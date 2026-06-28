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28 जून 1914 को ऐसा क्‍या हुआ था, जिसके कारण छिड़ा प्रथम विश्‍व युद्ध? लाखों लोगों को गंवानी पड़ी जान, करोड़ों हुए अपंग

Causes of World War-I: आज 28 जून है. आज ही के दिन इतिहास में एक ऐसी घटना हुई थी, जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था. आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों को अपंग कर दिया था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 28, 2026, 05:47 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:47 AM IST
28 जून 1914 को ऐसा क्‍या हुआ था, जिसके कारण छिड़ा प्रथम विश्‍व युद्ध? लाखों लोगों को गंवानी पड़ी जान, करोड़ों हुए अपंग
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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