भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, मोदी ने जो किया ताकते रह गए चीन और पाक

भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं. उसके रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियों से मजबूत से मजबूत रिश्ते हैं. पुतिन की भारत यात्रा से पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसे चीन और पाकिस्तान ताकते रह गए. यह भारत की बड़ी कूटनीति जीत मानी जा रही है. आइए जानते हैं कि किस तरह भारत के दोनों हाथ में लड्डू हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:14 AM IST
'दोनों हाथों में लड्डू' ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, जिसका मतलब है कि एक ही वक्त पर दोनों तरफ से फायदा मिलना..ये कहावत आज भारत की डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है. ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत एक साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और रूस को साथ लेकर चल रहा है. वो भी तब जब अमेरिका और रूस एक-दूसरे के धुरविरोधी माने जाते हैं. बावजूद इसके भारत इन दोनों के साथ ही अपने रिश्ते मजबूत रखे हुए हैं. यही संतुलन भारत की मल्टी-वेक्टर डिप्लोमेसी की असली ताकत साबित करता है. अब सवाल ये है कि यह चर्चा क्यों? तो नीचे डिटेल से समझिए...

दरअसल, एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत ने बड़ी हेलीकॉप्टर डील भी फाइनल कर दी है. 4 दिसंबर को भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है, लेकिन उनके भारत में लैंड होने से कुछ घंटे पहले भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी रक्षा डील कर ली, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है. यह इस बात का सबूत है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक खेमे में नहीं खड़ा.

दुनिया में जहां रूस और अमेरिका अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, वहीं भारत इन दोनों ही देशों से बराबरी का रिश्ता रखकर अपने हितों को मजबूत कर रहा है. मतलब ये कि भारत न सिर्फ रूस से दोस्ती निभा रहा है, बल्कि अमेरिका से भी मजबूत रिश्ता बनाए हुए है. यह साबित करता है कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू है.

आखिर भारत ने अमेरिका के साथ कौन सी डील कर ली?

दरअसल, पुतिन के भारत दौरे से कुछ घंटे पहले ही भारत ने अमेरिका से बड़ी रक्षा डील फाइनल की है. ये डील है 24 MH-60R हेलीकॉप्टर की, जिसे करीब 7,995 करोड़ रुपये में फाइनल किया गया है. अमेरिका में बने यह हेलीकॉप्टर भारत की नौसेना को और ताकत देंगे. इन हेलीकॉप्टरों का विकास लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है.

क्या है MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर?

94.6 करोड़ डॉलर का यह पैकेज न सिर्फ नेवी की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि अमेरिका सहित क्षेत्रीय साझेदारों के साथ तालमेल बढ़ाएगा. अमेरिका की तरफ से खुद कहा गया कि ये डील दोनों देशों को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने में मदद करेगी. 24 MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी इसे समुद्र में काम करने वाला दुनिया का सबसे अच्छा हेलिकॉप्टर कहती है, जिसे खास तौर पर समुद्री जहाज से उड़ने और उतरने के लिए बनाया गया है.

पुतिन का भारत दौरा क्यों है अहम?

भारत और रूस के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं, और पुतिन की इस यात्रा से भारत को इन्हें और आगे बढ़ाने की उम्मीद है. भारत का सबसे बड़ा टारगेट है देशों के बीच व्यापार का संतुलन ठीक करना, क्योंकि भारत रूस से बहुत खरीदता है, लेकिन बेचता बहुत कम है. इसके अलावा रक्षा सहयोग भी भारत-रूस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है. पुतिन की यात्रा का फोकस फिर से रक्षा सौदों पर भी माना जा रहा है. भारत के लिए रूस से हथियार खरीदना इसलिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ उसके सीमा विवाद लगातार बढ़े हैं. यहां ये भी समझना जरूरी है कि भारतीय वायुसेना रूस के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर चुकी है और ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देशों की साझा सफलता है. आज भी भारत का मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई है, जो रूसी डिजाइन पर तैयार किया गया है.

रूस और अमेरिका से भारत को क्या फायदा?

अब सवाल ये है कि रूस और अमेरिका को भारत एक साथ लेकर क्यों चल रहा तो जान लीजिए कि एक तरफ रूस, जिससे भारत को सस्ता तेल, आधुनिक लड़ाकू विमान और दशकों पुरानी भरोसेमंद साझेदारी मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जो तकनीक, व्यापार और निवेश में भारत का बड़ा सहयोगी है. अब रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरे पर आना एक तरफ रूस जैसे पुराने और भरोसेमंद साथी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका जैसी सुपरपावर से तकनीक और हथियार मिल रहे हैं. इससे भारत को 2 फायदे मिलते हैं. पहला ये कि उसे रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता. दूसरा ये कि अमेरिका के साथ भी दूरी नहीं बढ़ती. दोनों देशों से रिश्ते मजबूत रखने की ये नीति भारत को दुनिया में ज्यादा ताकत, ज्यादा विकल्प और ज्यादा सम्मान देती है.

भारत ने दुनिया को क्या मैसेज दे दिया?

राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका और रूस के एक साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना भारत की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है. इसे लेकर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कांति बाजपेयी का कहना है कि पुतिन का स्वागत करके भारत एक साफ संकेत दे रहा है कि उसके पास दुनिया में कई विकल्प हैं. यानी भारत सिर्फ अमेरिका या चीन पर निर्भर नहीं है, वह रूस के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत रख सकता है. उन्होंने कहा कि 'भले ही दुनिया रूस की आलोचना कर रही हो, लेकिन भारत यह दिखा रहा है कि वह अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता है. तेल और हथियारों के साथ-साथ यह एक तरह की कूटनीतिक रणनीति भी है, जिससे भारत, अमेरिका-चीन दोनों को बता रहा है कि उसके पास एक तीसरा बड़ा साथी भी मौजूद है, इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय मामलों में ज्यादा बातचीत की ताकत मिलती है.'

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

Vladimir PutinPM Modipakistan china

