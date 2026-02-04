Advertisement
trendingNow13097620
Hindi NewsExplainerमदर या फादर नहीं, परदादा डील हो जाए तो दुनिया पर राज करेगा भारत! चीन संग इस समीकरण से घबराए डोनाल्ड ट्रंप?

मदर या फादर नहीं, 'परदादा' डील हो जाए तो दुनिया पर राज करेगा भारत! चीन संग इस समीकरण से घबराए डोनाल्ड ट्रंप?

 India US Trade Deal Update:  ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड, EU और अब अमेरिका....भारत ने बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील साइन कर ली है. जिसमें से बीते 4 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं. अब भारत वर्ल्ड सुपरपावर कहलाने वाले अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 04, 2026, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मदर या फादर नहीं, 'परदादा' डील हो जाए तो दुनिया पर राज करेगा भारत! चीन संग इस समीकरण से घबराए डोनाल्ड ट्रंप?

India Trade deal Inside Story:  ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड, EU और अब अमेरिका....भारत ने बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील साइन कर ली है. जिसमें से बीते 4 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं. अब भारत वर्ल्ड सुपरपावर कहलाने वाले अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल ट्रेड डील की हामी भरी, बल्कि भारत पर टैरिफ को घटाकर 50 से 18 फीसदी कर दिया. जिसके लिए फरवरी 2025 से कोशिशें हो रही थी, वो डील अचानक से क्रैक कैसे हो गई, ये किसी को समझ में नहीं आया ? ट्रंप आखिर अचानक भारत के साथ डील के लिए कैसे मान गए ? कौन सा डर था, जिसने ट्रंप को भारत के साथ डील करने पर विवश कर दिया ? आइए समझते हैं.  

ट्रंप को सता रहा कौन सा डर, भारत के साथ डील की इनसाइड स्टोरी  

भारत ब्रिटेन, ओमान, यूनाइडेट अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन...जैसे देशों के साथ लगातार डील कर रहा है. भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक ट्रेड एग्रीमेंड कर रहा है. बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील को कुछ ही महीनों में ईयू समेत 4 फ्री ट्रेड डील साइन कर रहा है. टैरिफ और युद्ध नीतियों की वजह से तमाम देश पहले से ही अमेरिका से खफा है. भारत की ट्रेड डील्स से अमेरिका घबराया हुआ था. उसे लगा कि अगर यही रहा तो उसके मोलभाव की पावर खत्म हो जाएगी. भारत को अमेरिका का विक्लप इन देशों के साथ मिल जाएगा. ऐसे में उनकी ताकत कमजोर हो सकती है. अमेरिका भारत के ट्रेड डील्स से दवाब में था. ये एक बड़ी वजह रहा, जिसने उसे भारत के साथ ट्रेड डील के लिए मजबूर कर दिया है.  अगर ये कही कि भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड डील ने अमेरिका और भारत के बीच डील के लिए टर्निंग प्वाइंट का काम किया तो ये गलत नहीं होगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 

चीन के साथ भारत के बदलते रिश्तों ने ट्रंप की परेशानी बढ़ा दी 

पिक्चर अभी बाकी है, सिर्फ डील्स नहीं भारत और चीन के बीत रिश्तों की पिघलती बर्फ ने अमेरिको को पसीना ला दिया. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ने लगी है. भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के बीच भी कारोबारी संबंध बरकरार रहे हैं. चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है. भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार 155.6 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है.  भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने हाल ही में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूर हो रहे हैं. मौजूदा वक्त में भारत चीन के व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की तेजी आई है.  Trump US Tariff: आधी रात को एक फोन कॉल से बदल गया पूरा सीन,टैरिफ घटाया,भारत-अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील, पर 5 शर्तें भी  

भारत+ चीन के समीकरण से बदला पूरा सीन, बैकफुट पर आए ट्रंप  

 भारत से चीन को निर्यात 9.7 फीसदी बढ़ा है. सिर्फ निर्यात ही नहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई, चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से जारी किया तो वहीं चीनी और भारत के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है.अगस्त 2025 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीजिंग गए और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है. इस संबंध में आती मजबूती अमेरिका के लिए परेशानी का सबक बन सकती है.  

fallback

अगर हो जाए ये डील तो दुनिया पर राज करेगा भारत

IMF  2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी, उसमें भारत का योगदान 17 फीसदी का होगा. वहीं चीन का  26.6 फीसदी तो अमेरिका का योगदान  9.9 फीसदी की होगा.  यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाएगा. जिसमें अगर भारत और अमेरिका को साथ देखें तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उनका योदगान 26.9 फीसदी (17+9.9)  का होगा, जो चीन के कुल योगदान 26.6 फीसदी के करीब होगा. वहीं अगर चीन और भारत साथ आ जाएं तो 43.6 फीसदी ( 17+26.6) फीसदी होगा, जो अमेरिका के कुल योगदान से कई गुना और कुल ग्लोबल इकोनॉमी का करीब आधा होगा. भारत ये तस्वीर कभी पसंद नहीं कर पाएगा.    Trump US Tariff: आधी रात को एक फोन कॉल से बदल गया पूरा सीन,टैरिफ घटाया,भारत-अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील, पर 5 शर्तें भी

चीन का विक्लप भारत  

अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत को चीन का विक्लप देखते हैं. भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी, बड़ी आबादी वाला बाजार, युवा आबादी, कारोबार के लिए अनुकुल जगह...ऐसे फैक्टर्स हैं, जो भारत को चीन का विक्लप बनाते हैं. दुनिया के तमाम देश चीन के बजाए भारत का रुख कर रहे हैं और करना चाहते हैं . चीन में कारोबार में सरकारी दखल और सख्त नीतियों के चलते कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं. ऐसे मेंअमेरिका इस बाजार से खुल को अलग नहीं रख सकता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Trump deal

Trending news

ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप