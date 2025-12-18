Advertisement
Explainer: इच्छा मृत्यु पर भारत का कानून क्या कहता है? कर्नाटक मॉडल इससे कैसे है अलग, दूसरे देशों के नियम भी जान लें

Explainer: इच्छा मृत्यु पर भारत का कानून क्या कहता है? कर्नाटक मॉडल इससे कैसे है अलग, दूसरे देशों के नियम भी जान लें

Is euthanasia legal in India: क्या आप जानते हैं कि भारत में इच्छा मृत्यु पर क्या कानून हैं. कर्नाटक मॉडल इस कानून से किस तरह और कितना अलग है. दूसरे देशों में इस पर क्या नियम बने हुए हैं. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:33 PM IST
Explainer: इच्छा मृत्यु पर भारत का कानून क्या कहता है? कर्नाटक मॉडल इससे कैसे है अलग, दूसरे देशों के नियम भी जान लें

Who was given the first euthanasia in India: गाजियाबाद में 2013 से बेड पर अचेत पड़े हरीश राणा के मां-बाप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बेटे की इच्छा मृत्यु की मांग की है. उनका कहना है कि सभी डॉक्टर और अस्पताल बेटे के दोबारा ठीक होने की संभावना को खारिज कर चुके हैं. ऐसे में वे बेटे को इस दुर्दशा से गुजरते नहीं देख सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं लिया और मामले को जनवरी के लिए टाल दिया है. इस याचिका के बाद देश में इच्छा मृत्यु का मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. 

क्या होती है इच्छा मृत्यु?

बड़ा सवाल ये है कि यह इच्छा मृत्यु आखिर क्या है, जिसके लिए बाकायदा अनुमति मांगनी पड़ती है. असल में इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति की इच्छा से जीवन समाप्त करने की बात होती है. इस इच्छा मृत्यु को दो प्रकारों में बांटा जाता है. जिनमें पहली है सक्रिय यूथेनेशिया (एक्टिव), इसमें डॉक्टर दवा देकर असाध्य रोग से जूझ रहे व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त कर देता है. वहीं दूसरी है निष्क्रिय यूथेनेशिया (पैसिव), इसमें असाध्य रोग से जूझ रहे मरीज के जीवन रक्षक उपकरण (जैसे वेंटिलेटर) हटा दिए जाते हैं. जिससे उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाए. 

भारत में यह विषय लंबे समय से न्यायिक और नैतिक बहस का केंद्र रहा है. अगर देश के कानूनों की बात की जाए तो भारत में सक्रिय यूथेनेशिया अवैध है. यानी कोई डॉक्टर किसी भी स्थिति में मरीज को जहरीला इंजेक्शन या दवाई देकर नहीं मार सकता. इस कृत्य को हत्या या गैर इरादतन हत्या के तहत दंडनीय माना गया है. हालांकि, निष्क्रिय यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अपनी अनुमति दी है. 

भारत में पहली इच्छा मृत्यु किसे दी गई?

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से प्रमीशन मिलने के बाद देश में पहली बार 2011 में अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु दी गई. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने 2018 में बड़ा फैसला देते हुए 'गरिमा के साथ मृत्यु' को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हिस्सा माना. 

कोर्ट के इस फैसले से असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को जीवन रक्षक उपचार रोकने की अनुमति मिली. साथ ही लिविंग विल बनाने का प्रावधान भी हुआ. जिसमें व्यक्ति पहले से ही अपनी इच्छा दर्ज करा सकता है कि असाध्य स्थिति में उसे उपचार न दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को बनाया सरल

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस प्रक्रिया को और सरल बनाया. इसमें इच्छा मृत्यु के लिए हाई कोर्ट की अनुमति की अनिवार्यता हटाकर मेडिकल बोर्ड की भूमिका बढ़ाई गई. कुल मिलाकर, भारत में पैसिव यूथेनेशिया सशर्त वैध है, लेकिन सक्रिय नहीं.

इस बहस के बीच कर्नाटक ने इस साल यानी जनवरी 2025 में बड़ा कदम उठाया, जब वहां पर 'राइट टू डाई विद डिग्निटी' की पहल की गई. इसके तहत राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सर्कुलर जारी कर सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2023 के फैसलों को लागू करने का आदेश दिया. 

क्या है कर्नाटक राइट टू डाई कानून?

इसके तहत राज्य के सभी अस्पतालों में प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड गठित किए जाएंगे. वे असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों या गंभीर रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु के अनुरोधों पर निर्णय लेंगे.

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने स्पष्ट किया कि यह यूथेनेशिया नहीं है. यह केवल उन मरीजों के लिए है जहां उपचार से कोई लाभ नहीं हो रहा और पीड़ा बढ़ रही है. यह लिविंग विल को भी मान्यता देता है.उनके मुताबिक, इस पहल से डॉक्टरों और परिवारों को कानूनी सुरक्षा और अनावश्यक पीड़ा से राहत मिलेगी. 

कर्नाटक में इस संबंध में संस्थागत नियम बनाकर बेशक बड़ी पहल कर दी गई है. लेकिन बाकी राज्य इस मामले में अभी भी पीछे हैं. वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं. इसकी वजह से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे मरीज इन राज्यों में परेशानी महसूस करते हैं. 

दुनिया के दूसरे देशों में यूथेनेशिया पर क्या है नियम?

अगर दुनिया के बाकी देशों की बात की जाए वहां पर इच्छा मृत्यु के लिए अलग-अलग कानून हैं. नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्पेन, कनाडा, कोलंबिया और न्यूजीलैंड में सक्रिय यूथेनेशिया वैध है. यानी कि मरीज की इच्छा पर डॉक्टर घातक इंजेक्शन देकर उसे गरिमामय मृत्यु दे सकता है. 



स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे कि ओरेगन, कैलिफोर्निया आदि में असिस्टेड सुसाइड की अनुमति है. यानी कि असाध्य रोग से पीड़ित मरीज खुद जहरीली दवा लेकर अपनी जान दे देता है. ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य, इक्वाडोर और फ्रांस में भी इसी तरह की इच्छा मृत्यु की अनुमति है.

कुल मिलाकर यूरोप के कई देशों में पैसिव यूथेनेशिया व्यापक रूप से स्वीकार्य है, लेकिन सक्रिय नहीं. भारत में भी दुरुपयोग की आशंका की वजह से सक्रिय इच्छा मृत्यु पर पाबंदी है. किसी भी परिवार के लिए यह बेहद दुखद पल होता है कि वह अपनी मर्जी से किसी परिजन की इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगे. लेकिन अब यह भी मूलभूत अधिकारों का एक अहम हिस्सा बन गया है. 

