बिहार की पिच पर बुरी तरह फेल कांग्रेस के लिए बंगाल में आगे 'कुआं' पीछे 'खाई'! 2026 के लिए कितनी है तैयारी?

Congress New Gole in West Bengal: कांग्रेस को इस अखाड़े में अपने असली दुश्मन के बारे में भी नहीं पता है ऐसे में 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक मुश्किल पहेली बनता जा रहा है. ममता बनर्जी ने BJP को देश हिला देने वाले खतरे की चेतावनी दी है, क्योंकि बंगाल में चुनाव से पहले SIR की जंग छिड़ गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:34 PM IST
बिहार की पिच पर बुरी तरह फेल कांग्रेस के लिए बंगाल में आगे 'कुआं' पीछे 'खाई'! 2026 के लिए कितनी है तैयारी?

'गंगा नदी बिहार से होकर बंगाल में बहती है और बिहार में जीत ने ही गंगा नदी की तरह बंगाल में हमारी जीत का रास्ता बनाया है.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए बिहार चुनावों में NDA की ज़बरदस्त जीत के बाद कहा था. पीएम मोदी के इस मैसेज में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था. बंगाल BJP के लिए अगला जंग का मैदान है. कभी बंगाल जैसे राज्य की मामूली खिलाड़ी रही बीजेपी आज अपनी पार्टी को बंगाल फतह की रणनीति बना रही है. इस बीच कांग्रेस ने बिहार में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और महज 6 सीटें ही जीत सकी. अब बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्थिति आगे 'कुआं' पीछे 'खाई' वाली हो चुकी है.

अब बंगाल विधानसभा चुनाव में जहां राज्य में ममता का दबदबा है और वो पिछले तीन विधानसभा चुनावों से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं तो वहीं बीजेपी दूसरी बड़ी प्रतिद्वंदी बनकर उभर रही है ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो टीएमसी को अपना प्रतिद्वंदी माने या फिर बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करे. कांग्रेस को इस अखाड़े में अपने असली दुश्मन के बारे में भी नहीं पता है ऐसे में 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक मुश्किल पहेली बनता जा रहा है. ममता बनर्जी ने BJP को देश हिला देने वाले खतरे की चेतावनी दी है, क्योंकि बंगाल में चुनाव से पहले SIR की जंग छिड़ गई है.

बंगाल में TMC और BJP के बीच कांग्रेस की घटती सीटें
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की घटती अहमियत के बारे में आकलन के लिए हम पिछले 3 विधानसभा चुनावों साल 2011 से 2021 तक देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी के बीच पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार खो दिया. साल 2011 में कांग्रेस ने टीएमसी के गठबंधन में 65 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इसमें से उसे 42 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. वहीं इसके अगले चुनाव साल 2016 में कांग्रेस ने लेफ्ट से गठबंधन किया और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस ने 44 सीटें जीती. बीजेपी को इस चुनाव में 3 सीटें मिली थीं. वहीं साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला. 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट नहीं जीत पाई. लगभग हर चुनाव क्षेत्र में तीसरे या चौथे स्थान पर रही और 3% वोट शेयर पर आ गई. 

2021 में कांग्रेस का बंगाल से हुआ क्लीन स्वीप
2021 में बंगाल का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप साबित हुआ. बंगाल के चुनावी इतिहास में ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था. कांग्रेस पार्टी मालदा टाउन और सुजापुर जैसे पूर्व गढ़ों में साफ हो गई जहां टीएमसी और बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर को आपस में बांट लिया था. यह वह पतन है जो अब 2026 की दुविधा को आकार देता है. बंगाल में बीजेपी का उदय और बीजेपी बढ़ोत्तरी बीते एक दशक में सबसे नाटकीय विस्तारों में से एक रही.  बीजेपी ने जहां साल 2016 में केवल 3 सीटें जीती थीं. वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने बंगाल की 42 में से 18 लोकसबा सीटें जीतकर सबको को चौंका दिया था. इसके बाद साल 2021 का विधानसभा चुनाव आया, तब तक बीजेपी ने खुद को राज्य के प्रमुख विपक्ष में बदल लिया. 77 सीटें जीतकर बंगाल के लगभग 38% वोट शेयर हासिल किए. 

बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती
ऐसे में 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक ऊंचे दांव वाला समीकरण बना रहा है. अगर BJP अपनी मौजूदा चाल चलती रही तो कांग्रेस के पूरी तरह से मुकाबले से बाहर होने का खतरा है. ममता की अकेले चलने की आदत कांग्रेस की मुश्किल को और बढ़ा रही है ममता बनर्जी का बंगाल में पार्टी को बराबर का स्टेकहोल्डर मानने या जगह देने से लगातार इनकार करना. उनकी पॉलिटिकल आदत हमेशा से अकेले चलने की रही है और उन्होंने अपनी बातों और अपने कामों से बार-बार इसका इशारा दिया है. 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ममता ने ऐलान किया कि TMC बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले लड़ेगी उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा था, 'INDIA ब्लॉक सिर्फ दिल्ली के लिए है, बंगाल के लिए नहीं.'

'कुछ लोग मुझे बर्दाश्त नहीं..., इंडी गठबंधन को लेकर बोली ममता 
ममता बनर्जी ने पहले भी INDIA ब्लॉक के काम करने के तरीके पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इशारा किया है कि अगर मौका मिला तो वह अलायंस की कमान संभालेंगी. ममता ने कहा था, 'अगर वे शो नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं फ्रंट को लीड नहीं करती. जो लोग वहां लीडरशिप पोजीशन पर हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए लेकिन फिर भी मैं रीजनल और नेशनल पार्टियों के साथ अपने कनेक्शन बनाए हुए हूं.' पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा था, 'कुछ लोग हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते. अगर जिम्मेदारी दी जाए, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती तो मैं इसे (INDIA ब्लॉक) पश्चिम बंगाल से चला सकती हूं. लेकिन मैं बंगाल से दूर नहीं रहना चाहती. मैं यहीं पैदा हुई हूं और यहीं मरूंगी.' 

ममता का दावा- टीएमसी फिर सत्ता में आ रही
इसके पहले इस साल की शुरुआत में ममता बनर्जी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में 2026 के असेंबली इलेक्शन में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी और TMC के माउथपीस के मुताबिक कांग्रेस के साथ किसी भी अलायंस की संभावना से इनकार किया. माउथपीस 'जागो बांग्ला' ने बताया कि बनर्जी ने सोमवार को TMC लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग के दौरान ये बातें कहीं. उस रिपोर्ट के मुताबिक, ममता बनर्जी ने अपने विधायकों से कहा, 'तृणमूल 2026 में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी. हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. हम अकेले लड़ेंगे और अकेले जीतेंगे.' वो सीटें जहां कभी कांग्रेस का महत्व था वोट शेयर के अलावा, कांग्रेस की गिरावट उन इलाकों में सबसे ज़्यादा साफ़ है जहां कभी उसका दबदबा था.

2016 तक बंगाल में कांग्रेस की पहचान थी
इसके पहले साल 2016 तक कांग्रेस बंगाल में एक जानी-मानी ताकत थी उसने 44 सीटें जीतीं थीं जिनमें से कई मालदा और मुर्शिदाबाद में थीं ये वो ज़िले थे जहां उस समय TMC को अपनी जगह बनाने में मुश्किल हो रही थी.  इंग्लिश बाज़ार, चंचल, सुजापुर, बेलडांगा, कंडी और नौडा अभी भी कांग्रेस के गढ़ थे, जहां बूथ नेटवर्क काम कर रहे थे और वोटरों के नेता उनसे जुड़े हुए थे. लेकिन साल 2021 तक कांग्रेस का वह नक्शा लगभग रातों-रात ढह गया. कांग्रेस ने मालदा में ज़ीरो और मुर्शिदाबाद में सिर्फ़ दो सीटें जीतीं, और ज़्यादातर सीटों पर तीसरे या चौथे स्थान पर रही जहां वह कभी मुकाबला करती थी. TMC ने तेज़ी से कांग्रेस की इन जगहों पर कब्जा किया. इस बीच BJP ने एक साथ उन ब्लॉक में एंट्री की जिन पर पहले किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं था. 2016 में जो मुकाबला करने का मैदान था वह 2021 तक खाली जमीन बन चुका था. 

2026 में कांग्रेस के लिए जगह की लड़ाई या वजूद की लड़ाई? 
यह सब उस सवाल की ओर ले जाता है जो बंगाल अब कांग्रेस पर थोप रहा है. कांग्रेस पार्टी 2026 में किसके लिए कैंपेन करेगी? क्या उसका मकसद सीटें, वोट शेयर, या बस पॉलिटिकल मैप पर बने रहना है? क्योंकि नंबर्स के हिसाब से कुछ और कहने की गुंजाइश बहुत कम है. TMC पहले से ही मौजूदा सरकार की जगह पर काबिज है वेलफेयर नैरेटिव को कंट्रोल करती है और अलायंस का कोई इरादा नहीं दिखाती है. दूसरी ओर BJP बंगाल में काफी आगे निकल गई है और बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में हाल ही में हुए चुनावों में अपनी जीत से उत्साहित है. कांग्रेस 2026 के बंगाल चुनाव में बिना किसी लीडर नेटवर्क या तय विरोधी के एंट्री कर रही है तो, असली सवाल अब यह नहीं रह गया है कि कांग्रेस को ममता से लड़ना चाहिए या BJP से? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास लड़ने के लिए अब कुछ बचा भी है या नहीं?

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

