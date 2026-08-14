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'कमजोर, बदहाल और भ्रष्ट PAK करेगा पहला परमाणु हमला!' चीनी एक्सपर्ट की सिहरा देने वाली भविष्यवाणी, पहले भी 2 हो चुकी हैं सच

Will Pakistan Launch First Nuclear Strike? 'कमजोर, बदहाल और भ्रष्ट PAK पहला परमाणु हमला करेगा!' कनाडा में बसे एक चर्चित चीनी एक्सपर्ट ने यह सिहरा देने वाली भविष्यवाणी की है. उस एक्सपर्ट की इससे पहले की गई दो भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं तो क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पहला परमाणु हमला किस पर करेगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 14, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:00 AM IST
'कमजोर, बदहाल और भ्रष्ट PAK करेगा पहला परमाणु हमला!' चीनी एक्सपर्ट की सिहरा देने वाली भविष्यवाणी, पहले भी 2 हो चुकी हैं सच

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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