अल-शबाब क्या है? सोमालिया-मोगादिशु और केन्या के शहरों में लगा दिए लाशों के ढेर, खून की नदियां बहाकर नया इस्लामिक साम्राज्य बनाने का खौफनाक इरादा!

What is Al Shabaab: इन दुनिया संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की नई रिपोर्ट में एक नाम बहुत चर्चा में है- अल-शबाब. जिसे सयुंक्त राष्ट्र ने सोमालिया और उनके आस-पास के क्षेत्र की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. अल-शबाब का एक ही मकसद है सोमालिया में सरकार उखाड़ फेंकना. इसकी ताकत आप जान लें कि इस समूह ने  2025 में राष्ट्रपति पर असफल हत्या की कोशिश की और कई इलाके फिर कब्जा कर लिया है. केन्या बॉर्डर पर भी हमले जारी है. UN और AU सेनाओं के बावजूद यह लगातार ताकतवर होता जा रहा है. जानते हैं पूरी कुंडली.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 25, 2025, 09:05 AM IST
What is Al-Shabaab and what does it want?: सोमालिया और केन्या में आतंक का पर्याय बन चुका अल-शबाब आजकल  फिर सुर्खियों में है. यह समूह मौत का तांडव मचा रहा है, राजधानी मोगादिशु से लेकर केन्या की सीमा तक हर जगह कत्लेआम मचा रखा है. सरकार और अंतरराष्ट्रीय सेनाएं इनसे सालों से लड़ रही हैं, लेकिन यह कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत होता जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट्स, 2025 में इसे क्षेत्र की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. जिसके बाद अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में और भी हो रही है. आइए इस मौके पर जानते हैं अल-शबाब का पूरा इतिहास.

अल-शबाब क्या है और क्यों इतना खतरनाक?
अल-शबाब का मतलब 'युवा' है. यह सोमालिया का चरमपंथी इस्लामिक समूह है, जो अल-कायदा से जुड़ा हुआ है. समूह का पूरा नाम हरकत अल-शबाब अल-मुजाहिदीन है. इसका लक्ष्य सोमालिया की सरकार को खत्म करना, विदेशी सेनाओं को भगाना और सख्त इस्लामी कानून लागू करना है. अनुमान है कि इसके 7,000 से 18,000 लड़ाके हैं, जो जबरन भर्ती और फिरौती से मजबूत हो रहे हैं. विदेशी सेनाओं को भगाकर पूरे पूर्वी अफ्रीका में सख्त इस्लामी शासन कायम करना चाहता है. यह समूह बम धमाके, आत्मघाती हमले, अपहरण और गुरिल्ला वार से हमले करता है. 

सोमालिया में अल-शबाब की ताकत बरकरार
रिपोर्ट कहती है कि अल-शबाब की जटिल हमले करने की क्षमता बिल्कुल कम नहीं हुई है. राजधानी मोगादिशु में ही इस साल मार्च में राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई. इसके अलावा समूह फिरौती वसूली, जबरन लोगों को भर्ती करना और सोशल मीडिया पर प्रोपेगैंडा फैलाना जैसे तरीकों से पैसा और समर्थन जुटा रहा है. ये सब मिलकर इसे और मजबूत बना रहे हैं.

केन्या पर बढ़ता खतरा
अल-शबाब का सबसे ज्यादा असर पड़ोसी केन्या पर पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस साल केन्या में औसतन हर महीने 6 हमले हो रहे हैं. ज्यादातर हमले मंदर और लामू इलाकों में, जो सोमालिया की सीमा से लगे हैं. ये हमले आईईडी बम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, अपहरण, घरों पर छापे और मवेशी चोरी जैसे होते हैं. सुरक्षा बलों को मुख्य निशाना बनाया जाता है.

2025 का खूनी तांडव: मोगादिशु में लाशों के ढेर
2025 में अल-शबाब ने बड़ा 'शबेल्ले ऑफेंसिव' शुरू किया. जनवरी से सेंट्रल सोमालिया के बड़े इलाके फिर कब्जा लिए. मार्च में राष्ट्रपति हसन शेख मोहामुद पर IED से हत्या की कोशिश. जुलाई में सबीड और अनोले जैसे शहर छीने. अक्टूबर में मोगादिशु की हाई-सिक्योरिटी जेल पर धावा बोला, कैदी छुड़ाए और इंटेलिजेंस तबाह की. राजधानी मोगादिशु को घेरने की कोशिश जारी.

कंट्रोल्ड इलाके: सोमालिया का बड़ा हिस्सा पर राज
2025 में अल-शबाब ने मध्य और दक्षिणी सोमालिया के बड़े हिस्से फिर छीन लिए. मोगादिशु से महज 50 किमी दूर तक पहुंच. यहां टैक्स वसूलता है, शरिया लागू करता है और अपना 'शैडो गवर्नमेंट' चला रहा है. (सोर्स: क्रिटिकल थ्रेट्स मैप्स, अफ्रीका सेंटर)

केन्या पर मौत का साया: बॉर्डर हमले क्यों?
केन्या में अल-शबाब का गुस्सा इसलिए क्योंकि केन्याई सेनाएं सोमालिया में AU मिशन का हिस्सा हैं. 2025 में गारिसा और लामू में कई अटैक हुए – पुलिस कैंप पर हमला (6 मारे गए), IED से सैनिकों की गाड़ी उड़ाई (3 मारे गए), क्वारी वर्कर्स पर गोलीबारी (5 मारे गए). बॉर्डर इलाकों में अपहरण और बम धमाके आम हो गए हैं. 

सरकार और दुनिया की सेनाएं क्यों हार रही हैं?
सोमाली सरकार और अफ्रीकन यूनियन की AUSSOM सेना (पहले ATMIS) सालों से लड़ रही है, लेकिन फंडिंग की कमी, राजनीतिक झगड़े और सेना की वापसी से फायदा अल-शबाब को मिल रहा है. US ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन समूह फिर उभर आता है. UN ने 2025 में सैंक्शंस बढ़ाए, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ. 

इतिहास: कैसे बना यह खूंखार गुट?
अल-शबाब का इतिहास: शुरुआत से अब तकअल-शबाब की जड़ें 1990 के दशक में हैं, जब सोमालिया में गृहयुद्ध के बाद अल-इत्तिहाद अल-इस्लामी (AIAI) नाम का समूह उभरा, जो ओसामा बिन लादेन से फंडेड था.  डेट के हिसाब से जानते हैं पूरी इसकी कुंडली

2000 के शुरुआत में AIAI के युवा सदस्यों ने इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन (ICU) जॉइन की और इसका युवा मिलिशिया बना.
2006: ICU के साथ मोगादिशु पर कब्जा किया, लेकिन इथियोपिया की सेना ने हरा दिया.
2007-2008: इथियोपियन कब्जे के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू, सदस्य बढ़े. 2008 में US ने इसे टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया.
2010: पहला विदेशी हमला- युगांडा के कंपाला में बम धमाके, 74 मारे गए.
2012: अल-कायदा से आधिकारिक जुड़ाव.
2013: केन्या के नैरोबी में वेस्टगेट मॉल अटैक, 67 मारे गए.
2014: नेता अहमद अब्दी गोदाने की US ड्रोन स्ट्राइक में मौत, अहमद दिरीये नया नेता.
2015: केन्या के गारिसा यूनिवर्सिटी अटैक, 148 मारे गए.
2017: मोगादिशु में ट्रक बमबारी, 500 से ज्यादा मौतें.
2019: मोगादिशु में ट्रक बम, 80 मौतें.
2022: इथियोपिया में हमला, मोगादिशु में कार बम से 100 मौतें. 

अब अल-शबाब का पूरा इतिहास समझते हैं. कैसे बना यह खूंखार गुट?
अल-शबाब सोमालिया का एक खूंखार सुन्नी इस्लामिक चरमपंथी समूह है, जो सख्त शरिया कानून लागू करने और 'ग्रेटर सोमालिया' बनाने का लक्ष्य रखता है. इसकी जड़ें 1990 के दशक में हैं, जब सोमालिया में गृहयुद्ध के बीच इस्लामी ग्रुप्स उभरे. नीचे हम इसका पूरा इतिहास डेट के हिसाब से बता रहे हैं. यह जानकारी विकिपीडिया और अन्य विश्वसनीय सोर्स से ली गई है. 

जड़ें और शुरुआत (1990 का दशक - 2006)
अल-शबाब की शुरुआत सोमालिया के गृहयुद्ध से जुड़ी है. 1990 के दशक में अल-इत्तिहाद अल-इस्लामी (AIAI) नाम का सलाफी ग्रुप उभरा, जो क्लैनिज्म के खिलाफ था और कई सदस्य अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के रूप में ट्रेन हुए थे. 2003 में लास अनोड में AIAI के पूर्व सदस्यों ने अल-शबाब की नींव रखी. यह इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन (ICU) का युवा मिलिशिया था, जो 2006 तक सोमालिया के बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था. 2005-2006 में अमेरिकी ऑपरेशंस ने ICU नेताओं को निशाना बनाया, जिससे अल-शबाब उभरा. 2006 में इथियोपियन आक्रमण ने ICU को तोड़ा, और अल-शबाब ने खुद को 'क्रिश्चियन क्रूसेडर्स' के खिलाफ रेजिस्टेंस के रूप में पेश किया. उस समय इसके करीब 600 लड़ाके थे. 

इथियोपियन आक्रमण और उभार (2006-2009)
दिसंबर 2006 में इथियोपिया ने सोमालिया पर हमला किया, जिससे अल-शबाब को राष्ट्रवादी समर्थन मिला. 2007-2008 में यह इथियोपियन कब्जे के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ता रहा और दक्षिण-मध्य इलाकों में कंट्रोल हासिल किया. 2008 में US एयरस्ट्राइक में लीडर एडेन हाशी आयरो मारा गया, तो अहमद गोदाने ने कमान संभाली और ग्रुप को ज्यादा हिंसक बनाया. 2008 तक लड़ाकों की संख्या 2,000 हो गई. जनवरी 2009 में इथियोपियन वापसी के बाद अल-शबाब ने ट्रांजिशनल फेडरल गवर्नमेंट (TFG) के खिलाफ हमले बढ़ाए, लेकिन डायस्पोरा का समर्थन कम हुआ. 

दक्षिण में वर्चस्व और हमले (2009-2010)
2009-2010 में अल-शबाब ने मध्य और दक्षिणी सोमालिया के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया. इसने प्रशासनिक स्ट्रक्चर बनाए, क्रॉस-क्लैन गठबंधन किए और अपहरण, बम धमाके बढ़ाए. 2010 में युगांडा के कंपाला में बम धमाके किए, जिसमें 74 लोग मारे गए. यह पहला विदेशी हमला था. ग्रुप ने प्रोपेगैंडा बढ़ाया और सोमाली-अमेरिकंस को भर्ती किया. 

आंतरिक संघर्ष, हार और अल-कायदा से जुड़ाव (2011-2013)
अगस्त 2011 में मोगादिशु से रणनीतिक वापसी की, क्योंकि 2010 का रमजान ऑफेंसिव फेल हो गया. 2011-2012 में केन्या और इथियोपिया के हमलों से बैदोआ (फरवरी 2012) और किस्मायो (अक्टूबर 2012) खोए. आंतरिक झगड़े बढ़े - गोदाने के नेतृत्व में ग्लोबल जिहाद vs लोकल फोकस पर. 2011 की पूर्वी अफ्रीका सूखे में मदद रोकने से समर्थन घटा. फरवरी 2012 में अल-कायदा से आधिकारिक जुड़ाव हुआ. 2013 में आलोचकों की हत्या हुई, जैसे इब्राहिम अल-अफगानी (जून) और ओमर हमामी (सितंबर). सैकड़ों सदस्य सरेंडर कर गए. बड़े हमले: 2013 में नैरोबी के वेस्टगेट मॉल पर, 67 मारे गए. 

पुनर्गठन और गुरिल्ला रणनीति (2013-2017)
2013-2017 में अल-शबाब ने असममित युद्ध अपनाया - एम्बुश और हमले. ऑपरेशन इंडियन ओशन (2014-2015) से झटके लगे. सितंबर 2014 में US ड्रोन स्ट्राइक में गोदाने मारा गया, अहमद दिरीये नया एमिर बना. 2015 में गारिसा यूनिवर्सिटी अटैक, 148 मारे गए. 2017 में मोगादिशु ट्रक बमबारी (500+ मौतें) में संदेह. डिफेक्शंस जारी रहे. 

पुनरुत्थान और विस्तार (2018-2022)
2018-2022 में ग्रामीण इलाकों में सेमी-टेरिटोरियल प्रेजेंस बनाई. 2021 में पुंटलैंड में ऑपरेशंस बढ़ाए. जुलाई 2022 में इथियोपिया पर हमला, 150 किमी अंदर घुसे लेकिन एयरस्ट्राइक्स से रोके गए. लड़ाकों की संख्या 7,000-18,000 हो गई. हमले: अगस्त 2022 में मोगादिशु होटल अटैक, अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय बमबारी (121 मौतें). 

बढ़ते संघर्ष और मिलिट्री ऑफेंसिव (2022-2024)
अगस्त 2022 में राष्ट्रपति मोहामुद ने 'टोटल वॉर' घोषित किया. मई 2023 में बुULO मारीर बेस पर हमला, 137 मारे गए (सोमाली क्लेम). दिसंबर 2024 में UN ने AUSSOM को मंजूरी दी (12,626 सैनिक). 26 दिसंबर 2024 में US ड्रोन स्ट्राइक में सीनियर लीडर मोहम्मद मीरे जामा मारा गया. 

2025 से अब तक: शबेल्ले ऑफेंसिव और वर्तमान स्थिति
2025 की शुरुआत में अल-शबाब ने बड़े पैमाने पर शबेल्ले ऑफेंसिव शुरू किया, दर्जनों शहर कब्जा लिए और मोगादिशु को घेरने की कोशिश की. जनवरी से हमले बढ़े, अप्रैल तक बड़े फ्रंट खुले. मार्च में राष्ट्रपति मोहामुद के काफिले पर हमला. US एयरस्ट्राइक्स जारी, लेकिन ग्रुप 'हार्ट्स एंड माइंड्स' स्ट्रैटजी अपनाकर कम आत्मघाती हमले कर रहा है. यह 2021 के तालिबान ऑफेंसिव से तुलना कर रहा है. वर्तमान लीडर अहमद दिरीये (2014 से), हेडक्वार्टर जिलिब में. अल-कायदा से जुड़ाव बरकरार. दिसंबर 2025 तक यह क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

