Advertisement
trendingNow12991717
Hindi NewsExplainer

C5+1 मिशन पर ट्रंप, आज वॉशिंगटन DC में करेंगे वो काम जिससे जल-भुन जाएंगे रूस और चीन

अब ट्रंप इन देशों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को लेकर चर्चा करेंगे. इस सम्मेलन को लेकर एक और खास बात ये है कि ये तब हो रहा है जब चीन और रूस दोनों ही देश अपने-अपने व्यापार समझौते सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे हुए हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

C5+1 मिशन पर ट्रंप, आज वॉशिंगटन DC में करेंगे वो काम जिससे जल-भुन जाएंगे रूस और चीन

भारत पर अमेरिका ने अगस्त 2025 में महंगा टैरिफ लगाया तो भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ बैठक की. इस बैठक में भारत, चीन और रूस एक साथ आए और शक्ति प्रदर्शन करते हुए दुनिया को दिखाया कि अगर ब्रिक्स देश एक साथ आ गए तो दुनिया में खुद को तानाशाह माने हुए पश्चिमी देशों की एक नहीं चलने वाली. इस समारोह के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुरुवार को एक ऐसा ही वार्षिक शिखर सम्मेलन किया है. इसमें मध्य एशिया के 5 देशों ने शिरकत की है. इसमें किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान ने हिस्सा लिया.

इन देशों के इस समूह को साल 2015 में स्थापित किया गया और इसे  C5+1 का नाम दिया गया. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन 5 एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील पर समझौता करेंगे. आपको बता दें कि ये पांचों देश पूर्व सोवियत संघ से निकाले हुए देश हैं और अब ट्रंप इनके साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को लेकर चर्चा करेंगे. इस सम्मेलन को लेकर एक और खास बात ये है कि ये तब हो रहा है जब चीन और रूस दोनों ही देश अपने-अपने व्यापार समझौते सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे हुए हैं. अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और परस्पर साझेदारी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना होगा. 

क्या है C5+1?
C5+1 मंच की स्थापना 2015 में पहली बार उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी. उस समय अमेरिका इन पांच देशों के साथ अमेरिका को लेकर 6 देशों के विदेश मंत्रियों ने ऊर्जा और संचार, व्यापार, परिवहन सहित कई मुद्दों पर आपसी सहयोग मजबूत करने का संकल्प लिया था. साल 2021 में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना तैनात थी उस समय तक अफगानिस्तान में युद्ध से संबंधित सुरक्षा चिंताओं पर भी बातचीत की थी. C5+1 में  C5 का मतलब सेंट्रल एशिया के 5 देश प्लस 1 से मतलब अमेरिका से है. C5+1 का ये समूह अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा के समर्थन पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

पुतिन को इस समिट से क्या है टेंशन?
डोनाल्ड ट्रंप लगातार मध्य एशिया के मिलने वाल रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजरें टिकाए हुए हैं. अगर ट्रंप इन C5 देशों के रेयर अर्थ मिनरल्स पाने में कामयाब रहते हैं तो इससे चीन का न सिर्फ रुतबा कम होगा बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर चीन की धाक कम होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति काफी लंबे समय से चीन के इस एकाधिकार को भंग करने की कोशिश में लगे हैं  और दुनिया के अलग-अलग देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए सौदेबाजी की तैयारी कर रहे हैं. यूक्रेन के साथ भी ट्रंप एक ऐसा ही समझौता कर चुके हैं.

जिनपिंग को इस समिट से क्या टेंशन?
वहीं अब व्लादिमीर पुतिन को इससे क्या टेंशन होगी? तो हम आपको बता दें कि ये पांचों देश पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं जो अब बाहर कर दिए गए हैं. हालांकि अभी भी इन पांचों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छे संबंध हैं. यही वजह कि ट्रंप इन पांचों देशों के जरिए पुतिन पर दबाव बना सकें. रूस साल 2022 में ही इन C5+1 देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने को लेकर समझौते कर चुका है. मौजूदा समय अमेरिका का रूस और चीन से संबंध कैसे हैं ये जगजाहिर है. अमेरिका की नजरें मध्य एशियाई देशों पर टिकी हुई है यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन और रूस को अमेरिका की इस पहल से थोड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः 7 नहीं 8 लड़ाकू विमान मार गिराए गए...भारत-PAK सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

RussiachinaDonald Trump

Trending news

तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी न लोग... कट कर 2 लोगों की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी न लोग... कट कर 2 लोगों की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर