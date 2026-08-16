/Explainer: पनीर जैसा दिखता है, लेकिन दूध से नहीं बनता... प्रोटीन के नाम पर कुछ और तो नहीं खा रहे आप? कैसे करें एनालॉग पनीर की पहचान

'BBC' के साथ बातचीत में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि एनालॉग पनीर में मौजूद ट्रांस फैट शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकता है. इससे हृदय रोग का खतरा अधिक बढ़ता है. उन्होंने बताया कि इससे कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं. एनालॉग पनीर में हाइड्रोजनेटेड फैट समेत कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. ऐसे में लंबे समय तक इसे खाने से शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है. गुजरात के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस पटेल ने भी 'BBC' के साथ बातचीत में एनालॉग पनीर के इस्तेमाल पर बताया कि इसमें मौजूद वेजिटेबल फैट लंबे समय तक हमारे हृदय में खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट पैदा कर सकते हैं. इससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है.