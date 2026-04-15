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Hindi NewsExplainerDelimitation In India: हिंदी भाषी राज्यों की मौज, दक्षिण की घट जाएंगी सीटें? परिसीमन बिल ने क्यों बढ़ा दीं धड़कनें, समझें पूरी ABCD

Delimitation In India: हिंदी भाषी राज्यों की मौज, दक्षिण की घट जाएंगी सीटें? परिसीमन बिल ने क्यों बढ़ा दीं धड़कनें, समझें पूरी ABCD

What is Delimitation For Women Reservation Bill: क्या परिसीमन के बाद घट जाएंगी राज्यों की सीटें? किन राज्यों को होगा सबसे ज्यादा फायदा और क्यों दक्षिण के राज्यों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं. समझिए A टू Z तक पूरी कहानी.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:38 PM IST
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Delimitation In India: हिंदी भाषी राज्यों की मौज, दक्षिण की घट जाएंगी सीटें? परिसीमन बिल ने क्यों बढ़ा दीं धड़कनें, समझें पूरी ABCD

 Delimitation Process:अगर लोकसभा में सदस्यों की तादाद बढ़ाकर 850 कर दी जाती है और सीटों का बंटवारा 2011 की जनगणना की आबादी के आधार पर किया जाता है तो दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व के हिस्से में भारी कमी आएगी, जबकि उत्तरी भारत के हिंदी भाषी राज्यों को इसका जबरदस्त फायदा होगा. संसद में पेश किए जाने वाले संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और उससे जुड़े परिसीमन विधेयक में यह प्रस्तावित है. इसी मुद्दे को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दक्षिण के राज्यों के बीच ठन गई है.

क्या है दक्षिणी राज्यों का तर्क

दक्षिणी राज्यों के नेताओं का तर्क है कि जनसंख्या-आधारित परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा मिलेगा, जहां जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रही है. जबकि उन राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और विकास के क्षेत्र में शानदार परफॉर्म किया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि परिसीमन के तहत लोकसभा में सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव से दक्षिणी राज्यों की सीटें घट जाएंगी और संसद में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी.  

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चिदंबरम बोले- घट जाएंगी सीटें

चिदंबरम ने कहा, परिसीमन से पहले कुल सीटों की संख्या में 50% का इजाफा करने की योजना 'एक भ्रम' है, जो तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रतिनिधित्व में होने वाली वास्तविक कमी को छिपा देगी. उन्होंने कहा कि अगर सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती, तो तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 32 रह जातीं, जो जनता के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती.

अब समझिए कि आखिर मोदी सरकार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के सत्र में जो दो बिल पेश करने जा रही है, उनका मकसद क्या है?

इन दो बिलों का मकसद तीन मुख्य काम करना है:

  1. यह लोकसभा में सीटों की ऊपरी सीमा को 543 से बढ़ाकर 850 कर देगा (815 राज्यों से, 35 केंद्र शासित प्रदेशों से).

  2. यह उस संवैधानिक रोक को हटा देगा, जिसने सीटों के बंटवारे को 1971 की जनगणना से जोड़ रखा था, और उसकी जगह एक ऐसा ओपन फॉर्मूला लाएगा, जिससे संसद सामान्य कानून के जरिए जनगणना का आधार खुद चुन सकेगी.

  3. एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जो सीमाओं को फिर से तय करने और सीटों का फिर से बंटवारा करने के लिए लेटेस्ट जनगणना (अभी 2011 की जनगणना) का इस्तेमाल करेगा. इसका मकसद 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना है.

हालांकि,विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2025 में कोयंबटूर में कहा था कि दक्षिणी राज्यों को आनुपातिक आधार पर एक भी सीट का नुकसान नहीं होगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी हाल ही में कह चुके हैं कि दक्षिणी राज्यों को लेकर जताई जा रही चिंताएं 'बेतुकी' हैं, और जोर देकर कहा कि पूरे देश में आनुपातिक इजाफा होगा.'

हालांकि, इन विधेयकों में सीटों के मौजूदा अनुपात की गारंटी देने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है. अनुच्छेद 81(2)(a), जिसे बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है, वह जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आवंटन को अनिवार्य बनाता है, न कि एक समान प्रतिशत वृद्धि को. 

दूसरे शब्दों में कहें तो, परिसीमन लेटेस्ट जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा, जो अब 2011 की जनगणना है.

किसे मिलेगा फायदा, किसे नुकसान?

आनुपातिक वृद्धि की तुलना में सर्वाधिक सीटें हासिल करने वाले शीर्ष पाँच राज्य/UT
राज्य वर्तमान सीटें (543 में से) मौजूदा अनुपात के आधार पर 2011 जनगणना के अनुसार सीटों में बदलाव
उत्तर प्रदेश 80 125 138 +13
बिहार 40 62 72 +10
राजस्थान 25 39 47 +8
मध्य प्रदेश 29 45 50 +5
दिल्ली 7 12 17 +5

  • 2011 की जनगणना की आबादी का इस्तेमाल करके 850 सीटों को आनुपातिक रूप से बांटने और इसकी तुलना एक समान आनुपातिक बढ़ोतरी (जो सीटों के मौजूदा हिस्से को बनाए रखती है) से करने पर कुछ असमानताएं नजर जरूर आती हैं.

  • जिन पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आनुपातिक इजाफे की तुलना में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, वे हैं: उत्तर प्रदेश (+13), बिहार (+10), राजस्थान (+8), दिल्ली (+5) और मध्य प्रदेश (+5). ये सभी हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं.

  • जबकि जिन राज्यों को सीटों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वे हैं: तमिलनाडु (−11), केरल (−8), आंध्र प्रदेश (−5), ओडिशा (−3) और दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव (−3). इन पांच में से चार दक्षिण या पूर्व में स्थित हैं.

सबसे अधिक सीटें खोने वाले शीर्ष 5 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान सीटें (543 में से) मौजूदा अनुपात के आधार पर 2011 जनगणना के अनुसार सीटों में बदलाव
तमिलनाडु 39 61 50 -11
केरल 20 31 23 -8
आंध्र प्रदेश 25 39 34 -5
ओडिशा 21 32 29 -3
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 2 4 1 -3

क्षेत्रों के हिसाब से देखें, तो यह पैटर्न एकदम साफ है. 850 सीटों वाले सदन में हिंदी-भाषी (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्य और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश) का हिस्सा 38.1% से बढ़कर 43.1% हो जाएगा, यानी इसमें पांच प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होगी. दक्षिण का हिस्सा 24.3% से घटकर 20.7% रह जाएगा, यानी इसमें 3.6 अंकों की गिरावट आएगी. पूर्वोत्तर का हिस्सा 4.4% से घटकर 3.8% हो जाएगा. पूर्वी राज्यों का हिस्सा 14.4% से घटकर 13.7% रह जाएगा. पश्चिम और उत्तर के गैर-हिंदी राज्यों के हिस्से में लगभग कोई बदलाव नहीं होगा.

क्षेत्रवार सीटों में प्रतिशत वृद्धि और हिस्सेदारी
क्षेत्र सीटों में % वृद्धि 543 सीटों में हिस्सा (%) 850 सीटों में हिस्सा (%)
पूर्व 48.72% 14.36% 13.65%
हिंदी पट्टी 76.81% 38.12% 43.06%
पूर्वोत्तर 33.33% 4.42% 3.76%
उत्तर (गैर-हिंदी) 58.33% 4.42% 4.47%
दक्षिण 33.33% 24.31% 20.71%
पश्चिम 56.41% 14.36% 14.35%
कुल योग 56.54% 100% 100%

  • सीधे शब्दों में कहें तो हिंदी भाषी राज्यों को 159 सीटों का फायदा होगा, जबकि दक्षिण के राज्यों को 44 सीटें मिलेंगी. पूर्वोत्तर की वृद्धि भी 33% तक सीमित होगी.

  • इस असंतुलन की जनसांख्यिकीय जड़ें ताजा प्रजनन दर के आंकड़ों में साफ नजर आती हैं. NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, सभी पांच दक्षिणी राज्यों की कुल प्रजनन दर 1.5 से 1.8 के बीच है, जो कि 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है. 

  • बिहार (3.0), मेघालय (2.9), उत्तर प्रदेश (2.4), झारखंड (2.3), और मणिपुर (2.2) रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर बने हुए हैं. सीटों के बंटवारे पर 1976 में लगाई गई रोक की वजह बना यह अंतर, पिछले कुछ दशकों में भले ही कम हुआ हो, लेकिन यह अभी भी बना हुआ है.

जिन राज्यों ने हेल्थ, एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग में निवेश किया है, उनकी संसदीय शक्ति में हिस्सेदारी कम हो जाएगी; वहीं, जो राज्य इन पैमानों पर पीछे रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा. ये आंकड़े परिसीमन प्रक्रिया के मूल तनाव के बारे में भी बताते हैं. अनुच्छेद 81(2)(a) जनसांख्यिकीय अहमियत को दर्शाता है, न कि विकास संबंधी उपलब्धियों को.

स्रोत: 2011 की जनगणना, NFHS-5 (2019-21) संवैधानिक (131वां संशोधन) बिल 2026, परिसीमन बिल 2026.

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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