When Nehru and Gandhi Visit Switzerland: यूएस और ईरान में जंग खत्म करने के लिए एमओयू साइन हो चुका है और अब स्थायी समझौते के लिए जल्द ही दोनों मुल्कों के बीच स्विटजरलैंड में सीधी बातचीत होने वाली है. यह बातचीत कब शुरू होगी, यह अभी तय नहीं है. लेकिन इसके लिए जगह तय हो चुकी है. यह जगह है, स्विट्जरलैंड का ब्यूर्गेनस्टॉक. खास बात ये है कि स्विटजरलैंड में जहां अमेरिका-ईरान मिलने वाले हैं, वहां 1953 में नेहरू और इंदिरा गांधी भी गए थे. उन्होंने वहां पर एक ऐसी हस्ती से मुलाकात की थी, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है. लेकिन सवाल ये है कि वे उस वक्त वहां क्या करने गए थे?
भारत के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ वर्ष 1953 में स्विटजरलैंड की यात्रा की थी. वे ब्यूर्गेनस्टॉक में कॉमेडी किंग चार्ली चैप्लिन से मिलने गए थे. यह मुलाकात महज संयोग नहीं थी, बल्कि एडविना माउंटबेटन की पहल पर हुई थी. इस दौरान नेहरू-इंदिरा ने चार्ली चैप्लिन से वैश्विक राजनीति, शांति और समाज पर लंबी चर्चा की थी.
इतिहासकारों के मुताबिक, तत्कालीन पीएम नेहरू 1953 में भारतीय राजदूतों के सम्मेलन और राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों की बैठक से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए स्विटजरलैंड पहुंचे थे. उनका यह कार्यक्रम स्वतंत्र भारत की विदेश नीति को मजबूत करने और विश्व शांति के संदेश को फैलाने के लिए तय किया गया था.
इस दौरे में वे अपनी 35 साल की बेटी इंदिरा गांधी को भी लेकर गए थे. इंदिरा उस वक्त तक राजनीति में नहीं आई थीं. हालांकि, अपने पिता की सहयोगी की तरह वे अक्सर उनकी राजकीय यात्राओं में साथ जाती रहती थीं. उनका चार्ली चैप्लिन से मिलने का पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था. यह कार्यक्रम संयोग से बना था.
असल में चार्ली चैप्लिन कम्युनिस्ट विचार वाले थे, जिसके चलते अमेरिका ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था. काली सूची में शामिल होने के बाद वे स्विट्जरलैंड में निर्वासन की तरह रह रहे थे. चूंकि नेहरू भी समाजवादी विचारों के थे, इसलिए वे चैप्लिन से मिलना चाहते थे. जब उनकी महिला मित्र और भारत के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन को इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों की मुलाकात का इंतजाम किया.
एडविना माउंटबेटन के कहने पर चैप्लिन ब्यूर्गेनस्टॉक पहुंचे और वहां पर जवाहर लाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से 16 मई 1953 को मुलाकात की. ब्यूर्गेनस्टॉक, ल्यूसर्न झील के ऊपर स्थित एक शानदार पहाड़ी रिसॉर्ट है.
बताया जाता है कि दोनों ने इस मुलाकात पर विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की. नेहरू और चैप्लिन ने वैश्विक राजनीति, शांति, मानवता, कला और समाज की चुनौतियों पर लंबी चर्चा की. चैप्लिन युद्ध और फासीवाद के विरोधी थे. वे अपनी 'द ग्रेट डिक्टेटर' जैसी फिल्मों के जरिए इस बात को खुले तौर पर जाहिर भी कर चुके थे.
वे नेहरू की अहिंसा और विश्व शांति की नीति से काफी प्रभावित थे. ऐसे में दोनों के विचार मेल खाते थे. इंदिरा गांधी भी इस चर्चा का शामिल थीं. बाद में नेहरू ने चैप्लिन को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने इस मुलाकात को याद किया.
नेहरू-इंदिरा की इस यात्रा के दौरान एक अजीब घटना भी घटी. असल में नेहरू और चैप्लिन एक कार में सवार थे, जिसमें ड्राइविंग काफी खतरनाक साबित हुई. दोनों ही मौत के मुंह से बाल-बाल बचे. स्विस मीडिया ने इस घटना को बाद में 'चैप्लिन और नेहरू ने मौत को धोखा दिया' शीर्षक से रिपोर्ट भी प्रकाशित की.
इंदिरा गांधी के लिए भी यह यात्रा खासी अहम थी. वे अपने पिता के साथ अंतरराष्ट्रीय दौरे करते रहती थी, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष कूटनीति अनुभव मिलता था. इसका लाभ उन्हें तब मिला, जब बाद में वे भारत की प्रधानमंत्री बनीं और नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाया. इस मुलाकात की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसमें नेहरू, इंदिरा और चैप्लिन एक साथ दिखते हैं.
ऐसे में जब ब्यूर्गेनस्टॉक फिर से वैश्विक वार्ता का केंद्र बन रहा है, तो इतिहास खुद-ब-खुद दोहराया सा लग रहा है. 1953 में जिस जगह पर शांति और मानवता की चर्चा हुई थी, वहीं आज अमेरिका-ईरान भी शांति की राह ढूंढने के लिए बैठेंगे. नेहरू-इंदिरा की चैप्लिन से मुलाकात ने दुनिया को बताया था कि संवाद ही सभी समस्याओं का समाधान है.