Explainer: खशोगी के साथ हुआ क्या था जिनकी सऊदी के क्राउन प्रिंस से ज्यादा हो रही चर्चा, ट्रंप का भी बन गया मुंह!

Jamal Khashoggi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई हत्या से कोई लेना-देना नहीं है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान कहा कि चीजें होती रहती हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस हत्या की कोई जानकारी नहीं थी. ट्रंप ने पत्रकार को यह भी कहा कि उन्हें अपने मेहमान को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए. उनका बयान यह संकेत देता है कि वे हत्या के आरोपों को राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के हिसाब से हल्का मानते हैं.

इस्तांबुल में हुई थी खशोगी की हत्या

बता दें कि ट्रंप के इस बयान ने खशोगी हत्या से जुड़े अमेरिकी खुफिया निष्कर्षों और संयुक्त राष्ट्र की जांच की रिपोर्ट के विपरीत स्थिति पेश की है. बता दें, खशोगी की हत्या इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में हुई थी, जहां 15 सदस्यीय टीम ने प्रिंस के करीबी सहयोगी के नेतृत्व में उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर मार दिया था और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट ने खशोगी की हत्या में प्रिंस मोहम्मद की सीधे संलिप्तता की भी पुष्टि की थी. 2021 में जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि हमारा आकलन है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी को पकड़ने या मारने के लिए इस्तांबुल में ऑपरेशन को मंजूरी दी थी. इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब के लिए आलोचना और कूटनीतिक संकट पैदा कर दिया था.

बता दें, खशोगी प्रिंस मोहम्मद के प्रमुख आलोचक थे. हत्या के दिन खशोगी तलाक के कागजात प्रमाणित कराने वाणिज्य दूतावास गए थे. तुर्किये खुफिया रिकॉर्डिंग से पता चला कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया और फिर प्लास्टिक थैली से दम घोंटकर मारा गया था. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि खशोगी के शरीर को टुकड़ों में काटा गया और प्लास्टिक में पैक करके परिसर से बाहर ले जाया गया. सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों को सूटकेस और कूड़ेदानों में सामान ले जाते हुए देखा गया जिससे उनके शव के टुकड़े ले जाने का अनुमान लगाया गया.

खशोगी की विधवा ने ट्रंप पर साधा निशाना

खशोगी हत्या के बाद ट्रंप के प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश की थी. इस बार ट्रंप ने पुन वही रुख अपनाया और खगोशी की हत्या में प्रिंस मोहम्मद की संलिप्तता से इनकार किया. इस बीच, खशोगी की विधवा हनान एलात्र ने ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से किसी भयानक अपराध को उचित नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जताई ताकि उन्हें असलियत बताया जा सके. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उनके पति के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं. सऊदी अरब की ओर से भी कहा गया कि घटना दुखद थी और जांच पूरी कर ली गई है.