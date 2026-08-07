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मुफ्त UPI का दौर खत्म! क्या अब हर डिजिटल पेमेंट पर ढीली करनी होगी जेब? समझें टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बड़े संकेत

UPI Transaction News: क्या देश में अब हरेक मुफ्त UPI का दौर खत्म होने वाला है? क्या अब हर डिजिटल पेमेंट पर लोगों को जेब ढीली करनी होगी? यह सवाल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के संसद में पेश होने के बाद उठ रहा है. आइए, आपको इस बिल के बारे में विस्तार से समझाते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 01:04 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:08 AM IST
मुफ्त UPI का दौर खत्म! क्या अब हर डिजिटल पेमेंट पर ढीली करनी होगी जेब? समझें टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बड़े संकेत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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