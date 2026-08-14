'कमजोर, बदहाल और भ्रष्ट PAK करेगा पहला परमाणु हमला!' चीनी एक्सपर्ट की सिहरा देने वाली भविष्यवाणी, पहले भी 2 हो चुकी हैं सच

जंग के हालात में क्या पाकिस्तान वाकई भारत पर परमाणु हमला कर सकता है? इस सवाल का जानने के लिए हमें दोनों देशों की परमाणु नीतियों को समझना चाहिए. भारत की नीति 'नो फर्स्ट यूज़' की है. इसका मतलब ये है कि जब तक कोई दूसरा मुल्क भारत पर पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, तब तक भारत उस पर पलटवार नहीं करेगा. वहीं, पाकिस्तान की ऐसी कोई नीति नहीं है. यानी वह जब चाहे, जंग में खुद का पलड़ा कमजोर देख दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकता है.