Warren Buffett Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक अमेरिका के दिग्गज निवेशक और बर्कशायर हैथवे के CEO अरबपति वॉरेन बफेट (Warren Buffett) आज 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं. अमेरिका के नेब्रास्का प्रदेश के ओमाहा में 1930 में जन्मे वॉरेन बफेट/वॉरेन बफे आज 95 वर्ष की उम्र में बर्कशायर हैथवे के CEO के पद से रिटायर हो रहे हैं. बफेट की संघर्ष की कहानी वाकई में दंग कर देने वाली है. इन्होंने स्कूल के दिनों एक स्कूली छात्र के रूप में अखबार और कोल्ड ड्रिंक बेचा. यहां से अपने सफर की शुरुआत करने वाले दुनिया के दिग्गज निवेशकों में शामिल Warren Buffett आज नेथवर्थ के मामले में दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. आइए इनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं.

11 की उम्र में खरीदा पहला शेयर

Warren Buffett का जन्म अमेरिका के ओमाहा में 30 अगस्त 1930 में हुआ था. ओमाहा क्षेत्र नेब्रास्का राज्य में पड़ता है. बफेट को 'Oracle of Omaha' भी कहा जाता है. अपने स्कूल के दिनों में बफेट को अखबार, कोका-कोला यहां तक कि च्युइंग गम भी बेचना पड़ा था. इनकी खासियत यह रही है कि ये अपनी छोटी सी उम्र से ही कुछ न कुछ काम करके कमाई करते रहे हैं. वॉरेन बफेट एक अमेरिकी कांग्रेसी हावर्ड होमन बफेट के बेटे हैं. इन्होंने पहली बार 11 साल की उम्र में शेयर खरीदा था. इतना ही नहीं बफेट ने पहली बार 13 साल की उम्र में टैक्स फाइल किया था.

वॉरेन बफेट की एजुकेशन

वॉरेन बफेट की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. उसके बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री ली. इस विश्वविद्यालय में बफेट ने वैल्यू इनवेस्टमेंट के फादर कहे जाने वाले बेंजामिन ग्राहम के अंदर पढ़ाई की.

बर्कशायर हैथवे में निवेश

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉरेन बफेट साल 1956 में ओमाहा लौट आए. इसके बाद साल 1962 में इन्होंने बर्कशायर हैथवे में निवेश करना शुरू किया और इस कंपनी के शेयर को करीब 7.60 डॉलर प्रति शेयर खरीदना शुरू किया. बताया जाता है कि तब यह कंपनी काफी चुनौतियों का सामना कर रही थी. 1964 में यह एक टेक्सटाइल कंपनी थी, जिसकी हालत काफी खराब थी. सस्ते में मिले शेयर को खरीदकर बफेट ने इस कंपनी में अपनी 7 फीसदी हिस्सेदारी बना ली.

बर्कशायर हैथवे पर कंट्रोल

बताया जाता है कि बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ ने वॉरेन बफे को 11.50 डॉलर प्रति शेयर पर वापस खरीदने का ऑफर दिया. इसके लिए बफे तैयार हो गए, लेकिन बाद में जब कागजी प्रक्रिया की बात आई तो उस सीईओ ने इसकी कीमत 12.5 सेंट कम कर दी. इसे बफे को अपना अपमान लगा. उन्होंने तब शेयर बेचने के बजाय कंपनी के शेयर को और अधिक खरीदने का ठान लिया. इसके बाद बफे ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को करीब 43 फीसदी बढ़ा ली. इसके लिए उन्हें करीब एक साल का समय लगा. अब कंपनी पर बफे का एक तरह से पूरा कंट्रोल हो गया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बर्कशायर हैथवे पर कंट्रोल होते ही सबसे पहले बफे ने उस सीईओ को बाहर का रास्ता दिखाया. इसके बाद बफेट इस कंपनी को काफी शिद्दत से आगे बढ़ाने में लग गए.

1985 में टेक्सटाइल बिजनेस बंद

बर्कशायर हैथवे से होने वाली कमाई से वॉरेन बफे ने कई और जगहों पर निवेश करना शुरू कर दिया, इनमें रेलवे, बीमा, बैंकिंग समेत कई क्षेत्र और कंपनियां शामिल रहीं. समय के साथ धीरे-धीरे बर्कशायर हैथवे एक होल्डिंग कंपनी बन गई, इसके पोर्टफोलियो में एपल, कोका-कोला जैसी दिग्गज कंपनियां थीं. 1985 में बर्कशायर हैथवे की टेक्सटाइल बिजनेस पूरी तरह बंद हो गई. उसके बाद वॉरेन बफेट की इस कंपनी के साथ असली कहानी शुरू हुई.

बर्कशायर हैथवे के अंदर ये कंपनियां

बफेट अभी बर्कशायर हैथवे के प्रमुख यानी चेयरमैन और सीईओ हैं, जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी गीको, बैटरी निर्माता ड्यूरासेल और रेस्टोरेंट चेन डेयरी क्वीन सहित दर्जनों कंपनियां आती हैं. बफेट 31 दिसंबर को सीईओ पद से रिटायर हो रहे हैं, हालांकि वे कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे.

दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति हैं बफेट

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉरेन बफेट दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनके पास अभी 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है. मतलब कि बफेट की नेटवर्थ अभी 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 13,38000 करोड़ रुपये की है.

99% से अधिक संपत्ति को दान करने का वादा

फोर्ब्स के मुताबिक, वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% से अधिक हिस्सा दान करने का वादा किया है. अब तक, उन्होंने लगभग 65 अरब डॉलर दान कर दिए हैं, जिनमें से अधिकांश रुपये गेट्स फाउंडेशन और उनके बच्चों के फाउंडेशन के माध्यम से दिए गए हैं. 2010 में, उन्होंने और बिल गेट्स ने 'गिविंग प्लेज' की शुरुआत की, जिसमें अन्य अरबपतियों से अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा धर्म कार्यों में दान करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया गया था.