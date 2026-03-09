Advertisement
trendingNow13134592
Hindi NewsExplainerक्या बूंद-बूंद तेल के लिए तरसेगी दुनिया? ईरान का बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला, कंपनी ने तुरंत लागू किया ‘फोर्स मेज्योर’; जानिए इसका मतलब

क्या बूंद-बूंद तेल के लिए तरसेगी दुनिया? ईरान का बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला, कंपनी ने तुरंत लागू किया ‘फोर्स मेज्योर’; जानिए इसका मतलब

what is force majeure: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के ड्रोन हमले से बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी प्रभावित हुई है. इसके बाद सरकारी ऊर्जा कंपनी Bapco Energies ने ‘फोर्स मेज्योर’ घोषित कर दिया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है ‘फोर्स मेज्योर'. इससे तेल की मांग पर क्या पड़ेगा असर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Mar 09, 2026, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बूंद-बूंद तेल के लिए तरसेगी दुनिया? ईरान का बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला, कंपनी ने तुरंत लागू किया ‘फोर्स मेज्योर’; जानिए इसका मतलब

Iran strike Bahrain largest oil refinery: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बहरीन से एक बड़ी खबर सामने आई है. ईरान के ड्रोन हमले के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में अफरा-तफरी मच गई.कंपनी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले की वजह से उसके कुछ ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं. समझते हैं पूरी बात. हमले के बाद बहरीन की सरकारी ऊर्जा कंपनी Bapco Energies ने अपने ऑपरेशन पर ‘फोर्स मेज्योर’ लागू कर दिया है. इसके बाद से ही सवाल उठ रहा है कि आखिर यह फोर्स मेज्योर क्या होता है और इसका असर तेल बाजार पर कितना पड़ सकता है. समझते हैं पूरी बात.

ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी के ऊपर छाया धुएं का गुबार
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के सित्रा (Sitra) इलाके में स्थित Bapco की बड़ी तेल रिफाइनरी के आसपास अचानक घना धुआं उठता देखा गया. बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी के आसपास का इलाका धुएं से भर गया. हमले में कुछ लोगों के घायल होने और आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी खबर है. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश शुरू कर दी.

क्या है ‘फोर्स मेज्योर’? कंपनी ने तुरंत क्यों लागू किया
हमले के बाद Bapco Energies ने अपने कई ऑपरेशन पर फोर्स मेज्योर लागू करने का फैसला लिया. दरअसल फोर्स मेज्योर एक वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा एक कानूनी प्रावधान होता है. कानूनी प्रावधान होता है. जब युद्ध, हमला, प्राकृतिक आपदा या किसी असाधारण घटना के कारण कोई कंपनी अपने तय कॉन्ट्रैक्ट या जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती, तब वह फोर्स मेज्योर लागू कर सकती है. इसका मतलब होता है कि कंपनी कुछ समय के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों को रोक सकती है. 

क्या दुनिया में तेल संकट की आशंका?
मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है. ऐसे में यहां की रिफाइनरी या तेल ठिकानों पर हमला वैश्विक बाजार के लिए चिंता का कारण बन सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. हालांकि फिलहाल बहरीन सरकार और कंपनी का कहना है कि घरेलू बाजार में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है.

घरेलू सप्लाई जारी रहने का भरोसा
Bapco Energies ने यह भी बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही कंटिन्जेंसी प्लान तैयार किए गए थे. इन्हीं योजनाओं की वजह से देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी जा रही है. फिलहाल प्रशासन रिफाइनरी को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

iran us conflict

Trending news

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे