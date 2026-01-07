'ड्रिल, बेबी, ड्रिल'... इन 3 शब्दों ने वेनेजुएला को कर दिया बर्बाद! ट्रंप अब किसकी बलि देकर बनेंगे बड़के 'दादा'? पूरी दुनिया पर अमेरिका का अब राज!

Trump drill baby drill affecting other countries: जनवरी के पहले सप्ताह में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ अमेरिका ने जो किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है. इसके साथ ही एक 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' की भी खूब चर्चा होने लगी है. ये तीन शब्द सुनने में मजेदार लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बड़ी कहानी है. ट्रंप जैसे नेता इसे बार-बार इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली मतलब क्या है? ये कैसे शुरू हुआ, ट्रंप ने इसे कैसे अपना हथियार बनाया, और इससे पर्यावरण और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, आसान भाषा में एक-एक करके सब समझते हैं कि कैसे इस तीन शब्दों के सहारे ट्रंप ने वेनेजुएला को बर्बाद करके अब पूरी दुनिया का 'दादा' बनना चाहता है. सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ड्रिल, बेबी, ड्रिल' क्या है.

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' का मतलब क्या है?

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' एक नारा है. इस नारे का मतलब है अमेरिका में तेल और गैस निकालने की ड्रिलिंग को बिना रुके बढ़ाओ. इसका मकसद है अमेरिका को विदेशी तेल पर निर्भरता से मुक्त करना, तेल की कीमतें कम रखना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना. इस नारे को शुरू से अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी वाले पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ज्यादा ड्रिलिंग से नौकरियां बढ़ेंगी, ऊर्जा सस्ती होगी और अमेरिका 'एनर्जी इंडिपेंडेंट' बनेगा. लेकिन ये सिर्फ तेल की बात नहीं, ये पर्यावरण नियमों को ढीला करने की भी मांग है, ताकि कंपनियां आसानी से ड्रिलिंग कर सकें. तभी तो ट्रंप कहते हैं कि इससे अमेरिका दुनिया का 'एनर्जी डोमिनेंट' बन जाएगा, यानी तेल की दुनिया का बादशाह.