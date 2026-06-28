Why World War-I happened? आज 28 जून का दिन दुनिया के इतिहास में बेहद खास तिथि के रूप में दर्ज है. आज ही के दिन 28 जून 1914 एक ऐसी घटना घटी थी, जिसने पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया था और इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था. जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, अरबों रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई थी और लाखों लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए थे. आज भी जब पीड़ितों के परिवार उस तिथि के इतिहास को याद करते हैं तो भय से सिहर जाते हैं. आइए जानते हैं कि 28 जून 1914 को ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया में महायुद्ध शुरू हो गया था.