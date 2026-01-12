क्या है आर्कटिक सेंट्री मिशन? ट्रंप ने जैसे कहा- ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, 31 देशों की फौज ने जंग के लिए कस ली कमर!

NATO Arctic Mission to Secure Greenland: वाशिंगटन से लेकर कोपेनहेगन तक हलचल मची हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं. वो कहते हैं कि ये आर्कटिक द्वीप अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन इस बार मामला और गंभीर हो गया है. खबरें आ रही हैं कि 31 देश मिलकर एक सीक्रेट मिशन चला रहे हैं, नाम है 'आर्कटिक सेंट्री'. इसका मकसद है ट्रंप की इस महत्वाकांक्षा को रोकना, जरूरत पड़ी तो अमेरिका के खिलाफ सेना भी उतार सकते हैं. आइए जानते हैं 'आर्कटिक सेंट्री' की कहानी.

क्या है ये 'आर्कटिक सेंट्री' मिशन?

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ये मिशन कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि असली जियो-पॉलिटिकल ड्रामा है. यूरोपीय देशों, कनाडा और कुछ एशियाई सहयोगियों समेत 31 देशों ने मिलकर ये प्लान बनाया है. इसका फोकस आर्कटिक रीजन की सिक्योरिटी पर है, जहां ग्रीनलैंड सबसे बड़ा प्लेयर है. मिनरल्स से भरपूर ये द्वीप क्लाइमेट चेंज की वजह से और अहम हो गया है. मिशन के तहत ये देश मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमैटिक प्रेशर डाल रहे हैं. अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की, तो ये देश NATO के आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करके कलेक्टिव डिफेंस में उतर आएंगे. मतलब, अमेरिका पर हमला हो सकता है. डेनमार्क की PM मेट्टे फ्रेडरिकसेन ने BBC को बताया, "अगर यूएस ने किसी NATO मेंबर पर अटैक किया, तो NATO का अंत हो जाएगा. ये पोस्ट-सेकंड वर्ल्ड वॉर सिक्योरिटी को खत्म कर देगा."

ट्रंप क्यों इतने अड़े हुए हैं ग्रीनलैंड पर?

ट्रंप ग्रीनलैंड को बहुत सालों से अमेरिका में मिलाना चाहते हैं. 2019 में भी उन्होंने ग्रीनलैंड 'खरीदने' की बात की थी, लेकिन अब वो और आक्रामक हो गए हैं. हाल ही में वेनेजुएला पर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद ट्रंप को लगता है कि अब वह कोई भी हरकत किसी देश के साथ कर सकते हैं. ग्रीनलैंड पर कब्जे के मकसद पर वो कहते भी हैं, "ग्रीनलैंड अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है. अगर हम नहीं लेंगे, तो रूस या चीन कब्जा कर लेंगे." व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने ते बकायदा CNN को इंटरव्यू में कहा, "मिलिट्री ऑप्शन हमेशा टेबल पर है. दुनिया ताकत से चलती है." उधर ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक में US बेस बढ़ाने से चीन और रूस को एक तरह से टक्कर दिया जा सकता है. लेकिन ट्रंप के इस मकसद का खूब विरोध हो रहा है.

31 देशों की एकजुटता: हमला होगा या डिप्लोमेसी?

अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि अमेरिका जैसे ताकतवरदेश के सामने कौन ये 31 देश हैं? तो हम आपको बता दें कि ये ज्यादातर NATO मेंबर जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा वगैरह. लेकिन कुछ न्यूट्रल देश भी शामिल हैं, जो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं. उनका प्लान है कि पहले डिप्लोमैटिक चैनल्स से ट्रंप को रोकें, लेकिन अगर नहीं माने तो मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया जाएगा. पोलिटिको की रिपोर्ट में डेनिश PM ने कहा, "अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर इनवेड करते हैं, तो NATO खत्म." यूरोपीय लीडर्स का कहना है कि ग्रीनलैंड के लोगों की मर्जी सबसे ऊपर है. वहां के PM ने भी कहा कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अमेरिका का हिस्सा नहीं. इसलिए ये 'आर्कटिक सेंट्री' मिशन आर्कटिक को मिलिटराइज होने से बचाने का भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं.

क्या होगा आगे? दुनिया की सांसें थमीं

अभी ट्रंप बैकफुट पर नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हम आसान तरीके से करेंगे या हार्ड वे से." लेकिन 31 देशों की ये एकजुटता अमेरिका को अकेला कर सकती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हमला हुआ तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा. NATO टूटेगा, और नई एलायंस बनेंगी. भारत जैसे देश भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आर्कटिक में उनके भी इंटरेस्ट हैं. फिलहाल, टेंशन हाई है. क्या ट्रंप डील करेंगे या वॉर? वक्त बताएगा. लेकिन इतना साफ है कि 'आर्कटिक सेंट्री' मिशन ने दुनिया को हिला दिया है.