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सोवियत संघ तो कभी US, चीन ने ‘Panda Power’ का खूब किया इस्तेमाल; बांस खाने वाला ये जानवर कैसे बना कूटनीतिक हथियार?

China Panda Policy: कभी सोवियत संघ तो कभी US. चीन ने ‘Panda Power’ का पिछले कुछ सालों में खूब इस्तेमाल किया है. सवाल है कि बांस खाने वाला ये जानवर आखिर कैसे कूटनीतिक हथियार बन गया?

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 25, 2026, 05:51 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:52 AM IST
सोवियत संघ तो कभी US, चीन ने ‘Panda Power’ का खूब किया इस्तेमाल; बांस खाने वाला ये जानवर कैसे बना कूटनीतिक हथियार?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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