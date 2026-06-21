When Nehru and Gandhi Visit Switzerland: यूएस और ईरान में जंग खत्म करने के लिए एमओयू साइन हो चुका है और अब स्थायी समझौते के लिए जल्द ही दोनों मुल्कों के बीच स्विटजरलैंड में सीधी बातचीत होने वाली है. यह बातचीत कब शुरू होगी, यह अभी तय नहीं है. लेकिन इसके लिए जगह तय हो चुकी है. यह जगह है, स्विट्जरलैंड का ब्यूर्गेनस्टॉक. खास बात ये है कि स्विटजरलैंड में जहां अमेरिका-ईरान मिलने वाले हैं, वहां 1953 में नेहरू और इंदिरा गांधी भी गए थे. उन्होंने वहां पर एक ऐसी हस्ती से मुलाकात की थी, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है. लेकिन सवाल ये है कि वे उस वक्त वहां क्या करने गए थे?