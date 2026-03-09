क्या बूंद-बूंद तेल के लिए तरसेगी दुनिया? ईरान का बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला, कंपनी ने तुरंत लागू किया ‘फोर्स मेज्योर’; जानिए इसका मतलब

Iran strike Bahrain largest oil refinery: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बहरीन से एक बड़ी खबर सामने आई है. ईरान के ड्रोन हमले के बाद बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में अफरा-तफरी मच गई.कंपनी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले की वजह से उसके कुछ ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं. समझते हैं पूरी बात. हमले के बाद बहरीन की सरकारी ऊर्जा कंपनी Bapco Energies ने अपने ऑपरेशन पर ‘फोर्स मेज्योर’ लागू कर दिया है. इसके बाद से ही सवाल उठ रहा है कि आखिर यह फोर्स मेज्योर क्या होता है और इसका असर तेल बाजार पर कितना पड़ सकता है. समझते हैं पूरी बात.

ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी के ऊपर छाया धुएं का गुबार

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के सित्रा (Sitra) इलाके में स्थित Bapco की बड़ी तेल रिफाइनरी के आसपास अचानक घना धुआं उठता देखा गया. बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी के आसपास का इलाका धुएं से भर गया. हमले में कुछ लोगों के घायल होने और आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी खबर है. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश शुरू कर दी.

Bahrain suffers another blow Add Zee News as a Preferred Source This morning Iranian drone struck BAPCO oil refineries Repeated strikes have rendered the refinery unusable. https://t.co/c1o3QH0c1b pic.twitter.com/ZvesTzThrL — Wolf Brief (@wolfbrief_) March 9, 2026

क्या है ‘फोर्स मेज्योर’? कंपनी ने तुरंत क्यों लागू किया

हमले के बाद Bapco Energies ने अपने कई ऑपरेशन पर फोर्स मेज्योर लागू करने का फैसला लिया. दरअसल फोर्स मेज्योर एक वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा एक कानूनी प्रावधान होता है. कानूनी प्रावधान होता है. जब युद्ध, हमला, प्राकृतिक आपदा या किसी असाधारण घटना के कारण कोई कंपनी अपने तय कॉन्ट्रैक्ट या जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती, तब वह फोर्स मेज्योर लागू कर सकती है. इसका मतलब होता है कि कंपनी कुछ समय के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों को रोक सकती है.

क्या दुनिया में तेल संकट की आशंका?

मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है. ऐसे में यहां की रिफाइनरी या तेल ठिकानों पर हमला वैश्विक बाजार के लिए चिंता का कारण बन सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. हालांकि फिलहाल बहरीन सरकार और कंपनी का कहना है कि घरेलू बाजार में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है.

घरेलू सप्लाई जारी रहने का भरोसा

Bapco Energies ने यह भी बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही कंटिन्जेंसी प्लान तैयार किए गए थे. इन्हीं योजनाओं की वजह से देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी जा रही है. फिलहाल प्रशासन रिफाइनरी को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.