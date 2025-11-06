C5+1 मिशन पर ट्रंप, आज वॉशिंगटन DC में करेंगे वो काम जिससे जल-भुन जाएंगे रूस और चीन

भारत पर अमेरिका ने अगस्त 2025 में महंगा टैरिफ लगाया तो भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ बैठक की. इस बैठक में भारत, चीन और रूस एक साथ आए और शक्ति प्रदर्शन करते हुए दुनिया को दिखाया कि अगर ब्रिक्स देश एक साथ आ गए तो दुनिया में खुद को तानाशाह माने हुए पश्चिमी देशों की एक नहीं चलने वाली. इस समारोह के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुरुवार को एक ऐसा ही वार्षिक शिखर सम्मेलन किया है. इसमें मध्य एशिया के 5 देशों ने शिरकत की है. इसमें किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान ने हिस्सा लिया.

इन देशों के इस समूह को साल 2015 में स्थापित किया गया और इसे C5+1 का नाम दिया गया. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन 5 एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील पर समझौता करेंगे. आपको बता दें कि ये पांचों देश पूर्व सोवियत संघ से निकाले हुए देश हैं और अब ट्रंप इनके साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को लेकर चर्चा करेंगे. इस सम्मेलन को लेकर एक और खास बात ये है कि ये तब हो रहा है जब चीन और रूस दोनों ही देश अपने-अपने व्यापार समझौते सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे हुए हैं. अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और परस्पर साझेदारी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना होगा.

क्या है C5+1?

C5+1 मंच की स्थापना 2015 में पहली बार उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी. उस समय अमेरिका इन पांच देशों के साथ अमेरिका को लेकर 6 देशों के विदेश मंत्रियों ने ऊर्जा और संचार, व्यापार, परिवहन सहित कई मुद्दों पर आपसी सहयोग मजबूत करने का संकल्प लिया था. साल 2021 में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना तैनात थी उस समय तक अफगानिस्तान में युद्ध से संबंधित सुरक्षा चिंताओं पर भी बातचीत की थी. C5+1 में C5 का मतलब सेंट्रल एशिया के 5 देश प्लस 1 से मतलब अमेरिका से है. C5+1 का ये समूह अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा के समर्थन पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं.

पुतिन को इस समिट से क्या है टेंशन?

डोनाल्ड ट्रंप लगातार मध्य एशिया के मिलने वाल रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजरें टिकाए हुए हैं. अगर ट्रंप इन C5 देशों के रेयर अर्थ मिनरल्स पाने में कामयाब रहते हैं तो इससे चीन का न सिर्फ रुतबा कम होगा बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर चीन की धाक कम होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति काफी लंबे समय से चीन के इस एकाधिकार को भंग करने की कोशिश में लगे हैं और दुनिया के अलग-अलग देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए सौदेबाजी की तैयारी कर रहे हैं. यूक्रेन के साथ भी ट्रंप एक ऐसा ही समझौता कर चुके हैं.

जिनपिंग को इस समिट से क्या टेंशन?

वहीं अब व्लादिमीर पुतिन को इससे क्या टेंशन होगी? तो हम आपको बता दें कि ये पांचों देश पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं जो अब बाहर कर दिए गए हैं. हालांकि अभी भी इन पांचों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छे संबंध हैं. यही वजह कि ट्रंप इन पांचों देशों के जरिए पुतिन पर दबाव बना सकें. रूस साल 2022 में ही इन C5+1 देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने को लेकर समझौते कर चुका है. मौजूदा समय अमेरिका का रूस और चीन से संबंध कैसे हैं ये जगजाहिर है. अमेरिका की नजरें मध्य एशियाई देशों पर टिकी हुई है यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन और रूस को अमेरिका की इस पहल से थोड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं.

