Economic Survey 2026: क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से तीन दिन पहले होगा पेश; जानें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें

28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. यब बजट से तीन दिन पहले पेश कर रही हैं. मालूम हो कि बीते साल वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2025 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था. यह बजट से एक दिन पहले पेश हुआ था.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:53 PM IST
Budget session 2026, Economic Survey 2026: संसद में 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई. इस मौके पर राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया. 28 जनवरी को शुरू हुए बजट सत्र के अगले दिन यानी 29 जनवरी को मोदी सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया जाएगा.

वैसे तो बजट से एक दिन पहले Economic Survey को पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार इसे बजट से तीन दिन पहले पेश किया जा रहा है. आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे और उसके साथ ही जानेंगे कि पिछले साल वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, उसमें की मुख्य बातें क्या थीं.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने क्या दी थी जानकारी?
मंगलवार को इकोनॉमी सर्वे को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खास जानकारी दी थी. न्यूज एजेंसी के अनुसार, बजट सत्र 2026 से पहले सर्वदलीय बैठक पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, "आज नेताओं ने कई सुझाव दिए हैं जिसे हमने नोट किया है. हमने अपील की है कि ये साल का पहला सत्र है." उन्होंने इकोनॉमी सर्वे को लेकर बताया और कहा, "29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश (इकोनॉमिक सर्वे) किया जाएगा और 1 फरवरी को बजट पेश होगा." 

 क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? 
सबसे पहले हम यहां बात इकोनॉमिक सर्वे की करते हैं. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. यह सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है. इसमें बताया गया होता है कि पिछले साल देश की जीडीपी, तरक्की या ग्रोथ कैसी रही. इसमें महंगाई, इंडस्ट्रीज समेत अन्य फाइनेंशियल जानकारियां भी शामिल होती हैं. मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है, जिसे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी को पेश किया जाएगा.  

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बीते साल 31 जनवरी 2025 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था. यह बजट से एक दिन पहले पेश हुआ था. आइए पीआईबी से मिली जानकारी से सर्वे की बड़ी और मुख्य बातों को जानते हैं.

अर्थव्यवस्था की स्थिति: फिर से तेज विकास दर

1. भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद (राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार), जो दशक के औसत के नजदीक है.
2. वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के वित्त वर्ष 2025 में 6.4 फिसदी रहने का अनुमान
3. वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 3.3 फीसदी की दर से बढ़ी, आईएमएफ ने अगले 5 वर्षों के लिए 3.2 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया था.
4. वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच बढ़ेगी.
5. जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधारों पर जोर, तथा विनियमन को कम करने से मध्य अवधि वृद्धि क्षमता सुदृढ़ होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.
6.वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की सातवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जो क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है.
7. अप्रैल से दिंसबर, 2024 के दौरान गैर-पेट्रिलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 9.1 फीसदी रहा, जो अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के व्यापारिक निर्यात की सुदृढ़ता को परिलक्षित करती है.

मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े तथ्य

1. बैंक ऋण में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और यह जमा राशि के लगभग बराबर हो गई है.
2. अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के लाभ में वृद्धि हुई है, जो सकल गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (जीएनपीए) में कमी तथा पूंजी का भारित परिसम्पत्ति अनुपात जोखिम अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि को रेखांकित करती है.
3. ऋण वृद्धि ने नॉमिनल जीडीपी विकास को लगातार दो वर्षों से पीछे छोड़ दिया है, ऋण-जीडीपी अंतर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कम होकर (-) 0.3 फीसदी रहा, जो वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में (-) 10.3 फीसदी था.
4. बैंकिंग क्षेत्र परिसम्पत्ति गुणवत्ता में सुधार, अतिरिक्त पूंजी तथा मजबूत ऑपरेशन प्रदर्शन को दिखाता है.
5. जीडीपी तथा बीएसई बाजार पूंजी संग्रह का अनुपात दिसंबर, 2024 के अंत में 136 प्रतिशत रहा.
6. भारत के बीमा बाजार में वृद्धि जारी है, कुल बीमा प्रीमियम में वित्त वर्ष 2024 में 7.7 फीसदी की दर से वृद्धि हुई और यह 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गई.
7. भारत के पेंशन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, सितंबर, 2024 तक पेंशन ग्राहकों की कुल संख्या में 16 फीसदी (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई.

बाहरी क्षेत्रः एफडीआई बेहतर हो रहा 
1. वैश्विक अनिश्चितताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत का बाहरी क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है.
2. वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में (व्यापार+सेवा) 6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई.
3. दूरसंचार, कम्प्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2 फीसदी है, अंकटाड के अनुसार इस क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है. 
4. वित्त वर्ष 2025 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में मजबूती आई है, जो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों के 47.2 बिलियन डॉलर  से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की सामान अवधि के लिए 55.6 बिलियन डॉलर हो गया है, इसमें 17.9 फीसदी की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है.
5. दिसंबर, 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर है, 10.9 महीनों के आयात तथा देश के बाहरी ऋण के 90 फीसदी के लिए पर्याप्त है.

अन्य क्षेत्रों की बड़ी बातें
1. रेलवे परिवहन सम्पर्क के तहत अप्रैल-नवंबर, 2024 के दौरान 2031 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किया गया, अप्रैल से अक्टूबर, 2024 के बीच 17 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई.
2. सड़क नेटवर्क के तहत वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ.
3. वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले एक दशक या दो दशकों तक औसतन स्थिर मूल्य पर लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत है. 
4. वित्त वर्ष 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री में 12 दशमलव 5 प्रतिशत की बढोतरी रही.
5. वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तुओं के घरेलू उत्‍पादन में 17 दशमलव 5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही.
6. कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 के (प्रारंभिक अनुमानों) में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्‍पाद में 16 प्रतिशत का योगदान रहा है.
7. बागवानी, मवेशी और मत्‍स्‍य इत्‍यादि क्षेत्र कृषि क्षेत्र के सम्‍पूर्ण विकास के चालक रहे हैं.
8. वर्ष 2047 तक विकसित राष्‍ट्र का दर्जा प्राप्‍त करने की भारत की महत्‍वाकांक्षा मूल रूप से समावेशी और सतत विकास के दृष्टिकोण में निहित है.
9. बेरोजगारी दर 2017-18 (जुलाई-जून) के 6.0 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है.
10. एआई के डेवलपर नए युग में प्रवेश करने का भरोसा दिलाते हैं, जहां आर्थिक रूप से बहुमूल्‍य ज्‍यादातर कार्य स्‍वचालित होंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थीं?
भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थीं.

2. इंदिरा गांधी ने कब बजट पेश किया था?
इंदिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 को देश का बजट पेश किया था. 

3. निर्मला सीतारमण ने कुल कितनी बार बजट पेश किया है?
निर्मला सीतारमण ने कुल 8 बार बजट पेश किया है.

4. निर्मला सीतारमण ने पहली बार बजट कब पेश किया था?
निर्मला सीतारमण ने पहली बार बजट साल 2019 में पेश किया था.

5. भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किए हैं?
भारत में सबसे ज्यादा बार बजट (10 बार) मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं.

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

