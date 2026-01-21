'इस्लामिक नाटो' से निपटने के लिए भारत की खतरनाक तैयारी! दुश्मनों को चित करेगा ये सीक्रेट 'मेडिटेरेनियन प्लान'

What is India Mediterranean plan to defeat Islamic NATO: अमेरिका इन दिनों अपनी हठधर्मिता और मनमानेपन की अलग ही नीति पर चल रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के चलते अमेरिका अब पहले की तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों में दखल नहीं दे रहा. वह न तो दूसरे मुल्कों सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहा है और न ही पुराने सहयोगियों को पहले जैसी अहमियत दे रहा है. इसका असर अब दुनिया के तमाम हिस्सों में साफ दिखाई दे रहा है. अपनी सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न अलग-अलग सुरक्षा गठजोड़ बना रहे हैं. जिससे एशिया भी अछूता नहीं है. इन गठजोड़ों के बनने से पश्चिम और दक्षिण एशिया के हालात भी तेजी से बदल रहे हैं. जिससे भारत की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ रही है.आखिर ये गठजोड़ क्या है और भारत इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है. आइए आपको विस्तार से बताते हैं.

क्या भारत को परास्त कर पाएगा इस्लामिक नाटो?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में इस वक्त दो बड़े रणनीतिक धड़े उभरते दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का समूह है. जिसे 'इस्लामिक नाटो' कहकर प्रचारित किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर भारत, यूएई और इजराइल की नजदीकियां बढ़ रही हैं. अभी ये कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं हैं. लेकिन समझौते और सैन्य सहयोग संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने जा रहा है.

भारत, इजरायल और यूएई के साथ आने की सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सितंबर 2025 में हुआ डिफेंस पैक्ट है. स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम के इस पैक्ट में प्रावधान है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो नाटो की तरह बाकी दूसरा मुल्क भी उसे खुद पर हमला मानेगा और एकजुट होकर जवाब देगा. यह सऊदी अरब के लिए बड़ा बदलाव है. वह अब तक वह पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर था. अब वह अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाश रहा है.

इस गठजोड़ में फिलहाल दो ही देश हैं. लेकिन तुर्की इस समझौते में शामिल होने को लेकर गंभीर बातचीत कर रहा है. माना जा रहा है कि जल्द ही वह भी इस 'स्लामिक नाटो' का मेंबर बन जाएगा. तुर्की पहले से ही नाटो का बड़ा सदस्य है. उसकी सेना दुनिया के टॉप 10 में से एक मानी जाती है.

चुपचाप अपनी रणनीति स्ट्रांग कर रहा भारत

इस गठजोड़ के पीछे कई वजहें हैं. जहां पाकिस्तान भारत के साथ हुआ हालिया सैन्य संघर्ष के बाद मजबूत समर्थन चाहता है. वहीं सऊदी अरब अमेरिका से दूरी बनाकर नई सुरक्षा रणनीति अपनाना चाहता है. जबकि तुर्की के मन में लंबे समय से इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने की चाहत रही है और वह इसे इस गठजोड़ का हिस्सा बनकर पूरा करना चाहता है.

इस गठजोड़ को भारत के लिए लिहाज से खतरनाक माना जा रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे रिश्ते हैं, उसमें भविष्य में फिर एक और सैन्य भिडंत से इनकार नहीं किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो पैक्ट की वजह से सऊदी अरब और तुर्की की सेनाएं भी खुलकर पाकिस्तान के साथ आ सकती हैं. जिससे भारत के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

इस आशंका को देखते हुए भारत भी काउंटर उपाय पर तेजी से काम कर रहा है. सऊदी-पाकिस्तान की तरह भारत कोई पैक्ट करने का ढिंढोरा नहीं पीट रहा है. लेकिन वह चुपचाप तरीके से अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है. हालांकि अभी तक कोई औपचारिक सैन्य संधि नहीं हुई है. फिर भी भारत की तैयारियां साफ नजर आ रही हैं.

इन 5 देशों के साथ रिश्ते कर रहा मजबूत

इसी रणनीति के तहत वह यूएई और इजराइल के साथ तेजी से रिश्ते मजबूत कर रहा है. दो दिन पहले अचानक भारत दौरे पर आए यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर अहम बातचीत हुई. भले ही इसे खुला सैन्य गठबंधन न कहा गया हो. फिर भी संकेत साफ हैं कि भारत अब अपनी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से गढ़ रहा है.

इज़राइल पहले से ही भारत का करीबी रक्षा साझेदार है. भारत उससे हथियार, ड्रोन और सैन्य तकनीक लेता है. मई 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था. वहीं यूएई भी अब भारत को क्षेत्रीय संतुलन के लिए अहम मानने लगा है. खासकर तब जब सऊदी अरब और तुर्की करीब आ रहे हैं.

यह गठजोड़ यहीं तक सीमित नहीं है. अब इसमें ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देश भी जुड़ते दिख रहे हैं. ये तीनों तुर्की के पड़ोसी देश हैं और क्षेत्र में उसकी सैन्य मनमानी से खासे परेशान हैं. वे भी भारत और इजरायल के साथ मिलकर तुर्की को सबक सिखाना चाहते हैं. इजरायल ने वर्ष 2024 में इजराइल ने भारत को एक खास त्रिपक्षीय बैठक में बुलाया था. जिसे पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के प्रभाव को रोकने की कोशिश माना गया.

'मेडिटेरेनियन क्वाड' चूर करेगा खलीफा के सपने

इस पूरे समीकरण को कई एक्सपर्ट 'मेडिटेरेनियन क्वाड' भी कह रहे हैं. जिसमें भारत, इजरायल, ग्रीस और यूएई शामिल हो सकते हैं. इसका मकसद समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की रक्षा और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करना होगा. इसी रणनीति के तहत भारत अपनी पिनाका रॉकेट की बैटरीज और आकाश मिसाइल डिफेंस को आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है. जिससे तुर्की निर्मित हथियारों से हमला करके अजरबैजान उस पर हावी न हो सके.

इस अघोषित क्वाड की संभावना मात्र से ही डिफेंस एक्सपर्ट इसे गेम चेंजर मानने लगे हैं. वे कह रहे हैं कि इस्लामिक नाटो भारत और इजरायल के कुछ चुनौती तो जरूर पैदा करेगा. लेकिन भारत के नेतृत्व वाला मेडिटेरेनियन क्वाड इतना शक्तिशाली होगा कि उसके आगे यह नकली नाटो कागजी खिलौने की तरह बिखर जाएगा. इस बात को पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों महसूस कर रहे हैं और अब अपने पैक्ट के फायदे-नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं.