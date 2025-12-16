Advertisement
वो 'भूतिया टैंकर' जिनके दम पर मादुरो अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी बेच रहे थे तेल, अब ट्रंप ने नाक में दम कर दिया!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं. ट्रंप ने हाल ही मे वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर को जब्‍त किया है. यह टैंकर अब तक के जब्‍त टैंकरों में सबसे बड़ा है. माना जा रहा है कि जब्‍त किया गया टैंकर घोस्ट फ्लीट का हिस्सा है. वेनेजुएला अमेरिकी तेल पाबंदियों से बचने के लिए ऐसे भूतिया टैंकर' का प्रयोग करता है. अब जानते हैं आखिर क्या है घोस्ट शिप, ये कैसे काम करते है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 16, 2025, 10:41 AM IST
आप सबको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में ऐसे जहाज़ घूम रहे हैं जो अपना नाम बदलते हैं, लोकेशन छिपाते हैं, झंडा बदल लेते हैं और गायब हो जाते हैं जैसे असली भूत. इन्हें  घोस्ट शिप्स या शैडो फ्लीट कहा जाता है. जो इन दिनों खूब चर्चा में है. इनका प्रयोग प्रतिबंधित देशों का तेल चुपके से दुनिया भर में लोगों तक पहुंचाने के लिए हो रहा है. इक तरह से इन्हें रहस्यमयी टैंकर भी कह सकते हैं. वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी इन्हीं के सहारे अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देकर पूरी दुनिया में अपने तेल को बेच रहे थे, लेकिन ट्रंप ने नाक में दमकरके पूरा खेल ही बदल दिया है. जानते हैं पूरी कहानी.

अमेरिका ने ज़ब्त किया 'द स्किपर' टैंकर!
ट्रंप ने पिछले दिनों व्हाइट हाउस में ऐलान किया कि अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेज़ुएला के तट के पास एक बड़ा तेल टैंकर ज़ब्त कर लिया है. उसका नाम द स्किपर है. बताया जा रहा है कि यह ‘घोस्ट शिप’ ही थे. ये अब तक का सबसे बड़ा ज़ब्त किया गया टैंकर है, जिसमें लाखों बैरल वेनेज़ुएला का कच्चा तेल लदा था. इस ऑपरेशन में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS Gerald R. Ford से हेलिकॉप्टर उड़े और कोस्ट गार्ड ने जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया. जिसके बाद से ही दुनिया में वेनेजुएला के सारे खेल ही बदल दिए.

वेनेजुएला 'भूतिया टैंकर' के सहारे क्यों बेच रहा तेल?
अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल निर्यात को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन वेनेजुएला इनसे बचने के लिए ‘घोस्ट शिप’ नाम के छिपे हुए टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है. ये जहाज अपनी पहचान बदलकर, लोकेशन छिपाकर तेल की तस्करी करते हैं. जब अमेरिका ने ऐसा सबसे बड़ा टैंकर जब्त किया, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है.

घोस्ट शिप आखिर है क्या? इन्हें ‘भूतिया जहाज’ क्यों कहा जाता
घोस्ट शिप या घोस्ट फ्लीट असल में ऐसे तेल टैंकरों का समूह है जो अपनी असली पहचान छिपाकर चलते हैं. ये जहाज प्रतिबंध लगे देशों से तेल लेकर दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं. ये अपनी लोकेशन नहीं बताते, नाम-झंडा बदलते रहते हैं और रडार से गायब हो जाते हैं. इसलिए इन्हें ‘भूतिया जहाज’ कहते हैं. इनकी कोई लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाता कि ये कहां से आए, किसके हैं या क्या ले जा रहे हैं. ये ज्यादातर पुराने, जंग लगे जहाज होते हैं, जिन्हें सैंक्शन्स वाले देश जैसे वेनेजुएला, रूस, ईरान तेल बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

वेनेजुएला-अमेरिका का तनाव और घोस्ट शिप का रोल
अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं. वेनेजुएला की कमाई का मुख्य सोर्स तेल है, इसलिए अमेरिका ने 2019 से तेल निर्यात पर सैंक्शन्स लगाए हैं. लेकिन मादुरो घोस्ट शिप्स से तेल चुपके से चीन और दूसरे देशों को बेच रहे हैं. इससे अमेरिका को चिढ़ है. ट्रंप कहते हैं ये तेल पैसा मादुरो की 'नार्को-टेररिस्ट' सरकार को मजबूत करता है. ट्रंप ने 2019 में वेनेजुएला पर जब तेल पर प्रतिबंध लगाए थे. उस समय वेनेजुएला रोजाना 11 लाख बैरल तेल बेचता था, जो घटकर 5 लाख बैरल रह गया. लेकिन अब नवंबर 2025 तक फिर से 9.2 लाख बैरल रोजाना हो गया है. अमेरिका का आरोप है कि यह सब घोस्ट फ्लीट की वजह से हो रहा है. हाल ही में अमेरिकी सेना ने जैसे ही ‘द स्किपर’ नाम के 20 साल पुराने बड़े टैंकर को जब्त कर लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा जब्त किया गया घोस्ट टैंकर है. वेनेजुएला ने इसे ‘समुद्री डकैती’ बताया है.

घोस्ट फ्लीट कैसे काम करता है?
जहाज प्रतिबंधों से बचने के लिए कुछ खास ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जैसे;-
जहाज का नाम, झंडा और मालिक बार-बार बदलते हैं.
समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर कर देते हैं.
AIS (ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) बंद कर देते हैं, जिससे कोई ट्रैक नहीं कर पाता.
पुराने कबाड़ हो चुके जहाजों की पहचान चुराकर चलाते हैं – इन्हें ‘जॉम्बी शिप’ भी कहते हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया के हर पांच टैंकरों में से एक ऐसा घोस्ट टैंकर है जो प्रतिबंधित तेल की ढुलाई करता है.

कितना बड़ा है यह नेटवर्क?
एक रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ वेनेजुएला के बंदरगाहों पर पिछले कुछ महीनों में 71 विदेशी टैंकर संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े गए. इनमें से 15 पर पहले से प्रतिबंध थे और कई ने लोकेशन सिग्नल बंद करके गुप्त तरीके से काम किया.

वैश्विक असर क्या होगा?
वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन सैंक्शन्स की वजह से निर्यात मुश्किल है. अगर अमेरिका इन घोस्ट शिप्स को रोक ले तो करीब 30% निर्यात (3 लाख बैरल रोज) प्रभावित हो सकता है. हालांकि अभी ग्लोबल मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका और गुयाना जैसे देशों में प्रोडक्शन बढ़ा है. ट्रंप प्रशासन ने हाल में कैरेबियन में ड्रग तस्करी से जुड़े जहाजों पर हमले भी किए हैं और वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है. लेकिन घोस्ट शिप्स की वजह से मादुरो अभी भी तेल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं. अगर ये बंद हो गया फिर मादुरो का सारा खेल खत्म हो जाएगा. ट्रंप का सत्ता पलटने का सपना भी पूरा हो जाएगा.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

Venezuela

