकों की राय क्या कहती है? 

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया हैं. वहीं इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के रहने वाले पूर्व चीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है. अब इस चुनाव में चुनावी विश्लेषक तरह-तरह से दोनों ही उम्मीदवारों के लिए आंकड़ों के मुताबिक अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं. वैसे तो हर किसी को इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम का इंतजार है. लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन मारेगा बाजी? 
सियासी विश्लेषकों के मुताबिक वैसे तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव में कोई बहुत उत्साहित नहीं होता है ये एक बोरिंग टाइप का चुनाव होता है लेकिन इस बार ये चुनाव काफी रोचक होने वाला है. इस चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है दोनों गठबंधन लगातार इस चुनाव को जीतने के लिए अपने-अपने दांव लगाने में व्यस्त हैं. इस चुनाव को जीतने के लिए वही गठबंधन बाजी मार सकता है जिसके पास सदन में मौजूद 781 वोटों में से 391 के पार का आंकड़ा हो. चाहे वो एनडीए हो या फिर चाहे इंडिया गठबंधन 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं आंकड़े?
अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो एनडीए बहुत आसानी से इस चुनाव को जीत लेगा और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे. ऐसा हम नहीं कहते हैं ये आंकड़े बता रहे हैं. सदन में मौजूद कुल वोटों (781) में से एनडीए के पास 427 सांसद हैं. जो कि इस चुनाव को जीतने के लिए मिलने वाले 391 से कहीं आगे हैं. मौजूदा समय एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सांसद और कुल मिलाकर 427 सांसद हैं. अगर वहीं हम विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105 सांसदों सहित कुल 354 सांसद हैं. जो कि 391 के आंकड़े से कहीं कम है.  

यह भी पढ़ेंः 'गंभीर मामलों में गिरफ्तारी के 30 दिन बाद PM-CM की भी कुर्सी...',नए बिल की खास बातें

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Vice President

Trending news

29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
;