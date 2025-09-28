'ये आखिरी लड़ाई है...', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता? बंगालियों के लिए बनाया ये खास प्लान

BJP Plan: पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है जिसे लेकर सियासी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है. बीजेपी सत्ता में आने के लिए जोर अजमाइश कर रही है. सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि बंगाल से बाहर रहने बंगालियों से बीजेपी जुड़ने की कोशिश कर रही है. आलम ऐसा है कि जब 25 सितंबर को गृह मंत्री कोलकाता जा रहे थे तो बीजेपी बंगाल इकाई के प्रवक्ता देबजीत सरकार और बंगाल विधानसभा के मुख्य सचेतक शंकर घोष राजस्थान और तमिलनाडु में थे. यहां पर वो क्या कर रहे थे आइए जानते हैं.

क्या कर रहे थे बीजेपी नेता?

ये दोनों नेता यहां रहने वाले बंगाली लोगों से अपने परिजनों और दोस्तों से 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए आग्रह कर रहे थे. कोटा में 30 बंगाली परिवारों से मिलने के बाद सरकार ने एचटी को बताया कि मैंने उनसे कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस फिर से जीतती है तो उनके दोस्तों और परिवारों को भी पलायन करना होगा. हमें उनकी मदद की ज़रूरत है, मैंने कहा, क्योंकि यह बंगाल के हिंदुओं की आखिरी लड़ाई है.

इसके अलावा कहा कि कोटा में भी बंगाली आबादी है. कुछ स्थायी निवासियों और प्रवासी मज़दूरों के अलावा जाने-माने निजी संस्थानों में आईआईटी-जेईई की तैयारी कर रहे हैं. साथ ही कहा कि मैंने पाया है कि राजस्थान के कुछ स्थायी बंगाली निवासी 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश से भारत आए थे. वे बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों के खतरे से वाकिफ हैं.

क्या बोले बीजेपी अध्यक्ष

इसके अलावा बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि जमीनी स्तर से मिल रही प्रतिक्रिया हमें बताती है कि लोग चाहते हैं कि भाजपा ज्यादा सक्रिय हो. पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यूरोप की यात्रा के दौरान मैंने इसका अनुभव किया. मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डेनमार्क, फ्रांस और इंग्लैंड के कई शहरों में बंगाली लोग बांग्लादेशियों द्वारा संचालित दुकानों का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि मछली और सरसों के तेल का मुख्य स्रोत बांग्लादेशी ही हैं. उन्होंने बताया कि कोपेनहेगन में, बंगालियों ने अपने द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में मछली न परोस पाने के लिए मुझसे माफी मांगी.

दर्ज किए जा रहे है नाम पते

बता दें कि भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों में चल रहे अभियान की योजना बहुत बारीकी से बनाई गई है. एक भाजपा नेता ने बताया कि सत्रों में शामिल होने वाले लोगों और बंगाल में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम और पते दर्ज किए जा रहे हैं. जब कोई प्रवासी बंगाली बंगाल में अपने लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाता है तो भाजपा कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं. उन्होंने आगे कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता, खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों में, अपने संगठनात्मक नेटवर्क के ज़रिए हमारी मदद कर रहे हैं. आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 'प्रवासी बंगाली संपर्क अभियान' चला रही है.

क्यों बाहर गए लोग

प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए प्रचारक उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो बंगाल में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं और जिनके राज्य में रिश्तेदार और दोस्त हैं. 2011 में टीएमसी की पहली जीत के बाद से बंगाल में कोई स्थायी आजीविका न पाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. हाल ही में हरियाणा से लौटे बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा अब तक हमने जिन भी राज्यों का दौरा किया है, वहां बंगाली प्रवासी मजदूरों ने हमें बताया है कि वे घर नहीं लौटेंगे क्योंकि उनकी कमाई कहीं ज्यादा है. हरियाणा में मिले कुछ लोगों ने तो 2026 में हमारे लिए प्रचार करने की पेशकश भी की है.