Explainer: तालिबान विदेश मंत्री को दिल्ली बुलाकर आखिर क्या पाना चाहता है भारत? जिससे दहशत में चीन-PAK

Reason for Inviting Muttaqi to Delhi: मध्य एशिया में भारत और चीन के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की अघोषित जंग चल रही है. इस जंग के केंद्र में है अफगानिस्तान, जिस पर अभी तालिबान का शासन है. तालिबान सरकार को अब तक दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है. इसके बावजूद चीन उस पर डोरे डालकर अपने पाले में करने की कोशिश में लगा है. भारत ने अब नहले पर दहला मारते हुए ऐसा काम कर दिया है कि चीन समेत उसके प्यादे पाकिस्तान की भी सांसे फूल रही हैं.

भारत आ रहे हैं तालिबानी विदेश मंत्री

असल में भारत के बुलावे पर तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं. यह उनकी किसी देश की पहली विदेश यात्रा होगी. उनकी यात्रा के लिए अभी कोई तारीख घोषित नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि मुत्ताकी 9-10 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं. इसके लिए भारत ने भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस समिति से अस्थायी यात्रा छूट हासिल कर ली है, जिससे मुत्ताकी दिल्ली आ सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है. फिर भी भारत के इस कदम को तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत-तालिबान के बीच आधिकारिक बातचीत का एक दरवाजा खुल जाए और विभिन्न मुद्दों पर दोनों देश आपसी चर्चा करते रहें.

मुत्ताकी की यात्रा से क्या चाहता है भारत?

लेकिन सवाल ये है कि क्या बस इसी कार्य के लिए भारत मुत्ताकी को दिल्ली बुला रहा है या इसके पीछे उसकी कोई गहरी रणनीति छिपी है. डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, भारत की ओर से तालिबानी विदेश मंत्री का यह महज औपचारिक निमंत्रण नहीं है बल्कि एक बहुस्तरीय रणनीतिक चाल है. जिसके जरिए भारत अपने पारंपरिक दुश्मनों चीन और पाकिस्तान समेत तुर्किए को भी काबू में रखना चाहता है. आइए जानते हैं कि मुत्ताकी को दिल्ली बुलाने के पीछे भारत क्या हासिल करना चाहता है?

खुले रहें बातचीत के रास्ते

भारत जानता है कि तालिबान अब अफगानिस्तान की वास्तविक सत्ता है. भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता न मिली हो. इसलिए भारत चाहता है कि उसके साथ सीधे संपर्क बने रहें, ताकि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में वह उससे बातचीत कर सके. अगर भारत तालिबान से दूर रहेगा तो चीन और पाकिस्तान इस खाली जगह को भर लेंगे.

आतंकी संगठनों पर नकेल

भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकी संगठनों का ठिकाना न बन जाए. वहां पर ISIS-K, अल-कायदा या पाकिस्तान-समर्थित नेटवर्क (LeT, JeM) जो भारत विरोधी गतिविधियां कर सकते हैं. भारत मुत्ताकी से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगान भूमि का इस्तेमाल भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए न हो.

पुराने निवेश की सुरक्षा की गारंटी

भारत ने 2001–2021 के बीच अफगानिस्तान में 3 बिलियन डॉलर से अधिक की परियोजनाएं चलाई थीं. जिसके तहत वहां पर सड़कों, स्कूलों, संसद भवन और बांधों का निर्माण किया था. भारत चाहता है कि तालिबान इन परियोजनाओं को नुकसान न पहुंचाए और नई परियोजनाओं की अनुमति दे. यह आर्थिक प्रभाव भारत को 'सॉफ्ट पावर' का लाभ देता है.

टाइगर अभी जिंदा है!

अफगानिस्तान पर अभी पाकिस्तान और चीन का बड़ा प्रभाव है. मुत्ताकी को दिल्ली बुलाकर भारत यह संकेत देना चाहता है कि वह भी अफगान समीकरण में प्रासंगिक है. यह अफगानिस्तान में 'दिल्ली की वापसी' का भी प्रतीक होगा. फिल्मी शब्दों में कहें तो टाइगर अभी जिंदा है. ऐसा करके भारत अपने भू-राजनयिक दायरे को फिर से मजबूत करना चाहता है.

मध्य एशिया से जुड़ाव

भारत की नज़र चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर (INSTC) पर है. अफगानिस्तान इस मार्ग की रणनीतिक कड़ी है. ऐसे में यदि उसे तालिबान से सहयोग मिल जाए, तो भारत को मध्य एशिया तक आर्थिक और ऊर्जा पहुंच आसान हो जाएगी.

अफगानिस्तान को मानवीय सहायता

भारत अफगानिस्तान को दवाइयां, गेहूं और सहायता भेज रहा है. ऐसे में मुत्ताकी से मुलाक़ात भारत को 'मानवता के साथी' के रूप में दिखाती है. इससे अफगान जनता में भारत की छवि मजबूत रहती है, जो भविष्य में स्थायी लाभ दे सकती है.

मानवाधिकारों पर दबाव बनाए रखना

भारत का मकसद तालिबान को 'वैधता' नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से घेरना भी है. भारत मुत्ताकी के साथ महिलाओं की शिक्षा, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठा सकता है. इस तरह भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिम्मेदार देश के रूप में दिखेगा.

खुली बातचीत का मतलब करेगा भारत

अब तक भारत तालिबान से काबुल में अपने 'टेक्निकल मिशन' के ज़रिए अप्रत्यक्ष संवाद कर रहा था. मुत्ताकी को दिल्ली बुलाना 'सीधी बातचीत' का संकेत है. यानी भारत अब खुले तौर पर अपना हित साधने से नहीं झिझक रहा.

पाकिस्तान पर निर्भरता घटाने का संदेश

भारत यह दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का एकाधिकार नहीं रहेगा. तालिबान भी भारत से संवाद करके पाकिस्तान के दबाव को कम कर सकता है. यह भारत के लिए कूटनीतिक जीत होगी.

भारत मुत्ताकी को दिल्ली बुलाकर 'तालिबान से नजदीकी नहीं, बल्कि दूरी पर रखकर प्रभाव' बनाने की रणनीति चला रहा है. यह 'संवाद के ज़रिए नियंत्रण' की नीति है, जिसमें भारत बिना मान्यता दिए, अपने हित साधना चाहता है.

हैरत और चिंता में चीन-PAK

मुत्ताकी की भारत यात्रा पर पाकिस्तान और चीन की बात करें तो उनमें हैरत और चिंता दोनों हैं. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बैकडोर चैनल से आगे बढ़कर भारत तालिबानी विदेश मंत्री को अपने यहां भी बुला सकता है. यह काम तो अभी तक चीन-पाकिस्तान भी नहीं कर पाए थे. ऐसे में पाकिस्तान को चिंता है कि भारत का तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाना उसके प्रभुत्व को घटाने का संकेत हो सकता है.

पाकिस्तान की नजर इस बात पर है कि भारत-तालिबान के संबंध किस तरह आगे बढ़ते हैं. क्या वह तालिबान में अपने राजदूत की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ता है या सामान्य बातचीत कर मुत्ताकी को वापस लौटा देता है. वहीं चीन देख रहा है कि भारत इस मीटिंग के जरिए असल में चाहता क्या है. क्या वह भी चीन की तरह अफगान खनिज, ऊर्जा, सड़क-रेल मार्ग आदि में हिस्सेदारी चाहता है. ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान में चीन-भारत के आर्थिक हित टकरा सकते हैं.

चीन यह भी देखेगा कि भारत इस मुलाकात का इस्तेमाल किस तरह अफगानिस्तान में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में करता है. खासकर मीडिया, सांस्कृतिक संपर्क, शिक्षा, निवेश आदि पर उसकी निगाह रहेगी.

दौरे पर अफगानिस्तान की सोच क्या है?

अफगान मीडिया की भी इस मुलाकात पर नजर बनी हुई है. उसका मानना है कि मुत्ताकी की पहली विदेश यात्रा से तालिबान को अहम राजनीतिक लाभ हो सकता है. इससे दुनिया में यह राय बननी शुरू हो सकती है कि उसे धीरे-धीरे बाहरी स्वीकार्यता हासिल हो रही है.

कुल मिलाकर यदि मुत्ताकी का यह दौरा सफल रहा, तो दुनियाभर में यह संकेत जाएगा कि दक्षिण एशिया में भारत अपनी पारंपरिक सबको साथ लेकर चलने वाली नीति के बल पर आगे बढ़ेगा. यह कदम भारत को दक्षिण और मध्य एशिया में एक मध्यस्थ या प्रभावशाली भूमिका दिला सकता है.