/सोवियत संघ तो कभी US, चीन ने ‘Panda Power’ का खूब किया इस्तेमाल; बांस खाने वाला ये जानवर कैसे बना कूटनीतिक हथियार?

What is China Panda Policy? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दिए गए राजकीय भोज के दौरान जिनपिंग ने अमेरिका को 2 पांडा उपहार में देने की घोषणा की. ये दोनों पांडा जल्द ही अटलांटा जू पहुंचेंगे. चीन की ओर से इन्हें दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का ‘दूत’ बताया गया है. उनकी इस घोषणा से दुनिया का ध्यान एक बार फिर चीन की मशहूर ‘पांडा डिप्लोमेसी’ पर गया है.
लेकिन सवाल है कि आखिर पांडा ही क्यों? जिनपिंग चाहते तो कोई और जानवर या अन्य चीज भी देने की घोषणा कर सकते थे. असल में चीन के लिए यह सिर्फ एक प्यारा जानवर नहीं, बल्कि दशकों से उसकी विदेश नीति और सार्वजनिक कूटनीति का एक खास हिस्सा रहा है. आइए आपको समझाते हैं कि चीन की 'पांडा डिप्लोमेसी' क्या है?
आसान भाषा में दूसरे देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और सद्भावना का संदेश देने के लिए चीन की ओर से विशाल पांडा को उपहार या लीज पर देना 'पांडा डिप्लोमेसी' कहलाता है. काले-सफेद रंग वाला यह जानवर चीन की पहचान से गहराई से जुड़ा है और विदेशों में इसकी लोकप्रियता भी जबरदस्त है.
चीन की इस रणनीति का इतिहास 1950 के दशक से जुड़ा है. उसने 1957 में सोवियत संघ को पांडा उपहार में दिया था. इसके बाद उत्तर कोरिया समेत कई साम्यवादी देशों को भी पांडा दिए गए. 1957 से 1983 के बीच चीन ने नौ देशों को कुल 24 पांडा उपहार में दिए. इनमें सोवियत संघ, उत्तर कोरिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, मैक्सिको और स्पेन शामिल थे. उस दौर में ये पांडा सिर्फ चिड़ियाघर की शोभा नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि वे चीन के राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों का भी संदेश लेकर विदेश जा रहे थे.
वर्ष 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की ऐतिहासिक चीन यात्रा के बाद बीजिंग ने अमेरिका को भी दो पांडा दिए. अप्रैल 1972 में लिंग-लिंग और ह्सिंग-ह्सिंग नाम के पांडा वॉशिंगटन स्थित स्मिथसोनियन नेशनल जू पहुंचे. इस घटना को दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्तों और सांस्कृतिक मेल-जोल का प्रतीक माना गया.
उस समय पांडा का अमेरिका पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में एक बड़े बदलाव के दौर में हुआ था. यानी एक तरफ बड़े राजनीतिक समझौते और कूटनीतिक बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ पांडा आम अमेरिकी लोगों के बीच चीन की एक नरम और दोस्ताना छवि बना रहे थे.
समय के साथ चीन ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया. संरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण 1984 के बाद चीन ने पांडा को स्थायी रूप से उपहार देने के बजाय मुख्य रूप से लीज या सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेश भेजना शुरू किया. आम तौर पर पांडा की एक जोड़ी कुछ वर्षों के लिए दूसरे देश के चिड़ियाघर में भेजी जाती है और इसके बदले मिलने वाली रकम को संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है.
इस व्यवस्था का एक खास नियम यह है कि विदेशों में जन्मे पांडा के बच्चे भी चीन की संपत्ति माने जाते हैं और निर्धारित उम्र के बाद उन्हें चीन वापस ले जाया जाता है. इससे पांडा डिप्लोमेसी का स्वरूप बदल गया. अब यह केवल ‘उपहार’ नहीं रही, बल्कि चीन की एक खास रणनीति बन गई. जिससे वह दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है.
पांडा की कूटनीतिक अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव के दौर में कुछ पांडा चीन वापस लौटे. 2023 में स्मिथसोनियन के पांडा भी चीन लौटे थे. हालांकि 2024 में दोनों देशों के बीच संरक्षण और प्रजनन सहयोग फिर शुरू हुआ और अमेरिका में पांडा की वापसी हुई.
अब शी जिनपिंग के ऐलान के बाद पिंग पिंग और फू शुआंग अटलांटा पहुंचने वाले हैं. चीन इन्हें ‘दोस्ती के दूत’ के रूप में पेश कर रहा है. दोनों पांडा के आने के पीछे अटलांटा जू और चाइना वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन एसोसिएशन के बीच नया संरक्षण सहयोग भी है.
अमेरिका में पांडा की नई जोड़ी का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों के नेता व्यापार, तकनीक और दूसरे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं. दोनों ही मुल्कों को एक-दूसरे की जरूरत है. इसलिए जिनपिंग ने यूएस को आकर्षित करने के लिए दो पांडा उपहार में देने का एलान किया है. यह चीन की वह खास कूटनीति है, जिसके जरिए वह दूसरे मुल्कों को दोस्ती का संदेश देता है.
खास बात ये है कि ये सफेद-काले पांडा चीन को छोड़कर दुनिया में कहीं ओर नहीं पाए जाते. इसलिए इन दुर्लभ जानवरों पर चीन का संपूर्ण एकाधिकार है. यह जानवर काफी सीधा होता है और बांस खाकर अपना पेट भरता है. यही वजह है कि अगर कोई देश पांडा को अपने देश लाना चाहता है तो उसे बीजिंग से आग्रह करना पड़ता है. यदि चीन के साथ उसके संबंध अच्छे हों तो वह उसे लीज पर दे देता है और अगर न हो तो कूटनीतिक चैनलों से इनकार कर दिया जाता है.
इसलिए सहज शब्दों में समझें तो 'पांडा डिप्लोमेसी' को केवल ‘प्यारे जानवरों की कूटनीति’ समझना अधूरा होगा. इसके पीछे सॉफ्ट पावर, जनसंपर्क, वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों का पूरा तंत्र काम करता है. जिसे चीन वर्षों से सफलतापूर्वक भुनाता आ रहा है.