Why World War-I happened? आज 28 जून का दिन दुनिया के इतिहास में बेहद खास तिथि के रूप में दर्ज है. आज ही के दिन 28 जून 1914 एक ऐसी घटना घटी थी, जिसने पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया था और इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था. जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, अरबों रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई थी और लाखों लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए थे. आज भी जब पीड़ितों के परिवार उस तिथि के इतिहास को याद करते हैं तो भय से सिहर जाते हैं. आइए जानते हैं कि 28 जून 1914 को ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया में महायुद्ध शुरू हो गया था.
इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है. इसी दिन ऑस्ट्रिया-हंगरी के युवराज (आर्कड्यूक) फ्रांज़ फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी गई थी. यह घटना केवल एक शाही परिवार पर हमला नहीं थी, बल्कि इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया को विनाश की आग में झोंक दिया. इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई और विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा.
इतिहासकारों के मुताबिक, यह वह दौर था, जब यूरोप के कई देशों में तनाव तेजी से बढ़ रहा था. इस खेमेबंदी में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक ओर थे, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और इटली दूसरी ओर थे. इन देशों के बीच सैन्य गठबंधन बने हुए थे. इसके साथ ही उनमें राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और हथियारों की होड़ भी तेज हो चली थी. सभी देश अपने आपको मजबूत करने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे थे, जिससे छोटी घटना से भी बड़ा संघर्ष शुरू होने की आशंका बनी हुई थी.
ऐसे तनाव भरे माहौल में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज़ फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ 28 जून 1914 को साराजेवो के दौरे पर गए हुए थे. उसी दौरान सर्बियाई राष्ट्रवादी संगठन 'ब्लैक हैंड' से जुड़े युवक गावरिलो प्रिंसिप ने उन पर गोली चला दी. वह सर्बिया पर ऑस्ट्रिया-हंगरी के शासन से नाराज था और दक्षिण स्लाव लोगों को आजाद करवाना चाहता था. इस हमले में फ्रांज़ फर्डिनेंड और सोफी दोनों की मौत हो गई. जिससे माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया.
इस घटना से ऑस्ट्रिया-हंगरी भड़क गए. उन्होंने इस हत्या के लिए सर्बिया को दोषी ठहराते हुए 23 जुलाई 1914 को कठोर शर्तों वाला एक अल्टीमेटम भेजा. सहमे सर्बिया ने अधिकांश शर्तें स्वीकार कर लीं, लेकिन कुछ शर्तों को अस्वीकार कर दिया. इससे गुस्साए ऑस्ट्रिया-हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया.
युद्ध की घोषणा होते ही विभिन्न देशों के बीच बने सैन्य गठबंधन सक्रिय हो गए. रूस ने जंग में जहां सर्बिया का समर्थन किया, वहीं जर्मनी ने ऑस्ट्रिया-हंगरी का साथ दिया. इसके बाद जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया. जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला कर दिया. ब्रिटेन ने इस हमले का विरोध किया और बदले में जर्मनी के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी. देखते ही देखते पूरे यूरोप में जंग भड़क उठी. यही युद्ध आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ.
पहला विश्व युद्ध करीब चार वर्षों तक चला. यह युद्ध वर्ष 1914 से 1918 तक जारी रहा. इस युद्ध में आमने-सामने तो 6 देश थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करीब 70 से ज्यादा देश इसमें कहीं न कहीं शामिल थे. इस युद्ध में लाखों आम नागरिक और सैनिक मारे गए. इस युद्ध का समापन जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की हार से हुआ. वर्ष 1919 में फ्रांस में वर्साय की संधि हुई, जिसमें जर्मनी को कई अपमानजनक शर्तें माननी पड़ीं और युद्ध का हर्जाना देना पड़ा. इसके साथ ही यह युद्ध खत्म हो गया.
कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांज़ फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या न हुई होती तो शायद इस विश्व युद्ध को टाला जा सकता था. इससे मारे गए लोगों की जान बच सकती थी और कई देश बर्बाद होने से भी बच जाते.
खास बात ये है कि जर्मनी की हार के साथ यह युद्ध खत्म तो हो गया लेकिन इसमें जर्मनी पर ऐसी कठोर शर्तें लादी गई थी, जिसमें अगले विश्व युद्ध के बीज छिपे थे. आगे चलकर ऐसा हुआ भी. इन शर्तों ने जर्मनी के जनमानस में नफरत और गुस्सा पैदा कर दिया, जिसका फायदा उठाकर हिटलर वहां का सर्वेसर्वा बन बैठा. उसने फिर से जर्मनी का सैन्यीकरण शुरू किया और 1939 में फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ दिया. यह युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी भयानक था, जिसमें करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.