क्या है ‘समुद्र प्रताप’? 114.5 मीटर लंबा, 4,200 टन भारी, भारत का सबसे ताकतवर स्वदेशी पोत; दुश्मनों का फटेगा कलेजा; महिलाएं संभालेंगी कमान!

ICG pollution control vessel Samudra Pratap in Goa: भारतीय तटरक्षक बल को सोमवार को ऐसा जहाज मिला, जो सिर्फ एक पोत नहीं बल्कि समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ‘समुद्र प्रताप’ को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है.

क्या है 'समुद्र प्रताप'?

ये कोई साधारण जहाज़ नहीं है. 'समुद्र प्रताप' भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी डिज़ाइन वाला प्रदूषण नियंत्रण पोत है और तटरक्षक का अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ है. जिसकी लंबाई लगभग 115 मीटर, वजन करीब 4200 टन और स्पीड 22 नॉट से ज़्यादा से अधिक मतलब लंबी दूरी तक बिना रुके दौड़ सकता है. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है और इसमें 60% से ज़्यादा हिस्सा भारतीय तकनीक का है.

'समुद्र प्रताप' की खासियत: एक जहाज, कई काम!

समुद्र प्रताप को विशेष रूप से प्रदूषण कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है. यह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उतना ही सक्षम है, तटीय गश्त में भी उतना ही प्रभावी है, और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसका अर्थ यह है, कि इस शिप में एक ही प्लेटफार्म पर कई क्षमताओं को इंटीग्रेट किया गया है. रक्षामंत्री के मुताबिक यही आधुनिक अप्रोच आज की समुद्री चुनौतियों की मांग है, जहां लचीलापन और तैयारी दोनों एक समान महत्वपूर्ण हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वदेशी सामग्री का उपयोग

रक्षामंत्री ने कहा, “इस शिप की एक और खास बात है कि इसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है. यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है. हमारी मेक इन इंडिया पहल का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट में दिखाई देता है. इतने जटिल प्लेटफार्म में भी, इस स्तर की स्वदेशी सामग्री यह दिखाती है कि हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मेच्योर हो चुका है. हमने रक्षा निर्माण में कम से कम इतनी क्षमता तो हासिल कर ही ली है कि हम निर्माण से संबंधित जटिल चुनौतियों को भी हैंडल करने में सक्षम हैं.”

क्यों पड़ी 'समुद्र प्रताप' की जरूरत?

रक्षामंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में हमने देखा है कि समुद्री प्रदूषण भी एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन कर उभरा है. जाहिर सी बात है, जब समुद्री प्रदूषण बढ़ेगा, तो मछुआरों की आजीविका, तटीय समुदायों का भविष्य, और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा, सब पर प्रभाव पड़ेगा. इसलिए हमारे तटरक्षक बल द्वारा चलाए गए तटीय स्वच्छता अभियान, प्रदूषण रिस्पांस अभियान और बहु एजेंसी समन्वय वास्तव में सराहनीय हैं. आपने यह दिखाया है, कि जब निश्चय स्पष्ट हो और समन्वय मजबूत हो, तो बड़े से बड़े संकट का भी सामना किया जा सकता है.

इसका सीधा लाभ किसको होगा?

रक्षामंत्री ने तटरक्षक बलों से बात करते हुए कहा कि आप सबने देशवासियों के अंदर जो भरोसा पैदा किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है. इसने हमारे किसानों के अंदर भरोसा पैदा किया है. हमारे मछुवारों के अंदर भरोसा पैदा किया है. सब निश्चिन्त होकर अपना काम करते रहते हैं, कि जो भी होगा तटरक्षक बल देख लेगा. इसके अतिरिक्त हमारे तटरक्षक बल ने हमारे दुश्मनों के अंदर भी भरोसा पैदा किया है, वह भरोसा इस बात का है, कि गलती से भी अगर आंख उठा कर भारत की समुद्री सीमा की ओर देखा, तो भारतीय तटरक्षक बल उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा. आपके इस भरोसे के कारण ही, भारत के तटीय इलाकों से, दुश्मन अब कोई दुस्साहस की कोशिश भी नहीं करता.

सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी

रक्षामंत्री ने कहा, “हम सब जानते हैं, कि समुद्र हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य का आधार है. एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही, सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी दे सकता है. ऐसे में समुद्र प्रताप जैसे प्लेटफार्म , हमें यह विश्वास देते हैं कि भारत एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने की अपनी समुद्री प्रतिबद्धता को न सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें निभाने के लिए पूरी तरह तैयार भी है.”

समुद्र प्रताप पर दो महिला अधिकारियों की नियुक्ति

समुद्र प्रताप पर, दो महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. ये अधिकारी एक रोल मॉडल बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोल रही हैं. राजनाथ सिंह ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि तटरक्षक बल ऐसे ही सबके लिए अवसर और विकास का माध्यम बना रहेगा. यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज महिला अफसरों को पायलट, ऑब्जर्वर , एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टि ऑफिसर और लॉ ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में नियुक्त किया गया है. इतना ही नहीं, उन्हें होवरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्हें फ्रंटलाइन ऑपरेशन में सक्रिय रूप से तैनात किया जा रहा है. यानी आज की महिला केवल सहायक की भूमिका में नहीं बल्कि फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं." (इनपुट आईएएनएस से)