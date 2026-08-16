/Explainer: पनीर जैसा दिखता है, लेकिन दूध से नहीं बनता... प्रोटीन के नाम पर कुछ और तो नहीं खा रहे आप? कैसे करें एनालॉग पनीर की पहचान

Analogue Paneer: पनीर भारतीयों की डेली डाइट का हिस्सा है और इसे दूध से बनाया जाता है. मार्केट में इसके कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. पारंपरिक पनीर के अलावा मार्केट में फैट पनीर, प्रोसेस्ड पनीर और एनालॉग पनीर भी उपलब्ध है. इन सभी को बनाने की प्रक्रिया और इनमें पोषण भी अलग-अलग होता है.
इन दिनों होटलों, ढाबों से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट तक एनालॉग पनीर का खूब इस्तेमाल होता है. भले ही आप घर पर होममेड या किसी अच्छे ब्रांड का पनीर खाएं, लेकिन बाहर के खाने में शुद्ध पनीर मिलने की कोई गारंट नहीं होती है. इन जगहों पर एनालॉग पनीर धड़ल्ले से बिकता है. आखिर ये सामान्य पनीर से कितना अलग होता है?
पनीर दूध को फाड़कर बनाया जाता है. इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B12 और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं.
पारंपरिक पनीर पूरी तरह से शुद्ध गाय या भैंस के दूध को फाड़कर बनाया जाता है. वहीं, लो फैट पनीर को स्किम्ड या कम फैट वाले पनीर से तैयार किया जाता है, जबकि प्रोसेस्ड पनीर को पारंपरिक पनीर को ही पिघलाकर बनाया जाता है, बस उसमें इमल्सीफायर, नमक और कुछ डेयरी की सामग्री मिलाकर नया रूप दिया जाता है. इसकी शेल्फ लाइफ भी सामान्य पनीर से ज्यादा होती है और इसका टेक्सचर अधिक चिकना और रबरी होता है.
एनालॉग पनीर की बात करें तो यह पूरी तरह दूध से नहीं बनता है. इसे बनाने के लिए दूध की जगह पाम ऑयल जैसे वनस्पति तेल, स्टार्च, सोया और अन्य फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है.
भले ही एनालॉग पनीर दिखने और स्वाद में असली पनीर जैसा ही लगता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बेहद कम होता है. इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफी कम होती है, जबकि अनहेल्दी फैट्स ज्यादा होते हैं. इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बेहद कम होती है. इसी के चलते कई राज्यों ने एनालॉग पनीर पर बैन लगाया है. महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी एनालॉग पनीर के प्रोडक्शन, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पनीर की क्वालिटी को लेकर कड़े नियम बनाए हैं. इसके तहत असली पनीर केवल गाय-भैंस के दूध को फाड़कर ही बनाया जाता है. वहीं, जो भी प्रोडक्ट्स असली दूध के बदले वेजिटेबल फैट, स्टार्च या नॉन-डेयरी पदार्थों से बनाए जाते हैं, उसे एनालॉग पनीर की कैटेगरी में रखा जाएगा. FSSAI समेत कई राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य जोखिमों और गलत लेबलिंग के चलते एनालॉग पनीर के बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई है.
FSSAI के नियम के मुताबिक, किसी भी पैकेटबंद एनालॉग प्रोडक्ट्स पर स्पष्ट रूप से 'एनालॉग' शब्द लिखा होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता भ्रमित न हों. वहीं, होटल-रोस्टोरेंट्स को भी अपने फूड मेन्यू में इसकी जानकारी देनी होगी.
FSSAI के नियम के मुताबिक, असली पनीर पूरी तरह से दूध और सुरक्षित एसिड से बनना चाहिए. इसमें नॉन-डेयरी प्रोडेक्ट और किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए. नियम के अनुसार, दूध को जमाने के लिए केवल प्राकृतिक खट्टा दूध, लैक्टिक एसिड या नींबू के रस ( Citric Acid) का ही इस्तेमाल होना चाहिए. इसके अलावा असली पनीर में नमी 70 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत मिल्क फैट होना अनिवार्य है.
असली पनीर में किसी भी तरह के वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च, नॉन-डेयरी फैट या सिंथेटिक मिल्क का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. ऐसा होने पर यह एनालॉग पनीर की कैटेगरी में आएगा.
मार्केट में असली पनीर और एनालॉग पनीर की पहचान करने के लिए सबसे पहले पैकेट के FSSAI लेबल, बनावट और उसके स्वाद पर ध्यान देना जरूरी है. उसपर छपी सामग्री को ध्यान से पढ़ें. अगर पैकेट में पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च या सोया प्रोटीन लिखा है, तो वह एनालॉग पनीर है. यह असली पनीर के मुकाबले काफी सस्ता होता है. अगर आपको पनीर बेहद कम कीमत पर मिल रहा है, तो भी इसके पैकेट पर जरूर ध्यान दें.
पैकेटबंद पनीर की पहचान करना तो आसान है, लेकिन खुले में मिल रहे पनीर की पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि केवल रगं, टेक्सचर या खुशबू से ही इसके असली-नकली होने की पहचान नहीं की जा सकती है. इसके लिए सोशल मीडिया पर इन दिनों आयोडीन टेस्ट भी किया जा रहा है. इंटरनेट यूजर्स के मुताबिक, पनीर के सैंपल को आयोडीन में डालने से अगर उसका कलर नीला या नीला-काला हो जाए, तो इसमें स्टार्च मिला हो सकता है. हालांकि, केवल इस टेस्ट के जरिए पनीर की सही पहचान नहीं हो सकती. इसके लिए लैब टेस्ट करवाना जरूरी होता है.
'BBC' के साथ बातचीत में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि एनालॉग पनीर में मौजूद ट्रांस फैट शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकता है. इससे हृदय रोग का खतरा अधिक बढ़ता है. उन्होंने बताया कि इससे कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं. एनालॉग पनीर में हाइड्रोजनेटेड फैट समेत कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. ऐसे में लंबे समय तक इसे खाने से शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है. गुजरात के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस पटेल ने भी 'BBC' के साथ बातचीत में एनालॉग पनीर के इस्तेमाल पर बताया कि इसमें मौजूद वेजिटेबल फैट लंबे समय तक हमारे हृदय में खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट पैदा कर सकते हैं. इससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है.
बात केवल ये नहीं है कि पनीर दूध से बना है या किसी और से, असली सवाल ये है कि हमारी डेली डाइट में शामिल पनीर किन-किन चीजों से मिलकर बना है और कौनसी चीजें इसमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल हुई हैं. उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि वे पनीर जैसी दिखने वाली हर चीज को खरीदने से पहले उसके लेबल को जरूर पढ़ें, पैकेट में पनीर के एक्सपायरी डेट से लेकर सामग्री तक हर एक शब्द पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि हर पनीर जैसी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि दूध से ही बनी हो.