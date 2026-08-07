/मुफ्त UPI का दौर खत्म! क्या अब हर डिजिटल पेमेंट पर ढीली करनी होगी जेब? समझें टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बड़े संकेत

UPI Transaction Fees News: क्या 55 करोड़ लोगों की पसंद बन चुका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI पर अब चार्ज लगने जा रहा है? क्या UPI के ज़रिए पैसे ट्रांसफर करना मुफ्त नहीं रहेगा? आख़िर UPI को लेकर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब इसे समझिए. आज लोकसभा ने डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR चार्ज से जुड़ा बिल पास किया है. इस बिल का नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ अमेंडमेंट बिल, 2026. इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 में बदलाव का प्रस्ताव है.
इस संशोधन से सरकार को भविष्य में UPI पर MDR चार्ज की अनुमति देने का कानूनी आधार मिल जाता है. MDR वो फीस है जो दुकानदार या व्यापारी, बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर को UPI भुगतान के लिए देते हैं.
ये बिल उस क़ानूनी गारंटी को समाप्त कर देता है, जिसके तहत अब तक UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगता था. इस बिल को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं. लोगों को लग रहा है कि अब UPI करना मुफ्त नहीं रहेगा. वो UPI जिसका इस्तेमाल 55 करोड़ लोग लेन-देन के लिए करते हैं. वो UPI जिसके आने के बाद लोगों का जीवन आसान हो गया है.
अब घर से निकलते वक़्त अपना बटुआ लेकर चलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है. UPI ने आपके मोबाइल को ही वॉलेट में तब्दील कर दिया है. वो UPI जिसके जरिए आप सब्ज़ी वाले से लेकर ऑटो वाले तक को पैसे का भुगतान करते हैं. 10 रुपये के सामान से लेकर 5 लाख रुपये तक के बिल का पेमेंट कर सकते हैं.
लेकिन क़ानून में बदलाव से लोगों को लगने लगा है कि हर UPI लेन-देन पर चार्ज देना पड़ेगा. यहां तक कि कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि परिवार में किसी सगे-संबंधी को भी UPI के ज़रिए पैसे भेजने पर चार्ज देना होगा. आज DNA में आपको इन सभी सवालों का अभी तक की जानकारी के मुताबिक़ जवाब जानना चाहिए.
इस बिल के पास होने का ये मतलब कतई नहीं है कि UPI के जरिए लेन-देन पर तुरंत कोई चार्ज लगने जा रहा है. सरकार ने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है. अभी सिर्फ चार्ज लगाने का एक क़ानूनी ढांचा बनाया जा रहा है, जिसके आधार पर सरकार बाद में MDR लागू करने का फ़ैसला कर सकती है.
अभी ये भी तय नहीं है कि कितना चार्ज लगेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ ये चार्ज 0.25% से लेकर 0.5% तक हो सकता है. यानी एक लाख रुपये के लेन-देन पर 250 रुपये से लेकर 500 रुपये की बात कही जा रही है. लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
ये चार्ज हर लेन-देन पर नहीं लगेगा. प्रस्ताव के अनुसार 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर चार्ज लगाया जा सकता है.
ये चार्ज ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा बल्कि व्यापारियों से लेने की बात है. छोटे व्यापारियों से भी नहीं लिया जाएगा बल्कि बड़े व्यापारी ये चार्ज देंगे. हालांकि इसका एक पहलू ये है कि जिन व्यापारियों को ये चार्ज देना होगा, वो अंतत: ग्राहकों से ही इसकी वसूली करेंगे, वो अपनी जेब से नहीं देंगे.
छोटे दुकानदारों और किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी Person to Person UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहने की संभावना है. इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को UPI के ज़रिए पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उस पर चार्ज नहीं लगेगा.
हालांकि चार्ज को लेकर ये सारी बातें अभी संभावनाएं हैं. अंतिम स्थिति उस समय स्पष्ट होगी जब सरकार अधिसूचना जारी करेगी. तभी पता चलेगा कि MDR कब लागू होगा, कितना होगा और किन-किन लेन-देन पर होगा.
10 साल पहले शुरू हुई UPI सुविधा को लेकर आज आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार UPI पर नियमों में संशोधन क्यों कर रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको भले ही UPI करने पर कोई चार्ज नहीं चुकाना पड़ रहा है लेकिन हर लेन-देन पर खर्च होता है. किसी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और उसके रखरखाव पर खर्च करना पड़ता है.
#DNAमित्रों | इस विश्लेषण को आप मुफ्त में UPI कर सकते हैं..2,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन.. महंगा पड़ेगा?
UPI पर संभावित 'चार्ज' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #UPI #RBI #DigitalPayments @rahulsinhatv pic.twitter.com/Rm645rzn6i
— Zee News (@ZeeNews) August 6, 2026
UPI के मामले में भी सर्वर, साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करना पड़ता है. ये पैसा बैंक, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे कि फोन पे, गूगल पे और दूसरी कंपनियों को लगाना पड़ता है लेकिन उन्हें इससे सीधी कमाई नहीं होती.
इस खर्च का एक हिस्सा केंद्र सरकार इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देती है. 2026-27 के बजट में इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. लेकिन इसके बावजूद कंपनियों को बड़ी रक़म खर्च करनी पड़ती है.
वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सब्सिडी से सिर्फ़ 11% खर्च पूरा होता है. यानी लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये साल भर में डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को खर्च करना पड़ता है. लंबे समय में इस डिजिटल इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए माना जा रहा है कि चार्ज लगाया जाए.
पैसा आने पर कंपनियां साइबर फ्रॉड रोकने पर खर्च करेंगी. साथ ही नई टेक्नोलॉजी में निवेश भी करेंगी ताकि UPI बदलते समय के साथ कदम मिला सके. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है. UPI की वजह से सरकार को कई तरह के फायदे भी होते हैं.
उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में RBI ने नए नोट छापने पर 4,875 करोड़ रुपये खर्च किए. ये स्थिति उस समय है जब लोग लेन-देन के लिए बड़ी संख्या में UPI का इस्तेमाल करते हैं. अगर UPI नहीं होता तो नोट छापने पर सरकार को और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते.
सिर्फ़ नोट छापने का ही खर्च नहीं बचा है. बल्कि UPI की वजह से बैंकों पर बोझ भी कम हुआ है. UPI से लेन-देन के कारण लोगों को बैंक कम जाना पड़ता है. इससे स्टाफ और नई ब्रांच नहीं खोलने के रूप में बैंकों को बचत हुई है.
UPI के कारण ATM का इस्तेमाल भी कम हुआ है. इसके कारण पिछले 2-3 वर्षों में भारत में ATM की संख्या में कमी आई है. मार्च 2024 में देश में 2 लाख 53 हज़ार ATM थे जो घटकर मार्च 2025 में 2 लाख 51 हज़ार रह गए. यानी आबादी बढ़ने के बाद भी ATM कम हो रहे हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 2014-15 में नकद लेन-देन से अर्थव्यवस्था पर GDP के 1.7% के बराबर बोझ बढ़ा. आज के समय में GDP का 0.1% भी 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. साथ ही डिजिटल लेन-देन से पारदर्शिता में भी बढ़ोतरी होती है. हर लेन-देन को ट्रैक किया जा सकता है.
ऐसे में UPI को आगे भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश होनी चाहिए. भारत काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट माना जाता है. कहीं ऐसा न हो कि चार्ज लगने पर लोग UPI का इस्तेमाल कम कर दें.
आज जब हम UPI पर बात कर रहे हैं तो इसकी कामयाबी का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है. UPI ने अभी पिछले महीने यानी जुलाई में ही एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. सिर्फ़ एक महीने में भारत में UPI के माध्यम से 2,366 करोड़ लेन-देन हुए. यानी एक दिन में 76 करोड़ और एक घंटे में 3 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए. हमें ये बताने में 10 सेकेंड का समय लगा होगा और इस दौरान 88,000 से ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन हो गए होंगे.
ये तो ट्रांजैक्शन की संख्या हुई. अब कितने का लेन-देन हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए. जुलाई महीने में UPI के ज़रिए देश में लगभग 30 लाख करोड़ रुपयों का लेनदेन हुआ. ये आज तक भारत में किसी महीने हुए UPI ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है. इस हिसाब से एक दिन में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये और एक घंटे में 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं. जितनी देर में हम आपको ये बता रहे हैं, उतनी देर में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो चुका होगा. अगर ये कहें कि UPI ही भारत की असली करेंसी है तो ग़लत नहीं होगा.
अगर जुलाई की तरह ही लेन-देन पूरे साल बना रहे तो एक साल में UPI के ज़रिए 359 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन होगा. इसकी तुलना GDP से करें तो 2025-26 में भारत की नॉमिनल GDP 346 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी. यानी भारत की GDP से भी ज़्यादा लेन-देन.
2,000 रुपये से ऊपर के लेन-देन पर चार्ज लगाने की बात कही जा रही है. आपको ये भी जानना चाहिए कि 2,000 रुपये से ऊपर के कितने UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में व्यापारी से होने वाले कुल लेन-देन का केवल 5 प्रतिशत 2,000 रुपये से ज़्यादा का था. यानी 100 में से केवल 5 लेन-देन 2,000 रुपये से ज़्यादा के हैं. इसका मतलब ये है कि केवल 5% लेन-देन पर चार्ज लगाया जा सकता है. लेकिन वैल्यू के मामले में ये बहुत ज़्यादा है. 2,000 रुपये से ज़्यादा के लेन-देन की वैल्यू कुल वैल्यू में 65% यानी लगभग दो-तिहाई है.
UPI भारत की बहुत बड़ी सफलता है. ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट प्लैटफॉर्म है. दुनिया में रियल-टाइम पेमेंट का लगभग आधा UPI के जरिए होता है.
रियल-टाइम पेमेंट में हिस्सेदारी की बात करें तो भारत 49% के साथ पहले स्थान पर. ब्राजील 14% के साथ दूसरे स्थान पर और थाईलैंड 8% के साथ तीसरे स्थान पर है. चीन 6% के साथ चौथे स्थान पर और दक्षिण कोरिया 3% के साथ पांचवें स्थान पर है.
यानी भारत में अकेले ब्राजील, थाईलैंड, चीन और दक्षिण कोरिया के कुल लेनदेन से अधिक रियल-टाइम भुगतान होते हैं. इसके इस्तेमाल में आसानी की वजह से ही अब UPI दुनिया के 10 देशों तक पहुंच चुका है. इससे भारत की डिजिटल तकनीक और सॉफ्ट पावर- दोनों मज़बूत हो रही है. जहां तक UPI पर चार्ज की बात है तो अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा.