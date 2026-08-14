'कमजोर, बदहाल और भ्रष्ट PAK करेगा पहला परमाणु हमला!' चीनी एक्सपर्ट की सिहरा देने वाली भविष्यवाणी, पहले भी 2 हो चुकी हैं सच

Chinese Expert Prediction on Pakistani Nuclear Strike: पिछले 80 साल से अनेक जंग हो चुकी हैं लेकिन दुनिया में किसी मुल्क ने परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया है. तो क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान दूसरा मुल्क बनेगा. ऐसा हुआ तो वह ऐसा क्यों करेगा. एक चीनी विशेषज्ञ ने इस बारे में सिहरा देने वाली भविष्यवाणी की है.
दुनिया में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जब अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों पर ये बम फोड़कर लाखों लोगों को मार दिया था. उस युद्ध में पूरी दुनिया इन बमों से मचने वाली तबाही को देखकर सहम गई थी. इसके बाद भारत समेत 8 अन्य देशों ने भी परमाणु बम बनाए लेकिन कई जंगों में जूझने के बावजूद कोई मुल्क इन संहारक बमों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया.
हालांकि, अब हालात बदलते दिख रहे हैं और भविष्य में कोई जंग हुई तो एक देश सबसे पहले परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है. चीनी मूल के कनाडाई विश्लेषक और शिक्षाविद प्रोफेसर जिआंग जुएक़िन (Jiang Xueqin) ने इस बारे में बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि हिरोशिमा-नागासाकी के बाद अगर दुनिया में कहीं पहला न्यूक्लियर हमला हुआ, तो वो पाकिस्तान करेगा. वे इसके पीछे की तीन वजहें भी बताते हैं और भारत को खासतौर पर सजग रहने को कहते हैं.
मशहूर भारतीय यूट्यूबर राज शमानी के पोडकास्ट में बोलते हुए प्रोफेसर जिआंग जुएकिन कहा, 'मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारे जीवनकाल में कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा. इसकी वजह ये है कि वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक सर्वमान्य मनाही बनी हुई है.'
इसके बाद 50 वर्षीय एनेलेसिस शर्त के साथ गंभीर चेतावनी देते हुए कहते हैं, 'अगर मुझे यह अनुमान लगाना पड़े कि दुनिया में कौन-सा देश सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा, तो वह देश भारत या पाकिस्तान में से कोई एक होगा. जहां तक मुझे लगता है, वह देश पाकिस्तान ही होगा.'
अपने शक की वजह बताते हुए चीनी एक्सपर्ट कहते हैं, 'पाकिस्तान पहला परमाणु हमला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वह महान सैन्य ताकत है या यह उसकी युद्ध जीतने की क्षमता है. इसके पीछे असल वजह पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरियां, लाचारी और उसकी प्रशासनिक अयोग्यता जिम्मेदार हैं.'
पाकिस्तान के शासनतंत्र और उसकी सेना की पोल खोलते हुए प्रोफेसर जिआंग जुएकिन ने कहा, 'पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस एक बेहद कमजोर, अराजक, गरीब और भ्रष्ट राष्ट्र है. उसका 'कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम' इतना व्यवस्थित नहीं है कि वह आपातकाल या युद्ध जैसी गंभीर स्थिति में खुद को परमाणु बटन दबाने से रोक सके.'
चेतावनी देते हुए प्रोफेसर जिआंग कहते हैं, 'अगर कभी भारत-पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उसकी शुरुआत पारंपरिक सैन्य क्षमताओं के साथ होगी. लेकिन भारत की विशाल सैन्य क्षमता के सामने पाकिस्तान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा. ऐसे में खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडराता देख वहां के जनरल परमाणु बटन दबाने का फैसला कर सकता है.'
जिआंग ने अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाते हुए कहा, 'भारत को इस्लामाबाद पर कब्जा करने या उसे हराने के लिए कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस काम के लिए भारत की पारंपरिक सेना ही काफी है. लेकिन भारत के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई में खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान को परमाणु हथियार का सहारा लेना ही पड़ेगा.'
जंग के हालात में क्या पाकिस्तान वाकई भारत पर परमाणु हमला कर सकता है? इस सवाल का जानने के लिए हमें दोनों देशों की परमाणु नीतियों को समझना चाहिए. भारत की नीति 'नो फर्स्ट यूज़' की है. इसका मतलब ये है कि जब तक कोई दूसरा मुल्क भारत पर पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, तब तक भारत उस पर पलटवार नहीं करेगा. वहीं, पाकिस्तान की ऐसी कोई नीति नहीं है. यानी वह जब चाहे, जंग में खुद का पलड़ा कमजोर देख दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकता है.
पाकिस्तान के नेता और जनरल बार-बार अपनी इस परमाणु धमकी को दोहराते भी रहे हैं. कारगिल में जब भारत ने एयरफोर्स और आर्मी के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारना शुरू किया था तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने परमाणु हमले की धमकी दी थी.
पुलवामा अटैक के बाद भारत की ओर से बालाकोट में एयरस्ट्राइक की गई. इस पर बिलबिलाते हुए तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी थी. उसकी ओर से सबसे बड़ी धमकी हाल में मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दी.
अमेरिका में एक डिनर कार्यक्रम में बोलते हुए मुनीर ने कहा था, 'हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं या हमारा विनाश हो रहा है, तो हम अपने साथ-साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे.'
मुनीर का बयान सीधे-सीधे पाकिस्तान की ओर से इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि जंग की स्थिति में वह कितना आगे जा सकता है. इसी बात को प्रोफेसर जिआंग ने अपने इंटरव्यू में फिर दुनिया के सामने चेताया है. जिआंग का मानना है कि दुनिया में परमाणु युद्ध की संभावना शून्य प्रतिशत के करीब है. फिर भी, अगर परमाणु युद्ध की संभावना बनती है तो उस प्रलयकारी रास्ते की शुरुआत भारत-पाकिस्तान सीमा से ही होगी.
प्रोफेसर जिआंग ने अपने इंटरव्यू में यह नहीं बताया कि अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु अटैक कर देता है तो भारत का रुख क्या रहेगा. क्या वह पलटवार करेगा या नुकसान सहकर चुप्पी साध लेगा. इस सवाल का जवाब पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेयी के कारगिल जंग के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को दिए जवाब में छिपी है.
उस वक्त क्लिंटन ने बाजपेयी को फोन कर बताया था कि पाकिस्तान, भारत पर परमाणु हमला करने की योजना बना रहा है. इस पर बाजपेयी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा था, उन्हें हमला कर लेने दीजिए. लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो पाकिस्तान अगले दिन का सूर्य नहीं देख सकेगा.
बाजपेयी का यह ठंडा लेकिन दृढ जवाब सुनकर क्लिंटन सिहर गए थे. तब से यह भारत की अहम नीति बन गई है कि दुश्मन पर पहला परमाणु हमला नहीं करना है. लेकिन अगर उसकी ओर से ऐसा अटैक होता है तो उसके खिलाफ समानुपातिक नहीं, बल्कि पूरी तरह संहार करने वाला परमाणु हमला होगा. जिससे दुश्मन को ध्वस्त कर दिया जाएगा.
बताते चलें कि प्रोफेसर जिआंग की इससे पहले भी दो भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतक फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे. उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और ट्रंप की राष्ट्रपति के रूप में वापसी हुई.
इसके बाद उन्होंने यूएस और ईरान के बीच बड़ी जंग छिड़ने की आशंका जताई. उनकी यह आशंका भी सच साबित हुई और दोनों मुल्क इस साल 28 फरवरी से जंग में उलझे हुए हैं. ऐसे में पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ परमाणु बम के इस्तेमाल की चेतावनी से दुनिया सकते में है.