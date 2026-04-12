भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं? वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार क्या इसी श्रेणी में आते हैं?

Recent Supreme Court Order on Fundamental Rights: सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि वोट देना और चुनाव लड़ना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. ये दोनों अधिकार एक-दूसरे से अलग हैं. चुनाव लड़ने का अधिकार ज्यादा सख्त नियमों के अधीन है. ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं? क्या वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार वाकई इस श्रेणी में नहीं आते हैं? इस बारे में हमारा संविधान और देश का कानून क्या कहता है. उससे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपनी क्या राय दी है.

क्या वोट देना और चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार है?

असल में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने 10 अप्रैल को बड़ा आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोट देना और चुनाव लड़ना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. ये दोनों अधिकार पूरी तरह वैधानिक हैं और केवल कानून की ओर से प्रदान की गई सीमा तक ही मौजूद हैं.

खंडपीठ ने इस दौरान पुराने फैसलों का हवाला दिया और कहा कि यह पहले से तय कानूनी सिद्धांत है.अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि वोट देने का अधिकार चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी का जरिया. वहीं चुनाव लड़ने का अधिकार इससे अलग और अतिरिक्त है. चुनाव लड़ने पर योग्यता, अयोग्यता, उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि और संस्थागत जरूरतों जैसे सख्त नियम लागू होते हैं. ये शर्तें संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं करतीं क्योंकि ये अधिकार मूलभूत नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 से निकले हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब समझिए

कानूनी जानकारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्पष्ट मतलब है कि संसद या विधानमंडल कानून के जरिए इन अधिकारों को विनियमित या सीमित कर सकते हैं. अगर वे ऐसा करते हैं तो मौलिक अधिकारों की तरह उन्हें अनुल्लंघनीय नहीं माना जाएगा. इससे चुनाव सुधारों, उम्मीदवारों की योग्यता और मतदाता सूची शुद्धिकरण जैसे काम भी आगे बढ़ाए जा सकेंगे और उन्हें संविधान में दिए मौलिक अधिकारो का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

अब आपको बताते हैं कि भारत में नागरिकों को कौन-कौन से मौलिक अधिकार हासिल हैं? संवैधानिक जानकारों के मुताबिक, भारतीय संविधान के भाग-3 (अनुच्छेद 12 से 35) में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है. ये अधिकार राज्य के दुरुपयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं. इन अधिकारों को केवल संवैधानिक संशोधन या आपातकाल जैसे विशेष परिस्थितियों में ही सीमित किया जा सकता है.

भारतीय नागरिकों को हासिल मूल अधिकार

भारतीय नागरिकों को हासिल प्रमुख मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), अभिव्यक्ति, का की स्वतंत्रता (19), शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24), धर्म की स्वतंत्रता (25-28), सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (29-30) और संवैधानिक उपचार का अधिकार (32) शामिल हैं. इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है.