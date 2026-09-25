/सोवियत संघ तो कभी US, चीन ने ‘Panda Power’ का खूब किया इस्तेमाल; बांस खाने वाला ये जानवर कैसे बना कूटनीतिक हथियार?

चीन की इस रणनीति का इतिहास 1950 के दशक से जुड़ा है. उसने 1957 में सोवियत संघ को पांडा उपहार में दिया था. इसके बाद उत्तर कोरिया समेत कई साम्यवादी देशों को भी पांडा दिए गए. 1957 से 1983 के बीच चीन ने नौ देशों को कुल 24 पांडा उपहार में दिए. इनमें सोवियत संघ, उत्तर कोरिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, मैक्सिको और स्पेन शामिल थे. उस दौर में ये पांडा सिर्फ चिड़ियाघर की शोभा नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि वे चीन के राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों का भी संदेश लेकर विदेश जा रहे थे.