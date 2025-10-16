Advertisement
Explainer: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ा तो क्या होगा? वो 7 खतरनाक अंजाम, जिससे डरे हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स

Pakistan Afghanistan News: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हाल में हुए सैन्य संघर्ष के बाद फिलहाल अस्थाई शांति है. लेकिन अगर यह शांति टूटी और बात पूर्ण युद्ध तक पहुंच गई तो क्या होगा. इस युद्ध के नतीजों की सोचकर ही डिफेंस एक्सपर्ट डरे हुए हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:11 PM IST
Pakistan Afghanistan Military Conflict: पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव अब सिर्फ एक सुरक्षा समस्या नहीं रहा. यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक संकट बन सकता है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सीमा उल्लंघन, आतंकियों को शरण देने और हवाई हमलों के आरोप लगा रहे हैं. जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि इस संघर्ष की चपेट में सबसे पहले आम लोग आए हैं. वो लोग जो सालों से सीमा के दोनों ओर एक साझा ज़िंदगी जीते थे. सवाल उठ रहा है कि अगर दोनों पक्षों की यह भिड़ंत पूर्ण युद्ध में बदलती है तो क्या नतीजा होगा. जियो पॉलिटिकल एक्सपर्टों का कहना है कि पूर्ण युद्ध की स्थिति में दोनों ओर भारी बर्बादी देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं कि इस संघर्ष का क्या नतीजा होगा. 

गांवों में पसरा सन्नाटा

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, बलूचिस्तान के चमन और अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाकों में अब गोलियों की आवाज़ें उतनी ही आम हो चुकी हैं जितनी कभी वहां व्यापार की चहल-पहल हुआ करती थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार हवाई हमलों और मोर्टार शेलिंग के कारण सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं.

कई गांव पूरी तरह खाली हो गए हैं. पाकिस्तान के भीतर राहत शिविर बन रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी इतनी है कि शरणार्थी परिवारों को दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पा रहा है. एक पाकिस्तानी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है; यह एक धीमी गति से बढ़ता हुआ युद्ध है, जिसका कोई साफ अंत नहीं दिखता.'

व्यापारिक नाकेबंदी से टूटा आर्थिक कनेक्शन

चमन और तोरखम जैसे बॉर्डर पोस्ट कभी दोनों देशों के बीच व्यापार की रीढ़ हुआ करते थे. लेकिन अब ये दरवाजे बंद हैं. इसकी वजह से ट्रक खड़े हैं और माल सड़ रहा है. हजारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं. अफगानिस्तान पहले ही अपने आयात का 60% से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान से लाता है. अब यह आपूर्ति रुकने से वहां खाद्य संकट की स्थिति बन रही है.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इस टकराव का खामियाजा भुगत रही है. इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान को निर्यात घटा है और सुरक्षा पर बजट काफी बढ़ गया है. सीमा प्रबंधन पर अब अरबों रुपये खर्च होने लगे हैं. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर यह स्थिति अगले तीन महीनों तक चली, तो दोनों देशों के GDP पर 2-3% तक का सीधा असर पड़ेगा.

आतंकवाद का साया फिर गहराया

इस टकराव का सबसे गंभीर असर आतंकवाद के फैलाव के रूप में सामने आ रहा है. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और अन्य चरमपंथी संगठन इस तनाव को “मौका” मान रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि सीमा के दुर्गम इलाकों में नई भर्तियाँ और प्रशिक्षण शिविर सक्रिय हो गए हैं.

पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान इन गुटों को सुरक्षित पनाह दे रहा है, जबकि काबुल का कहना है कि पाकिस्तान अपनी असफल नीतियों का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है. इन आरोप–प्रतिआरोपों के बीच, आतंकवादी नेटवर्क और मज़बूत हो रहे हैं, जो आगे चलकर पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

ड्रोन युद्ध: नई तकनीक लेकिन दुश्मनी पुरानी 

अब युद्ध सिर्फ ज़मीन पर नहीं, आसमान में भी लड़ा जा रहा है. हालिया झड़पों में दोनों पक्षों ने ड्रोन हमले किए हैं, जो न केवल सैन्य ठिकानों, बल्कि कभी-कभी नागरिक इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से 'सीमा पार गलती' या 'असावधानी से हुई हवाई घुसपैठ' का खतरा कई गुना बढ़ गया है. किसी भी गलत आकलन से व्यापक युद्ध भड़क सकता है और इस बार परिणाम सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक होंगे.

कूटनीति की कमी और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय बेचैनी

भारत, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शांति प्रयास नहीं हुए, तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है. दिलचस्प यह है कि न तो पाकिस्तान और न ही तालिबान किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को फिलहाल स्वीकार कर रहे हैं.

कई विश्लेषकों का मानना है कि इस हठ के पीछे दोनों की राजनीतिक मजबूरियां हैं. पाकिस्तान के भीतर आर्थिक असंतोष और तालिबान की वैधता पर सवाल. इसलिए कोई भी पक्ष 'कमज़ोर दिखने' का जोखिम नहीं उठाना चाहता.

आम लोग कीमत चुकाने को मजबूर

जब राजनीति असफल होती है, तो कीमत हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है. सीमा के दोनों ओर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है और किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. कई रिपोर्टें बताती हैं कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा स्थिति भी गंभीर रूप से बिगड़ी है. उन्हें सुरक्षित ठिकानों की तलाश में रातों को पलायन करना पड़ रहा है. मानवाधिकार संगठनों ने इसे 'धीरे-धीरे फैलता मानवीय आपदा' बताया है.

राजनीतिक अस्थिरता और संभावित संकट

पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है. सीमा पर बढ़ता युद्ध अब उसके लिए एक नया दबाव बन गया है. वहीं, तालिबान शासन भी घरेलू समर्थन खोने के डर से किसी तरह की 'पीछे हटने' की नीति नहीं अपनाना चाहता. दोनों पक्ष अपनी-अपनी जनता को 'सुरक्षा' का भरोसा दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, दोनों की घरेलू स्थिरता उतनी कमज़ोर होगी.

इस बार का संघर्ष सिर्फ दो सीमाओं के बीच का विवाद नहीं बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की शांति और भविष्य की परीक्षा है. अगर पाकिस्तान और तालिबान ने समय रहते कूटनीतिक संवाद का रास्ता नहीं अपनाया, तो यह टकराव एक ऐसे युद्ध में बदल सकता है जिसका कोई विजेता नहीं होगा. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

pakistan taliban newspakistan afghanistan news

