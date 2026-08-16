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Explainer: पनीर जैसा दिखता है, लेकिन दूध से नहीं बनता... प्रोटीन के नाम पर कुछ और तो नहीं खा रहे आप? कैसे करें एनालॉग पनीर की पहचान

Analogue Paneer Impact On Health: FSSAI ने उपभोक्ताओं की हेल्थ से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए एनालॉग पनीर पर रोक लगा दी है. इसको लेकर देश के 4 राज्यों ने इसपर बैन लगाया है. आखिर ये एनालॉग पनीर क्या है और इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 16, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:23 PM IST
Explainer: पनीर जैसा दिखता है, लेकिन दूध से नहीं बनता... प्रोटीन के नाम पर कुछ और तो नहीं खा रहे आप? कैसे करें एनालॉग पनीर की पहचान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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