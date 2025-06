क्या है FPV ड्रोन? यूक्रेन ने जिसके दमपर रूस में मचाई इतिहास की सबसे बड़ी तबाही, हाथ मलते रहे गए पुतिन दुनिया देखती रह गई

Drone Attack in Russia: यूक्रेन और रूस की जंग बहुत अलग मोड़ पर पहुंच गई है. जेलेंस्की की सेना ने एक जून को ऐसा कारनामा किया जिसकी उम्‍मीद पुतिन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नहीं थी. यूक्रेन ने रूस में ऐसी तबाही मचाई जो इतिहास में दर्ज हो गई. इस हमले को यूक्रेन ने “ऑपरेशन स्पाइडर वेब” नाम दिया. प्लान इतना सीक्रेट था कि रूस को भनक तक नहीं लगी और उसके 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन या तो जल गए या बुरी तरह टूट गए. यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर पांच बड़े एयरबेस पर एक साथ ड्रोन अटैक करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है. सभी जानना चाहते हैं कि आखिर यूक्रेन ने कैसे इस तरह की तबाही रूस में मचाई, उसमें एक नाम सामने आया है FPV ड्रोन. इसी के दमपर यूक्रने ने रूस में यूक्रेन की जंग के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई है. आइए जानते हैं कि एफपीवी ड्रोन क्या हैं और यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए कैसे किया?

एफपीवी ड्रोन से कैसे मचाई तबाही, वीडियो देखें;-

#BREAKING Russia's Belaya strategic bombers airbase in Irkutsk region, 4,000 km from Ukraine, does not feel good today. The locals say "it is already the 11th (drone)", and we can clearly see an FPV quadrocopter drone flying, what proves that it is an action of a sabotage group pic.twitter.com/1CEc6q3hap

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) June 1, 2025