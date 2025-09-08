Vice President Election: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साल 2022 में उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया था. इस हिसाब से उन्हें 2027 तक इस पद पर बने रहना था लेकिन 21 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ दिन में राज्यसभा के सभापति के तौर पर धनखड़ ने कार्यभार देखा और रात को अपने सोशल मीडिया पर सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था. अब 9 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे. पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. कल यानि कि 9 सितंबर को ही इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा नंबर गेम्स क्या कहते हैं आइए आपको बताते हैं विश्लेषकों की राय क्या कहती है?

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया हैं. वहीं इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के रहने वाले पूर्व चीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है. अब इस चुनाव में चुनावी विश्लेषक तरह-तरह से दोनों ही उम्मीदवारों के लिए आंकड़ों के मुताबिक अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं. वैसे तो हर किसी को इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम का इंतजार है. लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन मारेगा बाजी?

सियासी विश्लेषकों के मुताबिक वैसे तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव में कोई बहुत उत्साहित नहीं होता है ये एक बोरिंग टाइप का चुनाव होता है लेकिन इस बार ये चुनाव काफी रोचक होने वाला है. इस चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है दोनों गठबंधन लगातार इस चुनाव को जीतने के लिए अपने-अपने दांव लगाने में व्यस्त हैं. इस चुनाव को जीतने के लिए वही गठबंधन बाजी मार सकता है जिसके पास सदन में मौजूद 781 वोटों में से 391 के पार का आंकड़ा हो. चाहे वो एनडीए हो या फिर चाहे इंडिया गठबंधन

क्या कहते हैं आंकड़े?

अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो एनडीए बहुत आसानी से इस चुनाव को जीत लेगा और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे. ऐसा हम नहीं कहते हैं ये आंकड़े बता रहे हैं. सदन में मौजूद कुल वोटों (781) में से एनडीए के पास 427 सांसद हैं. जो कि इस चुनाव को जीतने के लिए मिलने वाले 391 से कहीं आगे हैं. मौजूदा समय एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सांसद और कुल मिलाकर 427 सांसद हैं. अगर वहीं हम विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105 सांसदों सहित कुल 354 सांसद हैं. जो कि 391 के आंकड़े से कहीं कम है.

