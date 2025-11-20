Advertisement
trendingNow13010858
Hindi NewsExplainer

तलाक-ए-हसन Vs तलाक-ए-अहसन: कौन सा तरीका है सही; सुप्रीम कोर्ट में क्यों छिड़ी बहस?

Talaq: अभी तीन तलाक का मुद्दा ठीक से खत्म ही नहीं हुआ था कि अब 'तलाक-ए-हसन' को लेकर विवाद शुरू हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए पति की तरफ से एक वकील के जरिए पत्नी को तलाक का नोटिस भेजने पर आपत्ति जाहिर की.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तलाक-ए-हसन Vs तलाक-ए-अहसन: कौन सा तरीका है सही; सुप्रीम कोर्ट में क्यों छिड़ी बहस?

Talaq E Hasan Vs Talaq Ahsan: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम पुरुषों में चल रही उस प्रथा पर सवाल उठाए जिसमें पति अपने वकील के जरिए पत्नी को तीन अलग-अलग महीनों में 'तलाक-ए-हसन' के नोटिस भिजवाता है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर नोटिस या तलाकनामे पर खुद पति के दस्तखत नहीं हैं, तो ऐसे तलाक को वैध नहीं माना जा सकता. 

एक टीवी पत्रकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट रिजवान अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता का पति खुद भी वकील है और उसने दूसरे वकील के जरिए तीन नोटिस भेजकर तलाक की प्रक्रिया पूरी की और फिर दूसरी शादी कर ली. अहमद ने कहा कि बिना पति के दस्तखत वाले तलाकनामे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाद में वही पति यह दावा कर सकता है कि उसने कभी तलाक दिया ही नहीं, जिससे महिला पर बहुविवाह (polyandry) का आरोप तक लग सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में महिला जब भी दोबारा शादी करना चाहेगी, तो कोई भी पुरुष उस 'अवैध तलाक' का हवाला देकर इंकार कर सकता है.

जब वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद ने इसे समुदाय में प्रचलित प्रथा बताने की कोशिश की, तो जस्टि सूर्यकांत की बेंच ने सख्ती से पूछा कि यह कैसे वैध माना जा सकता है? बेंच ने कहा कि नोटिस और तलाकनामा पति के साइन के बिना मान्य नहीं होते और कोई तीसरा व्यक्ति पति की तरफ से तलाक का नोटिस नहीं भेज सकता. कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि ऐसे 'नए-नए तरीके' मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं और अगर कल पति कह दे कि उसने वकील को तलाक का नोटिस भेजने के लिए नहीं कहा था तो फिर क्या होगा?

Add Zee News as a Preferred Source
कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि ऐसे “नए-नए तरीके” मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं और अगर कल पति कह दे कि उसने वकील को तलाक का नोटिस भेजने के लिए नहीं कहा था, तो फिर क्या होगा?
— सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में लोग वकीलों के काम से खुद को अलग बताते हैं, इसलिए ऐसा तरीका कबूल नहीं किया जा सकता. अदालत ने पति की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि वह शरिया के मुताबिक सही प्रक्रिया अपनाकर महिला को वैध तलाक दे. अदालत ने यह भी कहा कि तलाक-ए-हसन की वैधता पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी और इस मुद्दे को सिर्फ कुछ सक्षम महिलाओं तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा.

इस्लाम में तलाक के तरीके

कुरान में तलाक के बारे में बताया गया है कि-'तलाक दो बार है, उसके बाद या तो पत्नी को सम्मान के साथ अपने पास रखा जाए, या अच्छे तरीके से अलग कर दिया जाए- (सूरह बकरा 229)'. अगली आयत में कहा गया है कि अगर पति तीसरी बार तलाक दे दे, तो पत्नी उसके लिए हलाल (वापस) नहीं होगी, जब तक कि वह किसी और व्यक्ति से शादी न करे और वह पति उसे तलाक न दे दे.

“तलाक दो बार है. उसके बाद या तो पत्नी को सम्मान के साथ अपने पास रखा जाए, या अच्छे तरीके से अलग कर दिया जाए” (सूरह बकरा, 2:229)

“फिर यदि पति तीसरी बार तलाक दे दे, तो वह पत्नी उसके लिए हलाल (वापस) नहीं होगी, जब तक कि वह किसी और पुरुष से विवाह न कर ले और वह पति भी उसे तलाक न दे दे”

तलाक-ए-हसन क्या है

तलाक-ए-हसन में पति पहली बार तलाक देता है. फिर एक माहवारी (एक महीने) का इंतजार किया जाता है. उसके बाद दूसरी बार तलाक दी जाती है. फिर एक और माहवारी का इंतजार होता है. फिर तीसरी बार तलाक दी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पति–पत्नी एक ही घर में रहते हैं, बात करने का और अपने व्यवहार पर सोचने का मौका मिलता है. पहली और दूसरी तलाक के बाद वापस जुड़ने का पूरा मौका रहता है लेकिन तीसरी तलाक के बाद रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.

कौन-सा तरीका बेहतर माना गया है?

तलाक-ए-हसन जायज है लेकिन इस्लाम में सबसे बेहतर तरीका ‘तलाक-ए-अहसन’ माना गया है, जिसमें पति अपनी पत्नी को उस समय पहली बार तलाक देता है जब वो पाक-साफ होती है, यानी पत्नी माहवारी के दौर से ना गुजर रही हो. इसके बाद तीन महीनों (तीन माहवारी) की इद्दत (इंतजार की अवधि) चलती है. पति–पत्नी साथ रहते हैं और मनाने, समझने का समय मिलता है. अगर इद्दत खत्म होने से पहले दोनों में सुलह हो जाए तो रिश्ता जारी रह जाता है. अगर इद्दत खत्म हो जाए तो तलाक हो जाती है लेकिन दोनों चाहें तो बाद में फिर से शादी कर सकते हैं, चाहे कुछ दिन, कुछ महीने या सालों बाद ही क्यों न हो. इसलिए तलाक-ए-अहसन को सबसे बेहतर और नरम तरीका माना गया है.

कुरान में बताया गया है कि जब 'बनी इस्राईल' (पैगम्बर हजरत याकूब की औलादें) रेगिस्तान में थे तो अल्लाह की तरफ से उन्हें तैयार और स्वादिष्ट खाना ‘मन और सलवा’ मिलता था लेकिन वे लोग इस खाने से ऊब गए और अपने नबी से खेत–खेती वाली साधारण चीजें मांगने लगे. तब उनके नबी ने कहा था,'क्या तुम बेहतर चीज छोड़कर घटिया चीज लेना चाहते हो?' (सूरह बकरा-61).

 

कुरआन की नसीहत

'क्या तुम बेहतर चीज छोड़कर घटिया चीज लेना चाहते हो?' (सूरह बकरा – 61)

इसका मतलब यह है कि जब 'तलाक-ए-अहसन' बेहतर और आसान तरीका है तो लोग 'तलाक-ए-हसन' जैसे कमतर तरीके पर क्यों जाते हैं?

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ‘मजमूआ-ए-कानून-ए-इस्लामी’ में क्या लिखा है?

तलाक सुन्नत (सही तरीका) की दो शर्तें

  • तलाक उस समय न दी जाए जब पत्नी माहवारी में हो.
  • तलाक उस पाक हालत में दी जाए जिसमें पति–पत्नी का संबंध न बना हो.

तलाक-ए-अहसन

  • एक पाक अवधि में सिर्फ एक तलाक दी जाती है.
  • फिर पत्नी की इद्दत पूरी होने तक इंतजार किया जाता है.
  • यह सबसे बेहतर और सुन्नत के मुताबिक तरीका माना गया है.

तलाक-ए-हसन

  • हर उस पाक अवधि में एक तलाक दी जाती है जिसमें पति–पत्नी का संबंध न बना हो - कुल तीन तलाक तक.
  • गैर-हमबिस्तर (non-consummated) पत्नी को एक तलाक देना भी तलाक-ए-हसन है.
  • उम्र के कारण माहवारी बंद महिलाओं को तीन महीनों में तीन तलाक देना भी तलाक-ए-हसन में शामिल है.
About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

TalaqSupreme Court

Trending news

दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट