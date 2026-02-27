क्या है Durand Line? 133 साल पुरानी डूरंड लकीर की वजह से एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं पाकिस्तान-अफगानिस्तान, खुली जंग का ऐलान

Afghanistan–Pakistan border Durand Line: डूरंड लाइन क्या है? ये वो 133 साल पुरानी लकीर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन आज भी दोनों देशों के बीच खून-खराबे की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है. गुरुवार रात (26 फरवरी 2026) को जो कुछ हुआ वह असल में इसी वर्चस्व को लेकर ही हुआ है. भले ही बहाना वह टीटीपी का हो. तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर हमला बोला, पाकिस्तान ने जवाब में काबुल, कंधार और पक्तिया पर एयरस्ट्राइक्स कर दीं. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम कहा, "अब हमारा सब्र खत्म, ये ओपन वॉर है!" अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने 55 पाक सैनिक मारे, 19 पोस्ट कब्जा की. पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने 133 तालिबान फाइटर्स ढेर किए.

डूरंड लाइन की असली कहानी क्या है? ब्रिटिशों की चालाकी

1893 में ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर मोर्टिमर डूरंड ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान से एक समझौता करवाया. ये समझौता सिर्फ एक पेज का था, जिसमें दोनों तरफ के प्रभाव क्षेत्र तय किए गए. ब्रिटिशों का मकसद था रूस से बचाव के लिए बफर जोन बनाना, जिसे 'ग्रेट गेम' कहते हैं. इस लाइन ने पश्तून इलाकों को चीर दिया गया. एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया (जो बाद में पाकिस्तान बना). ये लाइन 2,640 किलोमीटर (लगभग 1,640 मील) लंबी है. अफगानिस्तान ने कभी इसे आधिकारिक तौर पर नहीं माना, क्योंकि उनका कहना है कि ये जबरदस्ती थोपी गई थी. अमीर अब्दुर रहमान ने खुद चेतावनी दी थी कि पश्तून कबीले दोनों तरफ हैं, अगर लाइन खींची तो हमेशा झगड़े होंगे. लेकिन ब्रिटिशों ने नहीं सुना.1947 में जब पाकिस्तान बना, तो उसने ब्रिटिश वाली लाइन को अपना इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के यूएन में शामिल होने के खिलाफ वोट किया. 1919 के रावलपिंडी ट्रीटी में भी ये लाइन कन्फर्म हुई, लेकिन अफगानिस्तान आज भी कहता है कि ये वैध नहीं है.

क्यों आज भी इतना खून बह रहा है?

इस लाइन के दोनों तरफ पश्तून लोग रहते हैं. एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही कबीले. लेकिन बॉर्डर फेंसिंग, टीटीपी जैसे ग्रुप्स की वजह से हर रोज झड़पें होती रहती हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को शेल्टर दे रहा है, जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं. अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान अपनी सीमा नहीं संभाल पा रहा और बिना वजह हमला कर रहा है. जिसकी वजह से फरवरी 2026 में ये तनाव चरम पर पहुंच गया. पाकिस्तान ने टीटीपी कैंप्स पर स्ट्राइक्स कीं, अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया, और अब पाकिस्तान ने 'ओपन वॉर' का ऐलान कर दिया है. अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन पर लार्ज-स्केल ऑफेंसिव शुरू की. सीएनएन ने बताया कि तालिबान ने 19 पाक पोस्ट्स कब्जा करने का दावा किया है.

पश्तूनों का दर्द: एक परिवार दो देशों में

सबसे बड़ा दुख ये है कि ये लाइन परिवारों को बांटती है. एक भाई अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में. कबीले की शादी-ब्याह, व्यापार सब प्रभावित. पश्तून नेशनलिस्ट्स कहते हैं कि ये ब्रिटिशों की 'डिवाइड एंड रूल' पॉलिसी का नतीजा है. आज भी लाखों लोग इसे नहीं मानते. पाकिस्तान ने 2017 से फेंसिंग शुरू की, लेकिन अफगानिस्तान विरोध करता है.

तालिबान सरकार और पाकिस्तान के रिश्ते क्यों बिगड़े

जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रिश्ते बेहतर होंगे. लेकिन हुआ इसका उल्टा. तालिबान सरकार ने टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान जैसी सख्त कार्रवाई नहीं की. इसके बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े और दोनों देशों के बीच भरोसा टूटने लगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अब तालिबान पाकिस्तान के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है.

क्या होगा आगे? उम्मीद की किरण या और आग?

दुनिया चिंतित है. कतर, तुर्की मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं. अगर ये जंग बढ़ी तो साउथ एशिया में टेररिज्म फैल सकता है, भारत पर भी असर पड़ सकता है. डूरंड लाइन सिर्फ एक लकीर नहीं, एक पुराना जख्म है जो 133 साल बाद भी हरा है. दोनों देशों को बातचीत से ही सुलझाना होगा, वरना खून बहता रहेगा.