क्या है India-EFTA TEPA, जिससे भारत में होगा 100 अरब डॉलर का निवेश, समझें मोदी सरकार के प्लान की ABCD

India-EFTA TEPA News: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाने के बाद से भारत के लिए व्यापार के कई द्वार खुल चुके हैं. भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है. वहीं, अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत-यूरोपीय संघ (EU) एफटीए वार्ता के लिए ब्रुसेल्स का दौरा करेंगे. वह 8-9 जनवरी 2026 तक दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ब्रुसेल्स जाने वाले हैं. इस दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री गोयल ने यूरोपीय देश लिकटेंस्टीन में वहां के शीर्ष नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है. पीयूष गोयल ने लिकटेंस्टीन के राजकुमार एलोइस, प्रधानमंत्री Brigitte Haas और उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री सबीन मोनाउनी (Sabine Monauni) से मुलाकात कर कई व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की है. उन्होंने India-EFTA TEPA पर भी चर्चा की. आइए इस मुलाकात के साथ इस समझौते के बारे में भी जानते हैं, जिसको लेकर पहली बार 2008 में वार्ता शुरू हुई थी.

Made a courtesy call on H.S.H. Hereditary Prince Alois of Liechtenstein. Add Zee News as a Preferred Source My visit, which is first by an Indian Cabinet Minister to this country, reflects how the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) is bringing our two economies closer. We exchanged… pic.twitter.com/5SXFXh47xG — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 7, 2026

'मेक इन इंडिया' समेत इन मुद्दों पर चर्चा

बुधवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिकटेंस्टीन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के पर चर्चा की.यह दौरा भारत में किसी भारतीय कैबिनेट मंत्री की पहली यात्रा है, जो ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती का संकेत देती है. पीयूष गोयल ने सबसे पहले लिकटेंस्टीन में यहां के राजकुमार से मुलाकात की. गोयल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- मैंने लिकटेंस्टीन के राजकुमार एलोइस से शिष्टाचार भेंट की. मेरी यह यात्रा, जो किसी भारतीय कैबिनेट मंत्री की इस देश की पहली यात्रा है, इस बात को दर्शाती है कि भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार करीब ला रहा है. हमने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि लिकटेंस्टीन की उन्नत औद्योगिक क्षमताएं हमारी 'मेक इन इंडिया' प्राथमिकताओं को कैसे पूरा कर सकती हैं. यह सहयोग भारत में निवेश करने वाली लिकटेंस्टीन कंपनियों के लिए उच्च मूल्य के अवसर पैदा कर सकता है. उन्होंने आगे लिखा, "मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्हें फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत-एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया गया है."

यह भी पढ़ें- Budget 2026: पेपरलेस बजट, लंबा भाषण और...वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

भारत-ईएफटीए टीईपीए समझौते पर विशेष ध्यान

पीयूष गोयल ने लिकटेंस्टीन की प्रधानमंत्री ब्रिगिट हास से भी मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उन्हें बेहद खुशी हुई. कंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा - हमने आर्थिक और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की, जिसमें भारत-ईएफटीए टीईपीए समझौते पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि निवेश फ्लो, मैन्युफैक्चरिंक क्षेत्र में वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके और परिणामस्वरूप दोनों देशों को पारस्परिक समृद्धि प्राप्त हो सके. इसके अलावा, हमने कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग-अकादमिक संबंधों में सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत की युवा प्रतिभा को लिकटेंस्टीन की उन्नत औद्योगिक क्षमताओं के साथ जोड़ा जा सके।

लिकटेंस्टीन की उप प्रधानमंत्री से मुलाकात

वहीं, केंद्रीय मंत्री ने लिकटेंस्टीन की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सबीन मोनाउनी से भी मुलाकात की। पीयूष गोयल ने कहा कि हमने व्यापार विस्तार, इनोवेशन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अवसरों पर चर्चा की और भारत-ईएफटीए टीईपीए के लागू होने के बाद, विशेष रूप से पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया. उन्होंने आगे कहा कि हमने इस बात पर जोर दिया कि हमारी अनूठी साझेदारी, जिसमें भारत प्रतिभा, विशाल क्षमता और मांग लाता है, और लिकटेंस्टीन उच्च मूल्य वाले मैन्युफैक्चरिंग और विशिष्ट इंजीनियरिंग में योगदान देता है, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी फ्लो को गति देने के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करती है.

यह भी पढ़ें- भारत के लेबर सिस्टम से कितना अलग है US का सोशल सिक्योरिटी चेंज? जान लीजिए पूरी डिटेल

क्या है India-EFTA TEPA?

India-EFTA TEPA की बात करें तो यह भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड यूनियन (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) के बीच का एक व्यापार समझौता है. इस समझौते पर मार्च 2024 पर साइन किया गया था और 2025 से यह प्रभावी हो गया था. इस समझौते की जो सबसे खास बात है, वह यह है कि इसके तहत भारत में अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश किए जाएंगे. इसके अलावा इससे भारत में करीब 10 लाख नौकरी पैदा होने की भी उम्मीद है. मालूम हो कि India-EFTA पर वार्ता साल 2008 में शुरू हुई थी, जिसे 10 मार्च 2024 को पूरा करते हुए इसपर साइन किया गया था. इसके लिए करीब 21 दौर की बातचीत हुई थी.

India-EFTA TEPA की कुछ बड़ी बातें

> भारत -यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) , जिस पर 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में साइन किए गए थे, 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ. यह भारत की विदेश व्यापार नीति में एक निर्णायक क्षण था.

> यह भारत का चार विकसित यूरोपीय देशों - स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन - के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है. यह भारत के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण और ईएफटीए के विविध साझेदारियों की खोज के बीच एक रणनीतिक तालमेल को दर्शाता है.

> EFTA 92.2% टैरिफ लाइनों (भारत के निर्यात का 99.6%) को कवर करता है, जबकि भारत 82.7% (ईएफटीए के निर्यात का 95.3%) को कवर करता है, जिससे डेयरी, सोया, कोयला और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की रक्षा होती है.

> यह समझौता बाजार तक पहुंच बढ़ाता है , मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देता है. इसके साथ ही यह टेक्नोलॉजी और स्थिरता में सहयोग को मजबूत करता है.

> नर्सिंग, अकाउंटसिंग और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में डिजिटल डिलीवरी, कमर्शियल उपस्थिति, प्रोफेशनल मोबिलिटी और Mutual Recognition Agreements (MRAs) के माध्यम से सेवाओं के निर्यात को लाभ होता है.