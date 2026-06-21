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स्विटजरलैंड में जहां मिलने वाले हैं अमेरिका-ईरान, वहां 1953 में क्या करने गए थे नेहरू और इंदिरा गांधी? जिसकी आज भी होती चर्चा

Nehru-Gandhi Visit to Switzerland: स्विटजरलैंड में जहां पर शांति की राह ढूंढने के लिए अमेरिका-ईरान मिलने वाले हैं. वहीं पर 1953 में नेहरू और इंदिरा गांधी भी गए थे और एक खास हस्ती से मुलाकात की थी. सवाल है कि वे आखिर वहां क्या करने गए थे, जिसकी आज भी चर्चा होती है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 21, 2026, 04:20 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:20 AM IST
स्विटजरलैंड में जहां मिलने वाले हैं अमेरिका-ईरान, वहां 1953 में क्या करने गए थे नेहरू और इंदिरा गांधी? जिसकी आज भी होती चर्चा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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