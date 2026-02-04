मदर या फादर नहीं, 'परदादा' डील हो जाए तो दुनिया पर राज करेगा भारत! चीन संग इस समीकरण से घबराए डोनाल्ड ट्रंप?

India Trade deal Inside Story: ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड, EU और अब अमेरिका....भारत ने बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील साइन कर ली है. जिसमें से बीते 4 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं. अब भारत वर्ल्ड सुपरपावर कहलाने वाले अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल ट्रेड डील की हामी भरी, बल्कि भारत पर टैरिफ को घटाकर 50 से 18 फीसदी कर दिया. जिसके लिए फरवरी 2025 से कोशिशें हो रही थी, वो डील अचानक से क्रैक कैसे हो गई, ये किसी को समझ में नहीं आया ? ट्रंप आखिर अचानक भारत के साथ डील के लिए कैसे मान गए ? कौन सा डर था, जिसने ट्रंप को भारत के साथ डील करने पर विवश कर दिया ? आइए समझते हैं.

ट्रंप को सता रहा कौन सा डर, भारत के साथ डील की इनसाइड स्टोरी

भारत ब्रिटेन, ओमान, यूनाइडेट अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन...जैसे देशों के साथ लगातार डील कर रहा है. भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक ट्रेड एग्रीमेंड कर रहा है. बीते 6 सालों में 9 ट्रेड डील को कुछ ही महीनों में ईयू समेत 4 फ्री ट्रेड डील साइन कर रहा है. टैरिफ और युद्ध नीतियों की वजह से तमाम देश पहले से ही अमेरिका से खफा है. भारत की ट्रेड डील्स से अमेरिका घबराया हुआ था. उसे लगा कि अगर यही रहा तो उसके मोलभाव की पावर खत्म हो जाएगी. भारत को अमेरिका का विक्लप इन देशों के साथ मिल जाएगा. ऐसे में उनकी ताकत कमजोर हो सकती है. अमेरिका भारत के ट्रेड डील्स से दवाब में था. ये एक बड़ी वजह रहा, जिसने उसे भारत के साथ ट्रेड डील के लिए मजबूर कर दिया है. अगर ये कही कि भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड डील ने अमेरिका और भारत के बीच डील के लिए टर्निंग प्वाइंट का काम किया तो ये गलत नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन के साथ भारत के बदलते रिश्तों ने ट्रंप की परेशानी बढ़ा दी

पिक्चर अभी बाकी है, सिर्फ डील्स नहीं भारत और चीन के बीत रिश्तों की पिघलती बर्फ ने अमेरिको को पसीना ला दिया. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ने लगी है. भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के बीच भी कारोबारी संबंध बरकरार रहे हैं. चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है. भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार 155.6 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है. भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने हाल ही में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूर हो रहे हैं. मौजूदा वक्त में भारत चीन के व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की तेजी आई है. Trump US Tariff: आधी रात को एक फोन कॉल से बदल गया पूरा सीन,टैरिफ घटाया,भारत-अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील, पर 5 शर्तें भी

भारत+ चीन के समीकरण से बदला पूरा सीन, बैकफुट पर आए ट्रंप

भारत से चीन को निर्यात 9.7 फीसदी बढ़ा है. सिर्फ निर्यात ही नहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई, चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से जारी किया तो वहीं चीनी और भारत के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है.अगस्त 2025 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीजिंग गए और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, उसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है. इस संबंध में आती मजबूती अमेरिका के लिए परेशानी का सबक बन सकती है.

अगर हो जाए ये डील तो दुनिया पर राज करेगा भारत

IMF 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी, उसमें भारत का योगदान 17 फीसदी का होगा. वहीं चीन का 26.6 फीसदी तो अमेरिका का योगदान 9.9 फीसदी की होगा. यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाएगा. जिसमें अगर भारत और अमेरिका को साथ देखें तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उनका योदगान 26.9 फीसदी (17+9.9) का होगा, जो चीन के कुल योगदान 26.6 फीसदी के करीब होगा. वहीं अगर चीन और भारत साथ आ जाएं तो 43.6 फीसदी ( 17+26.6) फीसदी होगा, जो अमेरिका के कुल योगदान से कई गुना और कुल ग्लोबल इकोनॉमी का करीब आधा होगा. भारत ये तस्वीर कभी पसंद नहीं कर पाएगा. Trump US Tariff: आधी रात को एक फोन कॉल से बदल गया पूरा सीन,टैरिफ घटाया,भारत-अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील, पर 5 शर्तें भी

चीन का विक्लप भारत

अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत को चीन का विक्लप देखते हैं. भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी, बड़ी आबादी वाला बाजार, युवा आबादी, कारोबार के लिए अनुकुल जगह...ऐसे फैक्टर्स हैं, जो भारत को चीन का विक्लप बनाते हैं. दुनिया के तमाम देश चीन के बजाए भारत का रुख कर रहे हैं और करना चाहते हैं . चीन में कारोबार में सरकारी दखल और सख्त नीतियों के चलते कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं. ऐसे मेंअमेरिका इस बाजार से खुल को अलग नहीं रख सकता है.