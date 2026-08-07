/मुफ्त UPI का दौर खत्म! क्या अब हर डिजिटल पेमेंट पर ढीली करनी होगी जेब? समझें टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बड़े संकेत

ये तो ट्रांजैक्शन की संख्या हुई. अब कितने का लेन-देन हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए. जुलाई महीने में UPI के ज़रिए देश में लगभग 30 लाख करोड़ रुपयों का लेनदेन ​हुआ. ये आज तक भारत में किसी महीने हुए UPI ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है. इस हिसाब से एक दिन में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये और एक घंटे में 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं. जितनी देर में हम आपको ये बता रहे हैं, उतनी देर में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो चुका होगा. अगर ये कहें कि UPI ही भारत की असली करेंसी है तो ग़लत नहीं होगा.