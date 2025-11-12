पी, पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव के बाद अब क्या करेंगे

सुबह-सुबह घर से फोन आया, 'अच्छा बेटा, ये सर्वे (एग्जिट पोल) कौन करता है? सब एक ही बात बता रहे हैं? क्या कोई फार्मूला होता है? ये लोग चुनाव होने के बाद बाकी समय क्या करते हैं? क्या ये कोई कंपनी है?...' ऐसे सवालों की पिताजी ने झड़ी लगा दी. शायद ये सवाल बिहार ही नहीं, हर उस राज्य के लोगों के दिमाग में आता होगा जहां चुनाव होते हैं. कुछ घंटे पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव पर एग्जिट पोल्स आए हैं और लोगों के मन में सवालों का सैलाब उमड़ आया है. क्या ये पोल सही हैं? क्या इस पर भरोसा कर सकते हैं? पहले तो गलत भी हुए हैं. एनडीए के नेता लड्डू की तैयारी कर रहे हैं तो महागठबंधन वाले पोल्स को ही खारिज कर रहे हैं. आरजेडी के नेता टीवी पर यह भी बोल रहे कि हमने हर सीट से फीडबैक लिया है और हमारी सीटें 150 से ज्यादा आ रही हैं. एक तरह से उन्होंने अपना सर्वे आगे रख दिया. इस चर्चा में वो सवाल सबसे अलग है- ये एग्जिट पोल करने वाले कौन लोग हैं?

पहले भी सर्वे हुए हैं लेकिन इस बार यह सवाल पूछे जाने की वजह है. पहले 5-7 बड़े सर्वे होते थे. इस बार तो झड़ी लग गई. 17 से ज्यादा एजेंसियां बिहार पर सर्वे कर आई हैं. आज यानी 12 नवंबर को भी 1-2 का बाकी है. सबका निचोड़ निकालें तो भाजपा को 75 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, इससे एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार हैं. कांग्रेस के 10-15 सीटों पर सिमटने से महागठबंधन 80-85 के दायरे में रह सकता है. खैर, आप इस एग्जिट पोल को मानिए या नहीं लेकिन 14 नवंबर की सुबह तक यही चर्चा में रहेगा.

'प' या P से ही कई एजेंसियां

एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों की बाढ़ आने की वजह यह भी है कि अब तमाम टीवी चैनलों के साथ-साथ यूट्यूब चैनल भी एजेंसी को स्पेस देकर अपनी जानकारी पेश कर रहे हैं. 15-20 साल का डेटा एनालिटिक्स अनुभव, तकनीकी ज्ञान और सर्वे कराने के लिए थोड़ी-बहुत टीम मिल जाए तो सर्वे का काम शुरू किया जा सकता है. अब बिहार चुनाव में पोल करने वाली कुछ एजेंसियों के नाम जान लीजिए. 'प' से कई एजेंसियों के नाम है, कन्फ्यूज मत होइएगा. कुछ नए तो कुछ पुराने हैं.

पहले जानिए सर्वे कैसे होते हैं

तमाम एजेंसियां सैंपल लेकर सीटों की संख्या और पार्टियों के हिसाब से अनुमान लगाती हैं. सैंपल का मतलब ऐसे समझिए जैसे 100 लीटर की पानी की टंकी है और 2 लीटर पानी निकाल कर कुछ अनुमान लगाया जाए. आमतौर पर सर्वे सही होते हैं लेकिन सही ही होंगे, यह दावा नहीं कर सकते क्योंकि गलत भी हुए हैं. हो सकता है जिससे जानकारी इकट्ठा की गई हो उसने गलत जानकारी दी हो. इससे वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड्स का सही आकलन कर पाना मुश्किल होता है. अब इनके बारे में जान लीजिए.

पीपल्स पल्स - इसकी अपनी वेबसाइट है और उस पर पीपल्स पल्स का पता हैदराबाद का Flat No.502, 5th Floor, Surabi Complex दिया गया है. आपको संपर्क करना है तो peoplespulse.hyd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं. ट्विटर पर पोस्ट से पता चलता है कि इसकी शुरुआत पिछले बिहार चुनाव 2020 के समय हुई थी.

पीपल्स इनसाइट - वेबसाइट पर दी गई जानकारी में साफ बताया गया है कि इनका सैंपल साइज 8 लाख 42 हजार 322 रहा है. इसके आधार पर इन्होंने बिहार में एनडीए को 133-143 सीटें जीतने का अनुमान जताया है. गलती की गुंजाइश +-3 पर्सेंट बताई गई है. यह सर्वे 30 जुलाई से 2 नवंबर के बीच दो चरणों में किया गया था. डीटेल में यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं. कंपनी ने अपना पता F 128, Phase 8B, Industrial Area Mohali, Punjab लिखा है. About us में एजेंसी ने संदीप गुप्ता और निखिल गुप्ता के तौर पर अपनी टीम की डीटेल शेयर की है.

पोलस्ट्रैट - इस एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि वह चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करती है, सोशल मीडिया और ब्रांडिंग करती है. डेटा कलेक्शन और सर्वे का काम करती है. डेटा का विश्लेषण करती है. इसका टेक्नॉलजी और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का काम है. बिजनस और मार्केटिंग पर सलाह देती है. इससे यह पता चलता है कि इस तरह की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जब सर्वे नहीं करती हैं तो 'खाली समय' क्या काम करती हैं. कुछ लोगों को लगता होगा कि एक चुनाव के बाद सर्वे एजेंसियों के एजेंट अगले चुनाव का वेट करते हैं तो ऐसा नहीं है. वेबसाइट का लिंक- https://www.polstrat.com/

पी-मार्क - हो सकता है आपको गूगल पर सर्च करने में मुश्किल हो क्योंकि नाम P-MARQ है. contact us में पता के नाम पर केवल दिल्ली लिखा है. बाकी आप समझ ही चुके हैं कि सर्वे के अलावा कौन से काम किए जाते हैं. वेबसाइट का लिंक - https://pmarq.in/

पोल डायरी - Poll Diary के एक्स प्रोफाइल पर लिखा है- We cover every poll on the Earth. पूरी धरती का पता नहीं लेकिन एक्स पर दिल्ली में शपथ ग्रहण की जानकारी देने के बाद बिहार में एसआईआर की जानकारी शेयर की गई थी. इसके बाद महीने में एक ट्वीट हुए और अब बिहार का सर्वे दिया गया. एक्स का लिंक - https://x.com/poll_diary/media

प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स - इन्होंने कुछ छिपाया नहीं. साफ लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल 2025 में इसका उदय हुआ. About us में लिखा है, 'अप्रैल 2025 में स्थापित प्रजा पोल एनालिटिक्स एलएलपी (पीपीए) एक विशिष्ट शोध और विश्लेषण एजेंसी है.' आगे यह भी बताया गया है कि पीपीए बनने से पहले Society for Global Enlightenment and Development (S-GED) के तहत तमाम राज्यों के चुनावों का अध्ययन किया गया. वेबसाइट का लिंक

डीवी रिसर्च - DV Research सर्च करने पर गूगल पर कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो एआई की मदद ली गई. एआई से मिली जानकारी के अनुसार एजेंसी 2019 में शुरू हुई. ऑफिस मुंबई में है.

JVC Poll - सर्च करते ही गूगल पर एक्सपर्ट श्रीराम की तस्वीर दिखेगी. यह एक चुनाव विश्लेषक हैं. बिहार चुनाव पर उन्होंने टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर अपने पोल के बारे में जानकारी सामने रखी. उनकी वेबसाइट का लिंक गूगल पर नहीं मिला लेकिन बार-बार एक्स प्रोफाइल सर्च में ऊपर आ रही थी. आप सर्च कीजिएगा शायद वेबसाइट मिल जाए. एआई की मदद से भी एजेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी.

कामाख्या एनालिटिक्स - 28 अक्टूबर 2025 को पहला और अब तक कुल 9 ट्वीट्स किए गए हैं. साफ है कि बिहार चुनाव से पहले इसकी शुरुआत हुई होगी या फिर अब तक यह सीन में नहीं था.

मैट्रिज आईएएनएस - चर्चित नाम है.

चाणक्य स्ट्रैटजीज - पहले भी काफी चर्चा में रही है यह एजेंसी.

टीआईएफ रिसर्च - इसका पूरा नाम Tata Institute of Fundamental Research यानी TIFR है. यह एक रिसर्च और एजुकेशन इंस्टिट्यूट है.

रूद्र रिसर्च - इस एजेंसी का पता पुणे लिखा है. इसका फुल फॉर्म Reliable Unit of Data Research and Analytics है. एआई की मदद से पता चलता है कि इसकी शुरुआत अप्रैल 2024 में हुई.

इसके अलावा अखबार, कुछ टीवी चैनलों के अपने सर्वे भी हुए हैं. सीवोटर, सीएसडीएस आदि के बारे में तो आप जानते ही होंगे. नई एजेंसियों के बारे में जानकारी कम ही पता चल पाती है. इनके प्रमुख का चेहरा लोग टीवी पर देख लेते हैं लेकिन जो एजेंट सर्वे करते हैं वे सामने नहीं आ पाते हैं. (Photo - एआई ने बनाई है)

