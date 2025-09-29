चीन पर भारत का 'सामरिक प्रहार', अब ट्रेन से बॉर्डर पर पहुंचेंगे टैंक-तोप; भूटान तक रेल लाइन बिछाने के मायने समझिए

Meaning of Rail Link in India Bhutan for China: भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बीच भारत ने भूटान तक दो रेल लाइनों की घोषणा की है. रेल मंत्री के मुताबिक, इन रेल परियोजनाओं से भारत और भूटान के बीच व्यापार में तेजी आएगी. साथ ही भूटान में बने माल को रेल मार्ग के जरिए बंदरगाह तक जल्द पहुंचाना भी आसान हो जाएगा. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. यह भारत की एक बड़ी रणनीति है, जिसके जरिए युद्ध के समय चीन की मांद में घुसकर दांत तोड़ना संभव हो पाएगा. मोदी सरकार का यह कदम न केवल भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमताओं को मज़बूत करेगा बल्कि सरहद पर चीन के फेवर में इकतरफा झुके रणनीतिक संतुलन को भी बदलकर रख देगा.

कहां से कहां तक जाएंगी रेल लाइनें?

रेल मंत्री के मुताबिक, सोमवार को घोषित की गई दो रेल लाइनों में से पहली लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गेवेलफुग तक जाएगी, जबकि दूसरी लाइन बोंगाईगांव से भूटान के समद्रुप जोंगखार तक पहुंचेगी. ये दोनों लाइनें भूटान के दक्षिणी हिस्सों को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ेंगी. यहां से चीन की सीमा अपेक्षाकृत नज़दीक है, इसलिए इस कनेक्टिविटी का रक्षा दृष्टि से बड़ा महत्व माना जा रहा है.

चूंकि भूटान की सुरक्षा कि जिम्मेदारी भारत की है. इसलिए भारत के लिए वहां पर अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करना बेहद जरूरी है. वर्तमान में हालात ये है कि भूटान समेत देश के सीमावर्ती इलाकों तक सड़क मार्ग से सेना और भारी हथियार पहुंचाने में कई दिन लग जाते हैं. कई जगह सड़कें ही नहीं हैं या हैं भी तो बेहद संकरी. जिससे सेना के बड़े ट्रक या हथियार ऊंचे इलाकों तक जा पाते. अब भूटान के अंदर तक भारतीय रेल लाइन बन जाने से भारतीय सैनिकों, टैंकों, बख़्तरबंद गाड़ियों और तोपख़ानों को बहुत कम समय में मौके पर पहुंचाया जा सकेगा. युद्ध की स्थिति में समय की यह बचत कई बार निर्णायक साबित होती है.

खतरनाक टैंकों- तोपों की तेजी से होगी तैनाती

सामान्य परिस्थितियों में भी सेना को भूटान समेत ऊंचे पहाड़ी इलाकों में गोला-बारूद, ईंधन और राशन जैसी रसद सामग्री पहुंचाने में दिक़्क़तें आती हैं. अब रेल मार्ग बन जाने से भारी मात्रा में सामग्री को तेज़ी से ले जाना संभव होगा. उदाहरण के तौर पर, जहां अब तक दर्जनों ट्रकों की ज़रूरत पड़ती थी, वहां एक रेलगाड़ी ही वही काम कर सकेगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन रेल मार्गों के जरिए भारत अपने मुख्य युद्धक टैंक (T-90 और अर्जुन), आर्टिलरी गन (K-9 Vajra और बोफ़ोर्स), मिसाइल लांचर और एयर डिफ़ेंस सिस्टम भी भूटान-चीन सीमा तक पहुंचा सकता है. इससे किसी भी आकस्मिक हमले की स्थिति में चीन पर तुरंत जवाबी कार्रवाई कर पीछे हटने का दबाव बनाया जा सकेगा.

सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा होगी मजबूत

यह रेल कनेक्टिविटी भारत को हवाई रास्तों पर पूरी तरह निर्भर रहने से भी बचाएगी. हवाई आपूर्ति तेज़ तो होती है, लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा है और मौसम पर भी निर्भर रहती है. रेल के ज़रिए न केवल किफ़ायती बल्कि भरोसेमंद आपूर्ति व्यवस्था तैयार होगी.

यह रेल नेटवर्क सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) की सुरक्षा को भी मज़बूत करेगा. यह संकरा इलाक़ा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है. अगर चीन इस कॉरिडोर को काटने की धमकी देता है तो भारत इन रेल लाइनों की मदद से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सेना और हथियारों को तेजी से तैनात कर सकेगा.

दोनों देशों में सुधरेंगे रिश्ते

सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि इन रेल मार्गों से भारत और भूटान के बीच आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते भी और गहरे होंगे. इससे दोनों देशों का आपसी भरोसा बढ़ेगा और चीन की विस्तारवादी रणनीति पर अंकुश लगेगा.

कुल मिलाकर, भूटान तक बनने वाली रेल लाइनें भारत की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा हैं. ये लाइनें न केवल सैनिकों और हथियारों को तेज़ी से पहुंचाने का साधन बनेंगी, बल्कि भारत की सामरिक स्थिति को इस क्षेत्र में निर्णायक रूप से मज़बूत करेंगी.

भारत से क्यों चिढ़ता है चीन?

बताते चलें कि भूटान में भारत की मौजूदगी चीन के लिए हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रही है. उसे इस बात से हमेशा टेंशन रही है कि भूटान की रक्षा के लिए बार-बार भारत आगे क्यों आ जाता है. वर्ष 2017 में जब चीनी सेना ने डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की थी तो भूटान की तरफ से भारतीय सेना ने ही चीन को चुनौती दी थी. अगर भविष्य में ऐसा कोई तनाव फिर से होता है तो रेल मार्ग से सेना को तुरंत सीमा पर पहुंचाना कहीं आसान होगा.